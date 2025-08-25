Для тебя Экономия

Польша сокращает социальные выплаты украинцам: что известно

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 августа 2025, 18:00
Польша сокращает социальные выплаты украинцам: что известно
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь