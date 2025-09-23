Будемо збивати! Туск зробив заяву про повітряний кордон Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час конференції 22 вересня заявив, що Польща збиватиме всі літальні об’єкти, які порушуватимуть повітряний простір країни. Про це пише RMF24. Що ще заявив Туск, і чи долучатиметься Польща до збиття дронів в Україні?

Польща збиватиме всі дрони на території своєї країни

Дональд Туск заявив, що Польща “рішуче захищатиме свій повітряний простір”, якщо дрони його порушать.

Хочу заявити чітко. Рішення збивати літаючі об’єкти буде ухвалено беззастережно, коли вони порушать наш повітряний простір та пролетять над Польщею. Тут немає про що говорити.

Також він додав, що “рішучість” стосуватиметься лише території Польщі, а в ситуаціях, коли дрони літатимуть поза межами польських територіальних вод, всі дії потребуватимуть особливої обережності.

— Коли ми стикаємося з не зовсім зрозумілими ситуаціями, наприклад, з недавнім прольотом російських винищувачів над платформою Petrobaltic, але без будь-яких порушень, оскільки це не наші територіальні води, нам треба двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту, — додає Дональд Туск.

Очільник Польщі також повідомив, що країна діє у постійній координації з міжнародними партнерами, і країна готова до будь-якого рішення, що направлене на знищення дронів, які становлять небезпеку.

При цьому, Польща збиватиме дрони у своєму повітряному просторі, якщо матиме схвалення від союзників.

Але мені потрібно бути на 100% впевненим, що союзники поставляться до цього так само як і ми, що якщо конфлікт перейде в дуже гостру фазу, ми будемо в цьому не одні.

🗣️ “Muszę mieć stuprocentową pewność, że wszyscy sojusznicy będą traktowali to dokładnie w taki sam sposób jak my” Premier @donaldtusk komentuje wypowiedź @prezidentpavel o zestrzeliwaniu rosyjskich myśliwców ⤵️ pic.twitter.com/bGw5Lx5CYo — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) September 22, 2025

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські безпілотники зайшли у повітряний простір Польщі. Там уперше вирішили збивати їх винищувачами. Тоді члени НАТО активували четверту статтю, за якою мають право консультуватися щодо загроз територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-кого з учасників.

Днями російські винищувачі МіГ-31 порушили і повітряний простір Естонії, однак збиті не були. Ворожі винищувачі пробули близько 12 хвилин в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці.

Естонці назвали це “безпрецедентно зухвалим” порушенням та ініціювали консультації. Того ж дня, 19 вересня, і поляки заявили про порушення свого повітряного простору російськими винищувачами — вони летіли на малій висоті над буровою платформою Петробалтик у Балтійському морі.

