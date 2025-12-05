Міжнародний День волонтера 2025: коли відзначають та що про нього відомо

В Україні та усьому світі щороку, 5 грудня, відзначають міжнародний День волонтера. Його запровадили у 1985 році резолюцією Генасамблеї ООН. Читай детальніше в нашому матеріалі про міжнародний День волонтера та значення цього свята.
Міжнародний День волонтера 2025: коли відзначають
Волонтерство в Україні потроху стає частиною життя. Щодня закриваються сотні зборів на потреби військових, медиків та людей, які потребують допомоги.
Міжнародний день волонтера запровадили для того, аби люди активніше брали участь у соціальному та економічному житті. Повна назва цього свята звучить як: Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку.
Слово волонтер у перекладі з англійської означає — добровільний помічник. Це людина, яка безкоштовно допомагає там, де це потрібно.
Волонтерство — це не лише фінансова допомога комусь чи чомусь, а й, наприклад, догляд за літніми людьми, прибирання вулиць, турбота про своє місто, інших людей, боротьба з дезінформацією, обмін досвідом. Активний волонтерський рух в Україні почався у 2014 році, коли Росія почала збройну агресію.
Відтоді волонтерство в Україні розвивається, а небайдужі закривають збори на супутник, дрони, важке озброєння. Тому нині вся Україна — країна волонтерів, для якої ділитися та віддавати тим, кому потрібніше — увійшло у звичку.
Сьогодні волонтерів вітають і дякують — за врятоване життя, за вчасно поставлений дрон чи фліски, за турботу та небайдужість. Волонтери є потужною частиною нашого суспільства, завдяки якій Україна вистояла на початку повномасштабної війни та міцно стоїть і досі.
У цей день ти можеш привітати та подякувати волонтерам, задонатити на збір та розповсюдити інформацію про свято та важливість подяки. Або ж і самому(-ій) стати волонтером.
Активні волонтерські рухи в Україні зараз
- Благодійний фонд допомоги ветеранам та військовим Повернись живим;
- Благодійний фонд Сергія Притули;
- Благодійна платформа UNITED24;
- Благодійна організація Восток SOS;
- БФ Армія SOS;
- БФ Твій крок;
- Благодійна організація Карітас України
- Волонтерська громадська організація Будуємо Україну Разом;
- Українська волонтерська служба;
- Друк армія;
- БФ Гуркіт;
- БФ Рій;
- Victory Drones;
- БФ Побач перемогу;
- Фонд Razom for Ukraine;
- Волонтерський штаб Зграя;
- БФ Солом’янські котики;
- ГО Землячки;
- БФ Ветеранка;
- ГО Мотохелп;
- БФ 12 вартових;
- Некомерційна організація, що опікується літніми людьми Життєлюб, Let’s Help.
Нагадаємо, що тепер волонтерство може стати перевагою для вступу у виш.
Фото: Жіночий ветеранський рух
