А если снова бахнет? Могут ли украинцы выехать в Европу в 2025 году и где самые большие выплаты

В июле небо над Украиной гудело от дронов почти каждую ночь. За месяц враг запустил по мирным городам более 6 тысяч безпилотников и бесчисленное количество ракет. В какой-то момент понимаешь, что больше не выдерживаешь. И все чаще появляется мысль — собрать вещи, взять детей и уехать туда, где есть спокойные ночи.

Согласно свежей статистике Eurostat, только в июне временную защиту в странах Европы получили почти 33 тысячи граждан. Почитать подробную статистику по странам можно в материале Вікна-новини.

А для тех, кто решится сделать ответственный шаг в августе 2025 года, мы рассказываем о европейских странах, где украинские беженцы все еще могут получить лучшую поддержку.

Помощь от Бельгии

Бельгия в настоящее время предоставляет украинцам самую большую среди других стран Европы финансовую помощь.

По прибытии первый шаг — зарегистрироваться для получения временной защиты. Там выдают сертификат, который далее обменивается на карточку А в муниципалитете по месту жительства.

Карточка А позволяет легально работать, пользоваться медицинской помощью и подавать заявление на социальную поддержку. Если нет жилья, служба Fedasil предоставляет место в центре размещения, где обеспечивают ночлег, питание и базовые услуги.

Социальные выплаты для украинцев в Бельгии начисляет местный центр социального обеспечения (CPAS/OCMW). Суммы зависят от состава семьи:

одинокий человек получает около 1 139,97 € в месяц;

пара — по 758,64 € на человека;

дополнительно 150-220 € на ребенка.

Но при этом максимальная помощь для семьи — примерно 1 537,90 € в месяц.

Важно помнить: нельзя находиться за пределами Бельгии более 28 дней в году без предупреждения социальных служб — иначе выплаты могут приостановить или потребовать возврата средств.

Медицина, образование, социальная сфера

Медицина в Бельгии для владельцев карты А покрывается через систему медицинского страхования: можно бесплатно или со значительными скидками получать консультации врачей, лечение в учреждениях и лекарства по рецепту.

Образование для детей бесплатное. Украинские школьники могут посещать государственные школы, где предлагают интеграционные и языковые курсы. Взрослые имеют доступ к бесплатным занятиям по изучению французского или нидерландского языка и курсам профессиональной подготовки через местные службы занятости.

Бельгия также предлагает программу добровольного возвращения в Украину: Fedasil покрывает стоимость билета и предоставляет единовременную выплату — 50 € на взрослого и 25 € на ребенка.

Подробнее об условиях можно узнать на dofi.ibz.be, info-ukraine.be и euaa.europa.eu.

Помощь от Ирландии

Ирландия пока также предоставляет существенную поддержку и ряд социальных программ для вновь прибывших украинцев.

Важный факт: дети в возрасте от 16 лет могут приехать в Ирландию самостоятельно, без сопровождения родителей или опекунов. В случае прибытия несовершеннолетнего без взрослых, в аэропорту социальная служба Tusla берет ситуацию под свой контроль: подбирает семью, где ребенок будет проживать до 18 лет, и полностью заботится о его безопасности, обучении и бытовых потребностях.

По прибытии необходимо зарегистрироваться как Beneficiary of Temporary Protection (BOTP) в пункте приема — например, в Citywest Convention Centre в Дублине или в других определенных центрах. Это сразу дает право на проживание, социальную помощь, доступ к медицине и образованию.

Если у тебя нет адреса для поселения (например, у родственников или друзей), государство предоставляет место в государственном центре размещения — это может быть отель, общежитие или специально подготовленный дом, но только на 90 дней.

Это первый обязательный этап для тех, кто приезжает “с нуля”. Если же у тебя есть жилье и хозяин готов официально зарегистрировать тебя, можно сразу переехать туда, получив статус Beneficiary of Temporary Protection.

Если ты живешь в центре размещения, правительство предоставляет еженедельную помощь Daily Expenses Allowance (DEA):

38,80 € на взрослого ;

29,80 € на ребенка .

Это карманные деньги на мелкие расходы, ведь проживание, питание и коммунальные услуги в центре оплачиваются государством.

Если ты выезжаешь из центра и начинаешь снимать жилье, можно подать заявку на другие социальные программы:

Supplementary Welfare Allowance (SWA) — еженедельная денежная поддержка для тех, кто не имеет или имеет очень низкий доход. Украинцы с временной защитой имеют право на эту выплату.

Взрослый — до 242 € в неделю (в зависимости от возраста заявителя);

+50 € на ребенка до 12 лет;

+62 € на ребенка старше 12 лет.

