“Киньте деньги ребятам!”: как распознать фейковых волонтеров

За годы войны культура благотворительности стала очень близкой украинцам. Мы привыкли донатить на армию и помогать тем, кто оказался в беде из-за россиян.

Однако не стоит забывать о мошенниках, которые пользуются доверием неравнодушных и могут прикрываться фейковыми сборами! В Киберполиции объяснили, как распознать ненастоящих волонтеров.

Больше о фейковых благотворителях и как не встретить крючок преступников, рассказываем дальше в материале.

Как распознать фейковых волонтеров

Как отметили в Департаменте Киберполиции Нацполиции Украины, в социальных сетях и мессенджерах появились псевдоволонтеры, которые маскируются под военных, священнослужителей или настоящих волонтеров, собирают средства якобы для ВСУ или раненых бойцов, а затем присваивают их.

Чтобы обмануть пользователей, преступники воруют тексты публикаций в социальных сетях и фото настоящих волонтеров, создают фейковые аккаунты и добавляют счета для сборов.

Затем выманивают средства у людей, используя манипулятивные тексты.

Такая история уже случилась годом ранее. В 2024 году полиция разоблачила мужчину, который выдавал себя за благотворителя.

В своих социальных сетях мужчина публиковал сборы якобы на помощь войску, даже использовал для этого фото реальных людей — украинской военной и девушки с ампутацией, которая действительно потеряла концовку еще до войны.

Он просил деньги на “лечение” военной, обманул людей почти на 300 тыс. грн.

Поэтому важно помнить, как распознать фейковых волонтеров, чтобы не попасть на крючок лжи.

Что должно тебя насторожить?

В сообщении не указано, для кого именно проводится сбор, который будет покупаться на эти деньги, сколько нужно и т.д. Отсутствуют фото- и видеоотчеты, документы, подтверждающие покупку. Если текст переполнен эмоциями и там отсутствуют факты — это тоже красный флажок. Учти шрифты, эмоджи и замененные буквы — засилье таких вещей делается для того, чтобы избежать блокировки в социальной сети. Страница смотрится безлично, здесь нет групповых фото.

Если ты хочешь помочь, но не знаешь, можно ли доверять этому человеку, попроси отчеты за предыдущее сборы, а также узнай больше о волонтерах.

Также обычно волонтеры получают грамоты от военных за свою помощь. Наличие такого отзыва может свидетельствовать о реальности и человека, и его деятельности.

Обязательно проверяй фотографии через поиск в Google, чтобы узнать, когда и кем они были использованы впервые. Мошенники используют чужие фото, а не собственные.

Наконец, проверь удостоверение волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ. Если речь идет о частном лице, следует узнать, почему оно не зарегистрировано как волонтер.

Сейчас популярной стала также мошенническая схема, выдающая себя за Дію! Как ни попасть в ловушку, рассказывали раньше.

