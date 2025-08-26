B2 чи нічого: Польща раптово змінила правила вступу для українських абітурієнтів

З 1 серпня 2025 року Польща запровадила значні зміни у вимогах до іноземних студентів.

Відтепер, щоб навчатися у польських вищих навчальних закладах, абітурієнтам обов’язково потрібно підтвердити володіння польською мовою на рівні B2, маючи офіційний державний сертифікат.



Це нововведення стало несподіванкою для багатьох, включно з українськими студентами, які є найбільшою групою іноземців у Польщі.

У чому полягають зміни?

Донедавна вимоги до рівня мови були менш жорсткими. Університети часто проводили власні внутрішні мовні тести або приймали довідки з приватних мовних шкіл.

Однак нове розпорядження Міністерства освіти Польщі все змінило. Тепер для вступу на польськомовні програми приймаються лише два види сертифікатів:

Державний сертифікат з польської мови ( Państwowy certyfikat ).

). Міжнародні сертифікати ECL або TELC.

Це означає, що, на відміну від попередніх років, коли багато українців могли успішно вступити, підтвердивши мову на рівні В1 або склавши внутрішній іспит, тепер такий шлях закритий.

Реакція абітурієнтів та наслідки зміни правил вступу

Ці зміни застали зненацька як абітурієнтів, так і самі університети. За словами Івана Капелюшника, співзасновника освітньої компанії UniverPL, багато навчальних закладів навіть не сповістили про нові правила завчасно.

В результаті, значна частина українських абітурієнтів, які планували вступ на осінь 2025 року, не змогли подати документи.

Їхні попередні підтвердження знання мови (наприклад, сертифікати від приватних компаній або результати внутрішніх тестів) стали недійсними.

На практиці це призвело до того, що багато українських студентів змушені перенести свій вступ до польських університетів на наступний рік.

Лише ті, хто має можливість швидко скласти один з міжнародних іспитів, отримують шанс почати навчання у 2025 році.

Для Віктора, який довго готувався до вступу, зміни стали неприємним сюрпризом. Його мовний іспит в університеті був запланований на серпень, але через нові правила він не відбувся.

Чесно кажучи, спершу було відчуття повної розгубленості і страху, адже ми не розуміли, як тепер діяти, — розповідає Віктор.

Його освітня компанія провела екстрену зустріч, запропонувавши кілька сценаріїв. Сім’я Віктора вирішила, що хлопець вступатиме вступити на підготовчий нульовий курс — річний курс вивчення мови.

Це було непросте рішення, але важливо було рухатись далі і не заганяти себе в стрес через жорсткі рамки, — пояснює він.

Наслідки нових правил відчула й Олена, яка розпочала інтенсивну підготовку до рівня B2 ще у квітні. Вона розраховувала встигнути до жовтня 2025 року, але ці зміни змусили її перенести вступ на березень 2026-го.

Це дасть їй більше часу на ґрунтовну підготовку до іспиту з польської мови.

Зараз головне добре підготуватись, щоб з першого разу здати і щоб цього разу нічого не завадило.

Дмитро, який мріяв навчатися за кордоном, також поставати перед труднощами, коли його іспит не зарахували. Однак він не здався. Хлопець вирішив спробувати ще один шанс і тепер інтенсивно готується до іспиту 29 серпня, щоб підтвердити рівень B2.

Тому я налаштований максимально рішуче — щодня займаюся.

Що робити абітурієнтам?

За словами Івана Капелюшника, для більшості українських абітурієнтів, які планують навчання в Польщі, зараз доступні кілька варіантів:

Перенести вступ. Це найреалістичніший варіант. Він дозволить виділити мінімум 9-12 місяців на інтенсивне вивчення мови, щоб досягти рівня B2 і успішно скласти один із необхідних іспитів. Розглянути навчання англійською мовою. Якщо абітурієнт володіє англійською на достатньому рівні, він може обрати програми, де навчання ведеться цією мовою, і підтвердити свої знання міжнародним сертифікатом (наприклад, IELTS або TOEFL). Вступити на підготовчий річний курс (zerówka). Цей варіант підходить для тих, хто не хоче втрачати рік. Навчання на такому курсі дозволить зосередитися виключно на вивченні мови та підготовці до офіційного іспиту. Як розповів Іван Капелюшник, цей варіант допомагає “уникнути витрат на невдалу спробу складання іспиту і натомість дає можливість підійти до вступу впевнено”.

Нові правила стали серйозним викликом для українських абітурієнтів, але вони також стимулюють більш ґрунтовну підготовку до вступу.

Ті, хто вирішив рухатись далі, як-от Віктор, Дмитро та Олена, знаходять альтернативні шляхи, щоб досягти своєї мрії про освіту в Польщі.

