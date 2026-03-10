Скандал вокруг Госпитальеров: командир медбатальона ответила на обвинения в непрозрачности отчетов

Добровольческий медицинский батальон Госпитальеры, на протяжении 12 лет являющийся одним из символов фронтовой медицины в Украине, оказался в эпицентре репутационного кризиса.

Дискуссия развернулась после публикаций журналистки Ольги Худецкой и ряда активистов, забросивших организации отсутствие актуальных отчетов об использовании многомиллионных пожертвований.

Командир медицинского батальона Госпитальеры объяснила задержки в финансовой отчетности

Основные претензии касаются сбора на 20 миллионов гривен для обустройства новой базы, использования личных банковских счетов командирки Яны Зинкевич параллельно со счетами фонда, а также функционирования сети из 14 юридических лиц, связанных с руководством организации.

Отдельное внимание было уделено заграничным сборам в Великобритании и операциям с криптогаманцами, из которых якобы вывели более 200 тысяч долларов без публичной отчетности.

Командир батальона и народный депутат Яна Зинкевич оперативно отреагировала на обвинения, признав, что отчетность действительно выходила не в полном объеме.

Главными причинами задержки она назвала сверхвысокую операционную нагрузку, сложную логистику и физическое уничтожение предыдущей базы батальона в Павлограде российским авиаударом, что привело к потере части первоначальной документации.

Благотворительный фонд организации насчитывает лишь несколько штатных работников, физически не всегда успевающих по темпам финансовых потоков и требованиям к публичному аудиту.

Мое детище фактически сейчас разрывают и разрушают из-за каких-то совершенно непонятных дел, и я сейчас стараюсь эту структуру защитить.

— отметила Зинкевич в комментарии NV.ua, отмечая, что за каждой цифрой стоит титаническая работа по эвакуации более 42 тысяч раненых.

По ее словам, сводный отчет за 2025 год уже находится в разработке, а налоговая отчетность была подана в установленные законом сроки.

Особую обеспокоенность общественности вызвала практика двойных банок для сбора средств. Яна Зинкевич пояснила, что использование личной карты рядом со счетом фонда является вынужденным шагом для обеспечения оперативности закупок амуниции и оборудования.

Она заверила, что средства с обоих счетов направляются на единую цель, а суммы сборов корректируются в зависимости от поступлений. Относительно новой базы, командир обнародовала конкретные цифры: объект площадью 6000 квадратных метров был приобретен за 561 680 долларов США, а только замена окон обошлась в 2 миллиона гривен.

Она подчеркнула, что батальон готов к проверкам и планирует продемонстрировать работу своих составов и новой инфраструктуры журналистам.

Яна Зинкевич анонсировала большой брифинг, где обещает предоставить доказательства добродетели и расставить точки над “i” в вопросе использования криптоактивов и имущества.

