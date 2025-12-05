Міжнародний День волонтера 2025: коли відзначають та що про нього відомо

В Україні та усьому світі щороку, 5 грудня, відзначають міжнародний День волонтера. Його запровадили у 1985 році резолюцією Генасамблеї ООН. Читай детальніше в нашому матеріалі про міжнародний День волонтера та значення цього свята.

Міжнародний День волонтера 2025: коли відзначають

Волонтерство в Україні потроху стає частиною життя. Щодня закриваються сотні зборів на потреби військових, медиків та людей, які потребують допомоги.

Міжнародний день волонтера запровадили для того, аби люди активніше брали участь у соціальному та економічному житті. Повна назва цього свята звучить як: Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку.

Слово волонтер у перекладі з англійської означає — добровільний помічник. Це людина, яка безкоштовно допомагає там, де це потрібно.

Волонтерство — це не лише фінансова допомога комусь чи чомусь, а й, наприклад, догляд за літніми людьми, прибирання вулиць, турбота про своє місто, інших людей, боротьба з дезінформацією, обмін досвідом. Активний волонтерський рух в Україні почався у 2014 році, коли Росія почала збройну агресію.

Відтоді волонтерство в Україні розвивається, а небайдужі закривають збори на супутник, дрони, важке озброєння. Тому нині вся Україна — країна волонтерів, для якої ділитися та віддавати тим, кому потрібніше — увійшло у звичку.

Сьогодні волонтерів вітають і дякують — за врятоване життя, за вчасно поставлений дрон чи фліски, за турботу та небайдужість. Волонтери є потужною частиною нашого суспільства, завдяки якій Україна вистояла на початку повномасштабної війни та міцно стоїть і досі.

У цей день ти можеш привітати та подякувати волонтерам, задонатити на збір та розповсюдити інформацію про свято та важливість подяки. Або ж і самому(-ій) стати волонтером.

Активні волонтерські рухи в Україні зараз

Благодійний фонд допомоги ветеранам та військовим Повернись живим;

Благодійний фонд Сергія Притули;

Благодійна платформа UNITED24;

Благодійна організація Восток SOS;

БФ Армія SOS;

БФ Твій крок;

Благодійна організація Карітас України

Волонтерська громадська організація Будуємо Україну Разом;

Українська волонтерська служба;

Друк армія;

БФ Гуркіт;

БФ Рій;

Victory Drones;

БФ Побач перемогу;

Фонд Razom for Ukraine;

Волонтерський штаб Зграя;

БФ Солом’янські котики;

ГО Землячки;

БФ Ветеранка;

ГО Мотохелп;

БФ 12 вартових;

Некомерційна організація, що опікується літніми людьми Життєлюб, Let’s Help.

Нагадаємо, що тепер волонтерство може стати перевагою для вступу у виш.

Фото: Жіночий ветеранський рух

