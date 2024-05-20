Для ефективних процесів важливі не тільки гроші: співзасновник Checkbox Андрій Сухов про волонтерство в медицині, освіті та військовій галузі

Протягом останніх двох років українське суспільство гуртується, консолідується, об’єднується — водії сідають за військові машини, медики змінюють цивільні лікарні на військові шпиталі.

Паливом для великої волонтерської машини є інвестиції з боку соціально відповідального бізнесу. Про те, чому важливо допомагати, як долучитись до суспільно важливої справи, і чому це варто робити прямо зараз, поговоримо зі співзасновником Checkbox Андрієм Суховим.

Checkbox — один з найпопулярніших програмних РРО в Україні (понад 35% ринку ПРРО). Сервіс створено у 2020 році Андрієм Суховим та Дмитром Дубілетом, щоб підприємці могли “менше займатися бюрократією, а більше — бізнесом”. Сьогодні клієнтами сервісу є понад 100 тисяч організацій, в Checkbox зареєстровано понад 170 тисяч кас.

Куди прямує КоЛеСо

— Одним із соціальних проєктів, якими ви опікуєтесь, є КоЛеСо (мережа навчально-тренувальних центрів, які безкоштовно навчають такмеду. За 2 роки центр навчив понад 40 тисяч курсантів, — Ред.). Цей курс, зокрема, виділяється поміж інших широкою спрямованістю на цивільних. Як взагалі почалася ця взаємодія?

— Ми активно допомагаємо сфері такмеду ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Починали з закупівель аптечок для військових, підтримували окремих волонтерів-інструкторів, а згодом познайомилось і з командою проекту КоЛеСо.

— Тобто підтримка одних проєктів привела вашу команду до підтримки нових?

— Ми фінансували закупівлю аптечок та їх компонентів разом з командою uafirstaid, а потім отримали запит на закупівлю навчальних тренажерів. Так вже познайомились з інструкторами. Довгий час підтримували фінансово окремих інструкторів-волонтерів, які проводили навчання ASM, CLS для військових, а зараз підтримуємо команду проєкту КоЛеСо.

Вони роблять багато корисного для наших захисників та цивільних. Крім фінансової підтримки, ми також забезпечуємо інформаційну — ми створили спецпроєкт, в рамках якого через статті ділимось історіями медиків та курсантів, та організовуємо розміщення цих матеріалів у ЗМІ.

Мета проста — познайомити людей з реальними історіями та спонукати їх долучитись до навчань або підтримки курсів донатами.

— За вашою особистою оцінкою, чого зараз більше не вистачає курсам з такмеду?

— З того, що ми чуємо від колег з сфери такмеду — критично важливим є впровадження відповідних стандартів та процедур на рівні офіційних стандартів сил оборони. Думаю, що після прийняття відповідних нормативних та змін і з фінансуванням такмеду теж питання буде вирішуватись легше.

— Бачили в соцмережах вашої компанії новини про курси з такмеду для співробітників Checkbox. Чому вирішили проводити тренінги всередині команди? Як виникла ця ідея?

— Ми проводили для нашої команди курси BLS та STB — це навички з базової допомоги людині при кровотечах та інших критичних ситуаціях. Вони розраховані на збільшення шансів постраждалого дочекатись професійної медичної допомоги.

Ми живемо під постійними обстрілами, кожен з нас може опинитись в ситуації, коли треба оперативно надати відносно просту допомогу, яка може врятувати життя.

Саме розуміння, що ми банально не знаємо, як поводитись в таких ситуаціях, підштовхнуло нас до цієї ініціативи.

Проект PROHIDNA — роботи виконували підлітки

— У листопаді читали ваш пост про проєкт PROHIDNA. На відміну від проєктів, які ми обговорили під час нашого інтерв’ю, цей — виключно освітній, направлений на доступність якісної освіти для талановитих дітей. Тоді ж ви анонсували, що буде створено команду студентів, які зможуть спільно розробляти власний проєкт. Розкажіть детальніше, чого вдалося досягти за ці кілька місяців?