Заявка подается в местный центр социальной защиты Intreo.

Во время рассмотрения там происходит проверка финансовой ситуации: сколько ты зарабатываешь сейчас в Ирландии и любой другой стране, есть ли у тебя другие источники дохода (например, другие соцвыплаты или подработки, включая украинские выплаты), а также есть ли у тебя сбережения на счетах.

Если после этой проверки окажется, что твой доход слишком низкий или его нет, и нет значительных накоплений, тебе могут назначить выплату в полном объеме.

Удобнее всего подсчитать примерный уровень соцпомощи на сайте.

Child Benefit — 140 € в месяц на каждого ребенка до 16 лет (или до 19, если ребенок учится в школе или колледже, университете (сертификационные курсы не считаются).

Самостоятельное проживание

Для украинцев существует схема помощи в оплате жилья, которое они нашли самостоятельно — Accommodation Recognition Payment (ARP).

Она предусматривает необлагаемое налогом ежемесячное вознаграждение хозяевам, которые принимают украинцев, в размере 600 евро. Если это комната в доме хозяев, этой выплаты вполне достаточно. Если это дом для большой семьи, хозяева договорятся с тобой о доплате. Программа будет действовать только до марта 2026 года.

Дополнительно можно узнать о программе тут: Offer a Property for Ukraine.

Медицина

Владельцы BOTP могут получить Medical Card, которая покрывает бесплатные визиты к семейному врачу, лечение в больницах, частично или полностью бесплатные лекарства по рецепту, а также ряд стоматологических и офтальмологических услуг. Уровень доступа к бесплатным услугам зависит от твоего дохода, который проверяют раз в год.

Образование

Дошкольное образование предоставляется по программе Early Childhood Care and Education — это два года бесплатных занятий для детей в возрасте от 2,8 лет до начала начальной школы. Занятия длятся всего 3 часа в день, поэтому, если нужен уход на полный день, придется выбирать платный садик или группу продленного дня.

Питание, экскурсии и кружки обычно оплачиваются отдельно, но для семей с низким доходом местные власти могут покрыть часть или все эти расходы.

Школьное образование в Ирландии бесплатное для всех детей, проживающих в стране, включая украинцев. Но родители покрывают расходы на учебники, школьную форму, автобус, шкафчик для вещей и дополнительные активности.

Для семей с низким доходом государство иногда предоставляет помощь в начале учебного года в размере 285 евро на школьные расходы.

А вот высшее образование — платное. В вузы принимают с украинским аттестатом, оценки которого конвертируются в местную балльную систему. А еще каждый университет предоставляет программы грантов и поддержки для украинцев.

Рекомендуется подавать заявки на такие программы заранее, а не непосредственно перед учебным годом (подробнее — ищи на сайтах университетов и колледжей).

Также взрослым доступны разные виды обучения (полная рабочая неделя и частичная), многие из которых оплачиваются государством. А еще во многих городах устраивают бесплатные курсы английского языка.

Обрати внимание

Правительство Ирландии с 2024 года постепенно сокращает количество мест в государственном размещении, поэтому в 2025-м новоприбывшим все чаще предлагают искать жилье самостоятельно и переходить на другие схемы помощи.

Это может повлиять на условия поддержки, поэтому перед поездкой стоит проверить актуальные правила на gov.ie, citizensinformation.ie и services.mywelfare.ie/en

Помощь от Германии

Германия по-прежнему остается лидером по предоставлению убежища и поддержки украинцам, хотя в ближайшем будущем это может измениться.

Прежде чем собираться осесть в Германии, необходимо проверить в интернете, какие земли принимают к себе украинцев. Поэтому не стоит надеяться, что твое желание жить в Берлине или Мюнхене сразу сбудется. Придется жить там, где есть место.

Когда приезжаешь в указанный регион, подаешь заявление на временную защиту и тебя могут направить в первичный центр размещения (Erstaufnahmeeinrichtung) — так называемый лагерь для беженцев. Это стандартный этап для тех, кто приезжает без собственного жилья или официального адреса для регистрации (Anmeldung).

В лагере можно находиться от нескольких недель до нескольких месяцев, пока ты будешь искать постоянное жилье.

Если же у тебя есть съемная квартира или родственники/знакомые, готовые официально зарегистрировать тебя по своему адресу, проживания, лагеря можно избежать.

После регистрации и получения налогового номера в Германии можно обратиться в Jobcenter для получения Bürgergeld — это денежная помощь на проживание.

Ставки на август 2025 такие:

одинокие взрослые: 563 € в месяц. Ставка в 2025 осталась неизменной с 2024 года;

пары: 506 € на человека;

дети:

до 5 лет: 357 €;

6-13 лет: 390 €;

14-17 лет: 471 €.

