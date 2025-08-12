Счет на миллионы: сколько украинцев живут в ЕС на временной защите

Миллионы украинцев годами живут в ЕС из-за полномасштабной войны. И пока война продолжается, люди уже на финальной прямой до получения вида на жительство и упрощенных условий гражданства.

Важно знать, сколько украинцев возвращается домой, а какое количество остается на временной защите ЕС. Евростат опубликовал последние данные о том, сколько украинцев живут в Евросоюзе.

Сколько украинцев живут в ЕС: последние данные

В понедельник, 11 августа, Евростат опубликовал последние данные по количеству украинцев на временной защите ЕС.

В документе говорится, что на 30 июня 2025 года около 4,31 млн украинцев до сих пор имеют статус временной защиты в странах Европы.

Больше украинцев с защитой в таких странах:

Германия (1 млн 196 тыс.) Польша (992 тыс.) Чехия (378 тыс.) Испания (239 тыс.) Румыния (188 тыс.)

По сравнению с концом мая 2025 года, количество украинцев, получивших временную защиту в ЕС, выросло на почти 33 тысячи человек (0,8%).

Количество находящихся под временной защитой увеличилось во всех странах ЕС, при этом три наибольших прироста наблюдались в Польше (+5 660; +0,6%), Чехии (+4 745; +1,3%) и Германии (+3 805; +0,3%).

Наивысшее отношение украинцев к населению страны наблюдается в Чехии, Польше и Эстонии.

На конец июня 2025 года украинцы составляли более 98,4% граждан, получивших временную защиту в ЕС.

Взрослые украинки составляют 44,7%. Несовершеннолетние дети — 31,2%. Еще около четверти украинцев, имеющих европейскую защиту, — взрослые мужчины (24,1%).

Напомним, временную защиту украинцев в ЕС сейчас продлили до 4 марта 2027 года. До этого момента украинцы могут жить и работать в странах Европы на упрощенных условиях.

