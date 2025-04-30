Нова перевага для вступу — розкладаємо по поличках закон про волонтерство серед молоді

Першим законом прийнятим Парламентом у 2025 році став проєкт про розвиток волонтерства в системі освіти. Його підтримали одноголосно 298 депутатів.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти 30 квітня 2025 року.

Цей документ, вписує волонтерство в систему освіти. Закон був розроблений за участі Комітету освіти, науки та інновацій разом із Червоним Хрестом України, Українською волонтерською службою та іншими організаціями.

Розробка законопроекту

Ідея законопроекту з’явилася взимку 2023 року, коли волонтерський рух в Україні досягнув безпрецедентного розмаху.

Як зазначив Народний депутат України Роман Грищук:

З початком війни молодь активно волонтерила: плела сітки, допомагала військовим і розбирала завали

Усвідомлюючи значення цього руху, представники Міністерства освіти і науки разом із волонтерськими організаціями та благодійними фондами почали розробку законопроекту.

Основним завданням стало визнання навичок, здобутих під час волонтерства, у системі формальної освіти.

Після численних обговорень було вирішено запровадити механізми, які дозволяють враховувати волонтерський досвід як частину неформальної освіти.

Що передбачає закон?

Документ пропонує низку важливих змін:

1. Документальне підтвердження волонтерської діяльності.

Волонтери зможуть отримувати довідки від організацій, з якими співпрацювали, що стане офіційним свідченням їхнього досвіду.

2. Визнання результатів волонтерства як практики.

Здобуті під час волонтерства навички можуть бути зараховані як практика у закладах професійно-технічної та вищої освіти.

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3. Волонтерство як перевага під час вступу.

Абітурієнти зможуть зазначати свій волонтерський досвід у мотиваційних листах, що матиме позитивний вплив під час вступу до закладів вищої освіти.

4. Підтримка волонтерства закладами освіти.

Керівники мають сприяти волонтерським ініціативам і створювати умови для участі учнів у суспільно корисній діяльності.

Чому це важливо

Ми маємо розвивати почуття відповідальності за власну країну з самого дитинства. Волонтерство про це, — наголошує Грищук.

Формування культури волонтерства вже зі шкільних років сприяє не лише особистісному розвитку, а й формує конкурентоспроможного учасника ринку праці.

Дослідження проекту Мріємо та діємо свідчать, що молодь все частіше сприймає волонтерство, як важливий інструмент громадської участі.

Завдяки новому закону ця тенденція отримає ще більше підтримки.

Освітяни у різних регіонах зараз вкладаються у розвиток учнів в будь-яких сферах: від волонтерства й знань про етичну комунікацію, до створення соціального підприємництва та облаштування цілих просторів для молоді. Чому для них це важливо? Певно здебільшого це особисте бажання підтримати молодь.

За даними дослідження savED основними викликами на поточний навчальний рік є: зниження мотивації учнівства до навчання (53% серед учителів та вчительок і 59% серед представництва адміністрації) і невміння учнів та учениць самостійно вчитися (42% і 35%, зокрема, якщо серед учителів та вчительок у містах про цей виклик говорять 39%, то в селах — 50%).

Засновниця та керівниця ГО Українська Волонтерська Служба Анна Бондаренко зазначила у коментарі — у багатьох громадах школярі долучаються до волонтерства або спільно з молодіжними центрами, або з їхніми вчителями.

— Ми бачимо тенденцію, що у малих громадах у підлітків небагато можливостей неформальної освіти та творчої реалізації, тож саме школи часто стають єдиним центром, де учні можуть розвивати свої таланти чи допомагати іншим.

Ми знаємо історії як учні самостійно організовують благодійні літературники, ярмарки чи фестивалі кіно і збирають гроші на допомогу захисникам (-цям). Вони роблять спортивні проекти для однолітків, клуби настільних ігор, відвідують притулки для тварин.

Звісно, для цього всього їм необхідна підтримка дорослих, і небайдужі вчителі беруть на себе роль провідників до волонтерства, — каже керівниця.

Саме тому коли Українська Волонтерська Служба запустила проект Шкільний урок волонтерства, то очікували, що активісти чи волонтери будуть проводити найбільшу кількість уроків. Проте освітяни виявили величезний інтерес до матеріалів й проводять близько 90% уроків.

Зараз понад 154 000 учнів уже відвідали понад 4200 уроків волонтерства.

— Завдяки уроку волонтерства учні дізнаються про основні характеристики та види волонтерства, досліджують прості способи долучитись до допомоги у вільний час. Тому урок скоріше є першим кроком у волонтерство, а далі вже вчителі організовують додаткові активності за інтересами класу.

Новий законопроект не додає освітянам зайвої роботи, а навпаки фіксує, що держава вважає волонтерський внесок молоді важливим. Зокрема як інструмент особистого розвитку учнів. Зміни у законах мають відкрити більше можливостей для самовираження учнів та визнання їхньої діяльності.

Адже тисячі учнів та вчителів уже займаються волонтерством, і ніхто їх не примушує до цього. Для адміністрацій освітніх закладів зʼявляться можливості підтримувати тих освітян, які готові активніше працювати з учнями, — висновує Анна Бондаренко.

Ризики та виклики

Попри численні переваги, законопроект має кілька потенційних ризиків:

1. Можливість примусу.

Важливо забезпечити добровільний характер волонтерства та уникнути тиску з боку адміністрацій навчальних закладів.

2. Бюрократичне навантаження.

Організації мають бути готові до видачі документів волонтерам, тоді як заклади освіти не зобов’язані цим займатися.

3. Підробка довідок.

Для уникнення зловживань передбачено підзаконні акти, які регулюватимуть порядок визнання волонтерського досвіду.

Цей законопроект є вагомим кроком до інтеграції волонтерства в освітню систему України.

Він не лише сприяє популяризації волонтерської діяльності серед молоді, але й підсилює громадянську відповідальність, необхідну для відновлення країни.

Але волонтери все ще стикаються з численними викликами, які потребують уваги.

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