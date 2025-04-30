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Нова перевага для вступу — розкладаємо по поличках закон про волонтерство серед молоді

Марія Дзюба, редакторка сайту 30 Квітня 2025, 16:30
Нова перевага для вступу — розкладаємо по поличках закон про волонтерство серед молоді
Фото Pexels
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