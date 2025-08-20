“Скиньте гроші хлопцям!”: як розпізнати фейкових волонтерів

За роки великої війни культура благодійності стала дуже близькою українцям. Ми звикли донатити на армію та допомагати тим, хто опинився у скруті через росіян.

Однак не варто забувати про шахраїв, які користуються довірою небайдужих та можуть прикриватися фейковими зборами! У Кіберполіції пояснили, як розпізнати несправжніх волонтерів.

Більше про фейкових благодійників та як не натрапити на гачок злочинців, розповідаємо далі у матеріалі.

Як розпізнати фейкових волонтерів

Як зазначили у Департаменті Кіберполіції Нацполіції України, у соціальних мережах та месенджерах з’явилися псевдоволонтери, які маскуються під військових, священнослужителів або справжніх волонтерів, збирають кошти нібито для ЗСУ або поранених бійців, а потім привласнюють їх.

Щоб обдурити користувачів, злочинці крадуть тексти публікацій у соціальних мережах та фото справжніх волонтерів, створюють фейкові акаунти та зазначають рахунки для “зборів”.

Потім виманюють кошти в людей, використовуючи маніпулятивні тексти.

Така історія вже сталася роком раніше. У 2024 поліція викрила чоловіка, який видавав себе за благодійника.

У своїх соціальних мережах чоловік публікував збори ніби-то на допомогу війську, навіть використовував для цього фото реальних людей — української військової та дівчини з ампутацією, яка насправді втратила кінцівку ще до війни.

Він просив гроші на “лікування” військової, ошукав людей на майже 300 тис. грн.

Тож важливо памʼятати, як розпізнати фейкових волонтерів, щоб не попастися на гачок брехні.

Що має тебе насторожити?

У дописі не вказано, для кого саме проводиться збір, що буде купуватися на ці гроші, скільки всього потрібно тощо. Відсутні фото- та відеозвіти, документи, що підтверджують купівлю. Якщо текст переповнений емоціями й там відсутні факти — це також червоний прапорець. Зверни увагу на шрифти, емоджі та замінені літери — засилля таких речей робляться для того, аби уникнути блокування у соціальній мережі. Сторінка виглядає безособово, тут немає групових фото.

Якщо ти хочеш допомогти, але не знаєш, чи можна довіряти цій людині, попроси звіти за попередні збори, а також дізнайся більше про волонтера (-ів).

Також зазвичай волонтери отримують відзнаки від військових за свою допомогу. Наявність такого відгуку може свідчити про реальність і людини, і її діяльності.

Обовʼязково перевіряй фотографії через пошук у Google, аби дізнатися, коли та ким саме вони були використані вперше. Шахраї використовують чужі фото, а не власні.

Зрештою, перевір посвідчення волонтера, звʼязавшись з організацією, яка видала документ. Якщо йдеться про приватну особу, то слід дізнатися, чому вона не зареєстрована як волонтер.

Зараз популярною стала також шахрайська схема, яка видає себе за Дію! Як не потрапити у пастку, розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!