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Для ефективних процесів важливі не тільки гроші: співзасновник Checkbox Андрій Сухов про волонтерство в медицині, освіті та військовій галузі

Марія Бондар, редакторка сайту 20 Травня 2024, 18:00
Андрій Сухов

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