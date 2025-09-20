Новый закон в Польше: каждый подвал или гараж может стать убежищем

В Польше вступил в силу закон, который меняет само наше представление о безопасности. Отныне убежищем может быть не только специальный бункер, но и подвал, гараж или даже подземный паркинг возле дома. То место, где вчера парковали машину или ставили банки с огурцами, завтра может спасти жизнь.

Новые правила — это не сухая бюрократия, а конкретные шаги: модернизация укрытий, запуск современной системы тревог и обучение для всех, чтобы в критический момент никто не остался. Об этом пишет Sestry.

Новый закон: шаг к системности

В стране вступил в силу закон о гражданской защите и гражданской обороне. Он закладывает три основных направления:

модернизация укрытий и строительство новых;

создание современной системы оповещения;

широкое гражданское образование.

Эти положения — конкретный ответ на реальные угрозы. В то же время это шанс интегрировать украинский опыт в польские практики: поляки и украинцы, которые живут рядом, могут вместе учиться действовать в чрезвычайных ситуациях.

Знания как укрытие

Новый закон определяет, что укрытием может считаться любое подвальное помещение, подземный паркинг или даже туннель. Но вопрос не только в бетоне или стенах. Самое важное — знает ли человек, что делать в момент опасности. Именно здесь проявляется практический опыт украинцев.

Те, кто пережил ракетные обстрелы, хорошо знают, как обустраивать жизнь в укрытиях, как формировать запасы воды и еды, как поддерживать психологическое состояние людей в стрессе. В Украине это стало частью повседневности, а значит, эти знания могут стать бесценными для польского общества.

Украинский опыт как ресурс для Польши

НКО, общины и волонтеры уже сейчас организуют обучение для украинцев и поляков. Это помогает не только подготовить людей к возможным кризисным ситуациям, но и укрепить интеграцию между двумя народами. Муниципалитетам нужны практики — люди, которые могут учить не по теории, а по реальному опыту.

Женщины играют особую роль. В Украине именно они часто становились организаторами гражданской защиты: от волонтёрских штабов до координации эвакуаций. В Польше они тоже могут стать движущей силой на местном уровне — в общинах, образовательных командах и общественных организациях.

Сегодня Польша значительно лучше подготовлена к вызовам, чем несколько лет назад. Новый закон — важный шаг, но сам по себе он не обеспечит безопасность. Главное — привлечь людей: учить их, объединять, использовать знания тех, кто уже прошёл через кризис.

В XXI веке настоящая оборона — это не только армия и укрытия, а прежде всего общество, которое умеет действовать вместе. Украинцы доказали, что социальная мобилизация спасает жизни. Польша имеет шанс использовать этот опыт заранее, не дожидаясь, пока опасность постучит в дверь.

И символично, что уже через несколько дней после случайного или, возможно, намеренного залета российских дронов на территорию Польши ситуация заставила действовать не только поляков, но и их партнеров из США. Тема безопасности перестала быть теоретической — она стала актуальной.

Польша, которая не смогла сбить все вражеские беспилотники, заявила о готовности работать совместно с Украиной над созданием эффективной системы противовоздушной обороны. Это уже не только вопрос национальной защиты, но и региональной безопасности.

