Будем сбивать! Туск сделал заявление о воздушной границе Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время конференции 22 сентября заявил, что Польша будет сбивать все летающие объекты, которые будут нарушать воздушное пространство страны. Об этом пишет RMF24. Что еще заявил Туск, и будет ли Польша присоединяться к сбитию дронов в Украине?

Польша будет сбивать все дроны на территории своей страны

Дональд Туск заявил, что Польша “решительно будет защищать свое воздушное пространство”, если дроны его нарушат.

Хочу заявить четко. Решение сбивать летающие объекты будет принято безоговорочно, когда они нарушат наше воздушное пространство и пролетят над Польшей. Здесь не о чем говорить.

Также он добавил, что “решительность” будет касаться только территории Польши, а в ситуациях, когда дроны будут летать вне польских территориальных вод, все действия будут нуждаться в особой осторожности.

— Когда мы сталкиваемся с не совсем понятными ситуациями, например, с недавним пролетом российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без каких-либо нарушений, поскольку это не наши территориальные воды, нам нужно дважды подумать, прежде чем принимать решения о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта, — добавляет Дональд Туск.

Глава Польши также сообщил, что страна действует в постоянной координации с международными партнерами, и страна готова к любому решению, направленному на уничтожение дронов, что представляют опасность.

При этом Польша будет сбивать дроны в своем воздушном пространстве, если будет одобрение от союзников.

Но мне нужно быть на 100% уверенным, что союзники отнесутся к этому так же, как и мы, что если конфликт перейдет в очень острую фазу, мы будем в этом не одни.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские беспилотники вошли в воздушное пространство Польши. Там впервые решили сбивать их истребителями. Тогда члены НАТО активировали четвертую статью, по которой имеют право консультироваться по поводу угроз территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из участников.

На днях российские истребители МиГ-31 нарушили и воздушное пространство Эстонии, однако не были сбиты. Вражеские истребители пробыли около 12 минут в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.

Эстонцы назвали это “беспрецедентно дерзким” нарушением и инициировали консультации. В тот же день, 19 сентября, и поляки заявили о нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями, они летели на малой высоте над буровой платформой Петробалтик в Балтийском море.

В Польше был принят новый закон, согласно которому укрытием может стать каждый подвал или гараж.