Кроме основной суммы, государство покрывает расходы на аренду жилья и коммунальные услуги в пределах установленных норм, а также может выделить средства на базовое обустройство квартиры — мебель, технику. Для этого нужно будет подать заявку в Jobcenter.

Обучение и образование

Ясли и детские сады в некоторых федеральных землях бесплатны с определенного возраста, но в других родители платят частично или полностью в зависимости от местных правил и дохода, поэтому здесь также возможно покрытие расходов. В некоторых вариантах можно получить помощь от благотворительных организаций.

Для детей действует программа Bildung und Teilhabe: школа в Германии бесплатная, но дополнительные расходы — школьные принадлежности, поездки, питание в столовой, кружки, музыкальная школа или спортивные секции — могут частично или полностью компенсироваться, если семья получает Bürgergeld или другую социальную помощь.

Интеграция: язык, работа, социальная сфера

Языковые курсы, интеграционные программы, культурно-образовательные инициативы — все это доступно, часто бесплатно, и оформляется через Jobcenter или локальные центры интеграции.

Детям — не просто жилье и обязательное образование: есть проект Move — спортивные программы, где подростки и дети могут знакомиться с местными сверстниками через спорт, интегрироваться благодаря спорту и общению.

Доступ к медицинской системе как у немцев: страховка покрывает все — от семейного врача до экстренной помощи и вакцинации.

Есть горячая линия Nummer gegen Kummer: психологическая поддержка, советы, просто возможность поговорить, почувствовать себя услышанными в новой стране.

Полезный инструмент — Germany4Ukraine: веб-портал и мобильное приложение, где можно найти контакты, информацию о проживании, медицинской помощи, языковых курсах и многом другом — на украинском и английском языках.

Обрати внимание

Это все — на данный момент, на август 2025 года. Но недавно немецкое правительство подало законопроект, согласно которому украинцы, приехавшие с 1 апреля 2025 года, могут больше не получать Bürgergeld, а будут получать меньшую помощь согласно AsylbLG — примерно на 100 евро меньше, чем сейчас. Закон еще не принят — но все может измениться до конца года.

Помощь от Дании

Дания сохраняет базовые программы поддержки для украинцев с временной защитой или статусом просителя убежища, но размер помощи зависит от того, живешь ли ты в центре размещения, снимаешь ли жилье и участвуешь ли в языковых курсах и практике.

По прибытии первый шаг — регистрация и получение статуса, дающего право на проживание, медицину, образование и социальные выплаты. Если жилья нет, коммуна может предоставить место в общежитии или квартире. Там могут обеспечить питание, а это влияет на итоговую сумму помощи: фактически человек сам будет оплачивать проживание и питание.

Официальные виплаты до налогов:

Взрослый без детей : 60,51 DKK/день ( 8,12 € ) без питания або 47,91 DKK/день (6,43 €) с питанием.

В месяц эта сумма составит 1 815-2 025 DKK (241-272 €).

Дополнительная помощь за выполнение контракта (курсы, практика) — до 35,31 DKK/день (4,74 €).

В месяц примерно 1 059 DKK (142 €).

Доплата за уход за детьми: 95,80 DKK/день (12,86 €) за первого ребенка и 50,44 DKK/день (6,77 €) за каждого следующего.

В месяц соответственно 2 874 DKK (386 €) и 1 513 DKK (203 €).

Разовые выплаты на необходимые вещи: 1 720,96 DKK (231 €) на одежду, 138,72 DKK (19 €) на гигиену, 808,94 DKK (109 €) на детскую одежду (раз в 6 месяцев) и 184,03 DKK (25 €) на набор для ухода за ребенком (раз в 2 недели).

Медицина, образование, социальная сфера

Медицинская помощь — бесплатная после получения CPR-номера и “желтой карточки”. Она дает право на посещение семейного врача, лечение в больницах и лекарства по рецепту.

Образование для детей — бесплатное, в школах есть интеграционные и языковые программы. Взрослые должны изучать датский язык, а также обязательно посещать курсы профессиональной подготовки 5 раз в неделю.

Частью интеграционной программы является стажировка несколько дней в неделю, чтобы быстрее найти работу.

Обрати внимание

Во многих коммунах часть расходов — например, жилье или питание — государство покрывает отдельно. Поэтому, хотя суммы денежной помощи и меньше, но реальные расходы на проживание могут быть значительно ниже. Перед поездкой стоит проверять актуальные ставки и правила на nyidanmark.dk.

Кроме временной защиты, украинцы в другой стране могут просить и статус беженца. Ранее мы объясняли, чем отличаются эти правовые понятия.