— В якийсь момент ми зрозуміли, що саме від дітей, які зараз навчаються в школі, залежить те, в якій країні нам жити через 10-20 років. Тож ми, як бізнес, вирішили поділитися досвідом нашої команди з побудови ІТ-продуктів з талановитими учнями Ліцею Наукова зміна.

Все по-дорослому — ми вирішили запустити реальний проєкт з розробки та запуску системи інформування батьків учнів про прихід/вихід дитини зі школи. Була сформована команда проєкту з учнів, за кожним напрямком в команду був доданий ментор з проекту Checkbox і почалась робота!

Разом з учнями сформували концепцію продукту, його функціонал, оптимальне технічне рішення та почали фазу розробки — створили бекенд-сервер, чат-бот, розробили програму для одноплатного мікрокомп’ютера Raspberry Pi, створили портал управління. При цьому співробітники Checkbox виступали виключно як тренери, а всі роботи виконували ліцеїсти.

Я дуже радий, що проєкт був позитивно сприйнятий учасниками та адміністрацією ліцею.

Наразі в ліцеї вже встановлено робочий прототип системи і вже декілька класів користується системою в тестовому режимі.

— Цей продукт створено конкретно під цей ліцей, чи його можна масштабувати на інші освітні заклади?

— На сьогодні в планах проєкту запустити рішення на всі класи ліцею, а потім вже можна буде пропонувати готове рішення для інших шкіл країни.

Внесок бізнесів у соціальні проекти та перемогу

— Сьогодні багато українських бізнесів долучаються до волонтерської діяльності, при цьому, очевидно, все це роблять у міру своїх можливостей: хтось виділяє певний відсоток від заробітку, інші підтримують якісь волонтерські напрямки. На вашу думку, як можна зараз визначити, чи достатньо допомагає бізнес державі та суспільству?

— Особисто я визначаю соціально відповідальним бізнес, який, окрім своєї основної профільної діяльності, займається чи підтримує соціальні проєкти.

Сумлінна сплата податків це, звісно, теж важливий внесок, але часто бізнес має можливість виділяти ресурси на речі, які в силу тих чи інших причин не мають наразі підтримки, але є важливими для розвитку нашого суспільства.

Але бізнес сам вирішує, скільки може, або хоче виділяти ресурсів на такі ініціативи.

— Якщо повертатись до благодійності та соціальних проєктів, як бізнеси можуть долучитися, наприклад, до того, що робить Checkbox? Це виключно фінансова підтримка, чи партнери можуть підключатися до роботи, наприклад, у частині піару, надання послуг логістики чи надання приміщень? Припустимо, наше інтерв’ю читає підприємець. Як він може долучитися до того, чим ви займаєтеся?

Найпростішим та дієвим методом буде дійсно донат на відповідні фонди та спілки. Насправді, щоб команди навчились організовувати процеси достатньо ефективно, часто необхідні не тільки гроші. Якщо ми говоримо про навчання домедичної допомоги, підприємець може долучитись тим, що організує для своєї команди, чи свого села/району/міста такі курси.

Також дійсно важливо комунікувати про важливість цієї сфери, про важливість того, що кожна людина повинна вміти надати базову допомогу постраждалому, адже це буде робити наше життя більш безпечним.

— Яким ви бачите внесок бізнесу у перемогу та відновлення держави у річній перспективі, і, наприклад, у перспективі п’яти років?

— Бізнес генерує доходи бюджету, створює товари та послуги, тож можна сказати, що бізнес є певним фундаментом, на якому функціонує держава. Але перемога здобувається на полі бою ціною життів наших людей та через дипломатію у вигляді співпраці з нашими партнерами. Тому я утримаюсь від оцінок.

Але в чому бізнес точно корисний Силам оборони в частині здобуття перемоги — це своєю гнучкістю та адаптивністю — там, де бюрократичний двигун державного апарату буде довго заводитись, невеликі комерційні команди можуть в сотні разів швидше розв’язати задачу.

Якщо ти розвиваєш свій бізнес, тобі буде корисним наступний матеріал про те — як підприємицям отримати грант $15 тисяч на підтримку бізнеса.

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