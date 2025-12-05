Международный День волонтера 2025: когда отмечают и что о нем известно

В Украине и во всем мире каждый год, 5 декабря, отмечают международный День волонтера. Его ввели в 1985 году резолюцией Генассамблеи ООН. Читай подробнее в нашем материале о международном Дне волонтера и значении этого праздника.
Международный День волонтера 2025: когда отмечают
Волонтерство в Украине постепенно становится частью жизни. Каждый день закрываются сотни сборов на нужды военных, медиков и тех, кому нужна помощь.
Международный день волонтера был введен для того, чтобы люди активнее участвовали в социальной и экономической жизни. Полное название этого праздника звучит как Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.
Слово волонтер в переводе с английского означает добровольный помощник. Это человек, который бесплатно помогает там, где это нужно.
Волонтерство — это не только финансовая помощь кому-то или чему-то, но и, например, уход за пожилыми людьми, уборка улиц, забота о своем городе, других людях, борьба с дезинформацией, обмен опытом. Активное волонтерское движение в Украине возникло в 2014 году, когда Россия начала вооруженную агрессию.
С этого момента волонтерство в Украине развивается, а неравнодушные закрывают сборы на спутник, дроны, тяжелое вооружение. Поэтому вся Украина — страна волонтеров, для которых делиться и отдавать тем, кому нужнее, вошло в привычку.
Сегодня волонтеров поздравляют и благодарят — за спасенную жизнь, за своевременно поставленный дрон или флиски, за заботу и неравнодушие. Волонтеры являются мощной частью нашего общества, благодаря которой Украина выстояла в начале полномасштабной войны и крепко стоит до сих пор.
В этот день ты можешь поздравить и поблагодарить волонтеров, задонатить на сбор и распространить информацию о празднике и важности благодарности. Или же и самому(-й) стать волонтером.
Активные волонтерские движения в Украине сейчас
- Благотворительный фонд помощи ветеранам и военным Повернись живым;
- Благотворительный фонд Сергея Притулы;
- Благотворительная платформа UNITED24;
- Благотворительная организация Восток SOS;
- БФ Армия SOS;
- БФ Твій крок;
- Благотворительная организация Каритас Украины;
- Волонтерская общественная организация Будуємо Україну разом;
- Украинская волонтерская служба;
- Друк армія;
- БФ Гуркіт;
- БФ Рій;
- Victory Drones;
- БФ Побач перемогу;
- Фонд Razom for Ukraine;
- Волонтерский штаб Зграя;
- БФ Солом’янські котики;
- ГО Землячки;
- БФ Ветеранка;
- ГО Мотохелп;
- БФ 12 вартових;
- Некоммерческая организация, которая занимается пожилыми людьми Життєлюб, Let’s Help.
Напомним, что теперь волонтерство может стать преимуществом для поступления в вуз.
Фото: Женское ветеранское движение
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!