B2 или ничего: Польша внезапно изменила правила поступления для украинских абитуриентов

С 1 августа 2025 года Польша ввела значительные изменения в требованиях к иностранным студентам.

Отныне, чтобы учиться в польских вузах, абитуриентам обязательно нужно подтвердить владение польским языком на уровне B2, имея официальный сертификат государственного образца.

Это нововведение стало неожиданностью для многих, включая украинских студентов, которые являются самой большой группой иностранцев в Польше.

В чем состоят изменения?

До недавнего времени требования к уровню языка были менее жесткими. Университеты часто проводили собственные внутренние тесты или принимали сертификаты из частных языковых школ.

Однако новое распоряжение Министерства образования Польши все изменило. Теперь для поступления на польскоязычные программы принимаются только два вида сертификатов:

Государственный сертификат по польскому языку (Państwowy certyfikat).

Международные сертификаты ECL или TELC.

Это означает, что, в отличие от предыдущих лет, когда многие украинцы могли успешно поступить, подтвердив язык на уровне В1 или сдав внутренний экзамен, теперь такой путь закрыт.

Реакция абитуриентов и последствия новых правил

Эти изменения застали неожиданно как абитуриентов, так и сами университеты. По словам Ивана Капелюшника, соучредителя образовательной компании UniverPL, многие учебные заведения даже не были уведомлены о новых правилах раньше времени.

В результате значительная часть украинских абитуриентов, планировавших поступление на осень 2025 года, не смогли подать документы.

Их предварительные подтверждения знания языка (например, сертификаты от частных компаний или результаты внутренних тестов) оказались недействительными.

На практике это привело к тому, что многие украинские студенты вынуждены перенести свое поступление в польские университеты на следующий год.

Лишь те, кто имел возможность быстро сдать один из международных экзаменов, получили шанс начать обучение в 2025 году.

Виктор готовился к поступлению больше двух лет, а неожиданные нововведения для парня стали неприятным сюрпризом. Его языковой экзамен в университете был запланирован на август, но огласили новые требования — экзамен отменили.

Честно говоря, сначала было чувство полной растерянности и страха, ведь мы не понимали, как теперь поступать, – рассказывает Виктор.

Его образовательная компания провела экстренную встречу, предложив несколько сценариев. Семья Виктора решила, что парень поступает на нулевой подготовительный курс — годовой курс изучения языка.

Это было непростое решение, но важно было двигаться дальше и не загонять себя в стресс из-за жестких рамок, — объясняет он.

Последствия новых правил ощутила на себе и Елена, которая начала интенсивную подготовку еще в апреле. Она рассчитывала успеть до октября 2025, но нововведения заставили ее перенести попытку поступления в университет на март 2026-го.

Это даст девушке больше времени на основательную подготовку к экзамену по польскому языку.

Сейчас главное хорошо подготовиться, чтобы с первого раза сдать и на этот раз ничего не помешало.

Дмитрий, мечтавший учиться за границей, также столкнулся с трудностями, когда его экзамен не засчитали. Однако он не сдался. Парень интенсивно готовится к экзамену 29 августа, чтобы подтвердить уровень B2.

Я настроен максимально решительно – каждый день занимаюсь.

Что делать абитуриентам?

По словам Ивана Капелюшника, для большинства украинских абитуриентов, планирующих обучение в Польше, сейчас доступны несколько вариантов:

Перенести поступление. Это самый реалистичный вариант. Он позволит выделить минимум 9-12 месяцев на интенсивное изучение языка, чтобы достичь уровня B2 и успешно сдать один из необходимых экзаменов.

Это самый реалистичный вариант. Он позволит выделить минимум 9-12 месяцев на интенсивное изучение языка, чтобы достичь уровня B2 и успешно сдать один из необходимых экзаменов. Рассмотреть обучение на английском языке. Если абитуриент владеет английским на достаточном уровне, он может выбрать программы, где обучение ведётся на этом языке, и подтвердить свои знания международным сертификатом (например, IELTS или TOEFL).

Если абитуриент владеет английским на достаточном уровне, он может выбрать программы, где обучение ведётся на этом языке, и подтвердить свои знания международным сертификатом (например, IELTS или TOEFL). Поступить на подготовительный годичный курс (zerówka). Этот вариант подходит для тех, кто не хочет терять год. Обучение на таком курсе позволит сосредоточиться исключительно на изучении языка и подготовке к официальному экзамену.

Новые правила стали серьезным вызовом для украинских абитуриентов, но они также стимулируют более обстоятельную подготовку к поступлению.

Те, кто решил двигаться дальше, например Виктор, Дмитрий и Елена, находят альтернативные пути, чтобы достичь своей мечты об образовании в Польше.

Напомним, вчера стало известно, что Польша сокращает социальные выплаты украинцам.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!