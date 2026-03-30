Назвал дроны из Украины игрой в Lego: как отреагировали в Rheinmetall на заявления гендиректора

В последние дни сеть буквально кипит из-за резких заявлений главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его попытка оценить украинский рынок БПЛА в интервью изданию The Atlantic обернулась громким репутационным скандалом, который компании пришлось экстренно тушить официальными заявлениями.

С чего все началось

Армин Паппергер, отвечая на вопрос журналиста об успехах Украины в производстве дронов, выразил мнение, что в этих технологиях нет никакого прорыва. Более того, он сравнил процесс сборки украинских беспилотников с игрой в конструктор Lego.

Однако настоящую волну возмущения вызвала его реакция на упоминание конкретных украинских стартапов, в частности Fire Point и Skyfall. Гендиректор немецкого гиганта назвал разработчиков домохозяйками с 3D-принтерами.

— Это украинские домохозяйки. Они печатают детали на кухне. Это не инновация, — отрезал Паппергер, подчеркнув, что такой подход не идет ни в какое сравнение с мощностями Lockheed Martin или самого Rheinmetall.

Реакция Украины: дипломатично, но жестко

На эти выпады мгновенно отреагировал внештатный советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин. В своем посте в соцсети X он напомнил немецкому партнеру, что украинские женщины сегодня действительно вынуждены работать на оборонных предприятиях наравне с мужчинами, но это повод для гордости и уважения, а не для скепсиса.

— Они заслуживают уважения, Rheinmetall, — подытожил Камышин.

Очевидно, осознав, что слова топ-менеджера могут навредить стратегическому партнерству (учитывая планы Rheinmetall строить заводы в Украине), официальный аккаунт концерна опубликовал кардинально иной по тону пост.

Теперь в компании уверяют, что питают глубочайшее уважение к усилиям украинцев. Внезапно выяснилось, что домохозяйки с принтерами — это уже инновационная мощь и боевой дух, которые вдохновляют немецких оружейников. Концерн подчеркнул, что считает за честь поддерживать Украину имеющимися ресурсами, фактически дезавуируя высокомерный тон своего руководителя.

— Инновационная мощь и боевой дух украинского народа являются для нас вдохновением. Мы благодарны за возможность поддержать Украину ресурсами, которые есть в нашем распоряжении, — говорится в заявлении Rheinmetall.

Эта ситуация с пренебрежительными комментариями западного партнера накладывается на общую атмосферу повышенной чувствительности к вопросам уважения и прозрачности в украинской оборонной среде. Напомним, что параллельно с этим в центре внимания оказался еще один громкий скандал — на этот раз внутренний, вокруг медицинского батальона Госпитальеры.

