Международный День волонтера 2025: когда отмечают и что о нем известно

В Украине и во всем мире каждый год, 5 декабря, отмечают международный День волонтера. Его ввели в 1985 году резолюцией Генассамблеи ООН. Читай подробнее в нашем материале о международном Дне волонтера и значении этого праздника.

Международный День волонтера 2025: когда отмечают

Волонтерство в Украине постепенно становится частью жизни. Каждый день закрываются сотни сборов на нужды военных, медиков и тех, кому нужна помощь.

Международный день волонтера был введен для того, чтобы люди активнее участвовали в социальной и экономической жизни. Полное название этого праздника звучит как Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

Слово волонтер в переводе с английского означает добровольный помощник. Это человек, который бесплатно помогает там, где это нужно.

Волонтерство — это не только финансовая помощь кому-то или чему-то, но и, например, уход за пожилыми людьми, уборка улиц, забота о своем городе, других людях, борьба с дезинформацией, обмен опытом. Активное волонтерское движение в Украине возникло в 2014 году, когда Россия начала вооруженную агрессию.

С этого момента волонтерство в Украине развивается, а неравнодушные закрывают сборы на спутник, дроны, тяжелое вооружение. Поэтому вся Украина — страна волонтеров, для которых делиться и отдавать тем, кому нужнее, вошло в привычку.

Сегодня волонтеров поздравляют и благодарят — за спасенную жизнь, за своевременно поставленный дрон или флиски, за заботу и неравнодушие. Волонтеры являются мощной частью нашего общества, благодаря которой Украина выстояла в начале полномасштабной войны и крепко стоит до сих пор.

В этот день ты можешь поздравить и поблагодарить волонтеров, задонатить на сбор и распространить информацию о празднике и важности благодарности. Или же и самому(-й) стать волонтером.

Активные волонтерские движения в Украине сейчас

Благотворительный фонд помощи ветеранам и военным Повернись живым;

Благотворительный фонд Сергея Притулы;

Благотворительная платформа UNITED24;

Благотворительная организация Восток SOS;

БФ Армия SOS;

БФ Твій крок;

Благотворительная организация Каритас Украины;

Волонтерская общественная организация Будуємо Україну разом;

Украинская волонтерская служба;

Друк армія;

БФ Гуркіт;

БФ Рій;

Victory Drones;

БФ Побач перемогу;

Фонд Razom for Ukraine;

Волонтерский штаб Зграя;

БФ Солом’янські котики;

ГО Землячки;

БФ Ветеранка;

ГО Мотохелп;

БФ 12 вартових;

Некоммерческая организация, которая занимается пожилыми людьми Життєлюб, Let’s Help.

Напомним, что теперь волонтерство может стать преимуществом для поступления в вуз.

Фото: Женское ветеранское движение

