Польша сокращает социальные выплаты украинцам: что известно

В Польше не планируют выплачивать помощь всем украинцам. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что право на выплаты должны иметь только те, кто работает в Польше.

Об этом пишет PAP.

— Закон о помощи гражданам Украины не содержит этой поправки, вокруг которой велась публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и считаю, что 800+ должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательство работать в Польше, — сказал Навроцкий.

Ранее украинцы в Польше ежемесячно получали по 800 злотых. В то же время поправка к закону предусматривает продление временного пребывания для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

Также в стране обсуждались выплаты для украинских детей, но они будут касаться не всех.

Право на помощь будут иметь только те, кто:

закончил среднюю школу до 18 лет;

выполняет обязанность по обучению в высшем учебном заведении;

или посещает квалификационные профессиональные курсы.

Глава Польши отметил, что важно обеспечить социальную справедливость. Он считает, что права польских граждан в своей стране должны стоять наравне с правами украинских беженцев.

Именно поэтому он не подписал закон о помощи украинцам в предложенной форме.

Навроцкий также приказал срочно доработать закон.

Польский президент подчеркнул, что важно обеспечить социальную справедливость.

Он считает, что права польских граждан в своей стране должны стоять наравне с правами украинских беженцев. Именно поэтому он не подписал закон о помощи украинцам в предложенной форме.

— Я призываю правительство и все партии в парламенте активно работать в течение двух недель над формой этого законопроекта, — добавил он.

Руководитель аппарата польского президента Павел Шефернакер уточнил, что действующие законы о помощи украинцам будут действовать до конца сентября.

— Поэтому мы призываем, чтобы этот законопроект был принят парламентом до конца сентября. Если документ примут, как планирует власть, то президент Польши сможет быстро его подписать. Мы хотим работать вместе и договариваться, несмотря на разногласия, — сказал Шефернакер.

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий добавил, что украинцы, которые легально работают, имеют бизнес и платят налоги, могут быть спокойны.

Что такое программа Родина 800+

В Польше действует программа поддержки, по которой украинские беженцы ежемесячно получают по 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет.

Однако с июня 2025 года для детей из Украины, которые приехали после 24 февраля 2022 года, действуют новые правила: ребенок обязательно должен посещать польскую школу, иначе выплаты могут быть отменены.

В ЕС украинские беженцы в августе 2025 года могут получать социальные выплаты, жилье, медицинскую и образовательную поддержку в Бельгии, Ирландии, Германии и Дании — детали читай по ссылке.

