Новий закон у Польщі: кожен підвал чи гараж може стати укриттям

У Польщі набув чинності закон, який змінює саме наше уявлення про безпеку. Відтепер укриттям може стати не лише спеціальний бункер, а й підвал, гараж чи навіть підземний паркінг. Тобто місце, де вчора паркували авто або складали банки з огірками, завтра може врятувати життя.

Нові правила — це не суха бюрократія, а конкретні кроки: модернізація укриттів, запуск сучасної системи тривог і навчання для всіх, щоб у критичний момент ніхто не залишився розгубленим. Про це пише Sestry.

Новий закон: крок до системності

В країні набув чинності закон про цивільний захист та цивільну оборону. Він закладає три головні напрями:

модернізація укриттів і будівництво нових;

створення сучасної системи оповіщення;

широка громадянська освіта.

Ці положення — конкретна відповідь на реальні загрози. Водночас це шанс інтегрувати український досвід у польські практики: поляки й українці, які мешкають поруч, можуть разом навчатися діяти в надзвичайних ситуаціях.

Знання як укриття

Новий закон визначає, що під укриттям може розглядатися будь-яке підвальне приміщення, підземний паркінг чи навіть тунель. Але питання не лише в бетоні чи стінах. Найважливіше — чи знає людина, що робити в момент небезпеки. Саме тут і проявляється практичний досвід українців.

Ті, хто пережив ракетні обстріли, добре знають, як облаштовувати життя в укриттях, як формувати запаси води та їжі, як підтримувати психологічний стан людей у стресі. В Україні це стало частиною повсякдення, а отже — ці знання можуть стати безцінними для польського суспільства.

Український досвід як ресурс для Польщі

НУО, громади та волонтери вже зараз організовують навчання для українців і поляків. Це допомагає не тільки підготувати людей до можливих кризових ситуацій, а й зміцнити інтеграцію між двома народами.

Муніципалітети потребують практиків — людей, які можуть навчити не за теорією, а за реальним досвідом.

Жінки відіграють особливу роль. В Україні саме вони часто ставали організаторками цивільного захисту: від волонтерських штабів до координації евакуацій. У Польщі вони теж можуть стати рушійною силою на місцевому рівні — у громадах, освітніх командах та громадських організаціях.

Сьогодні Польща значно краще підготовлена до викликів, ніж кілька років тому. Новий закон — важливий крок, але сам по собі він не забезпечить безпеку. Головне — залучити людей: навчати їх, об’єднувати, використовувати знання тих, хто вже пройшов через кризу.

У ХХІ столітті справжня оборона — це не лише армія й укриття, а насамперед суспільство, яке вміє діяти разом. Українці довели, що соціальна мобілізація рятує життя.

Польща має шанс використати цей досвід заздалегідь, не чекаючи, поки небезпека постукає у двері.

І символічно, що вже за кілька днів після випадкового чи, можливо, навмисного зальоту російських дронів на територію Польщі ситуація змусила діяти не лише поляків, а і їхніх партнерів зі США. Тема безпеки перестала бути теоретичною — вона стала нагальною.

Польща, яка не змогла збити всі ворожі безпілотники, заявила про готовність працювати спільно з Україною над створенням ефективної системи протиповітряної оборони. Це вже не лише питання національного захисту, а й регіональної безпеки.

