Для эффективных процессов важны не только деньги: соучредитель Checkbox Андрей Сухов о волонтерстве в медицине, образовании и военной отрасли

В течение последних двух лет украинское общество объединяется, консолидируется, объединяется — водители садятся за руль военных машин, медики меняют гражданские больницы на военные госпитали.

Топливом для большой волонтерской машины являются инвестиции со стороны социально ответственного бизнеса. О том, почему важно помогать, как приобщиться к общественно важному делу, и почему это стоит делать прямо сейчас, поговорим с соучредителем Checkbox Андреем Суховым.

Checkbox — один из самых популярных программных РРО в Украине (более 35% рынка ПРРО). Сервис создан в 2020 году Андреем Суховым и Дмитрием Дубилетом, чтобы предприниматели могли “меньше заниматься бюрократией, а больше — бизнесом”. Сегодня клиентами сервиса являются более 100 тысяч организаций, в Checkbox зарегистрировано более 170 тысяч касс.

Куда направляется КоЛеСо

— Одним из социальных проектов, которыми вы занимаетесь, является КоЛеСо (сеть учебно-тренировочных центров, которые бесплатно обучают такмеду. За 2 года центр обучил более 40 тысяч курсантов, — Ред.). Этот курс, в частности, выделяется среди других широкой направленностью на гражданских. Как вообще началось это сотрудничество?

— Мы активно помогаем сфере такмеда еще с самого начала полномасштабного вторжения. Начинали с закупок аптечек для военных, поддерживали отдельных волонтеров-инструкторов, а затем познакомились и с командой проекта КоЛеСо.

— То есть поддержка одних проектов привела вашу команду к поддержке новых?

— Мы финансировали закупку аптечек и их компонентов вместе с командой uafirstaid, а затем получили запрос на закупку учебных тренажеров. Так уже познакомились с инструкторами. Долгое время поддерживали финансово отдельных инструкторов-волонтеров, которые проводили обучение ASM, CLS для военных, а сейчас поддерживаем команду проекта КоЛеСо.

Они делают много полезного для наших защитников и гражданских. Кроме финансовой поддержки, мы также обеспечиваем информационную — мы создали спецпроект, в рамках которого через статьи делимся историями медиков и курсантов, и организуем размещение этих материалов в СМИ.

Цель проста — познакомить людей с реальными историями и побудить их присоединиться к обучению или поддержке курсов донатами.

— По вашей личной оценке, чего сейчас больше не хватает курсам по такмеду?

— Из того, что мы слышим от коллег из сферы такмеда — критически важным является внедрение соответствующих стандартов и процедур на уровне официальных стандартов сил обороны. Думаю, что после принятия соответствующих нормативных и изменений и с финансированием такмеда тоже вопрос будет решаться легче.

— Видели в соцсетях вашей компании новости о курсах по такмеду для сотрудников Checkbox. Почему решили проводить тренинги внутри команды? Как возникла эта идея?

— Мы проводили для нашей команды курсы BLS и STB — это навыки по базовой помощи человеку при кровотечениях и других критических ситуациях. Они рассчитаны на увеличение шансов пострадавшего дождаться профессиональной медицинской помощи.

Мы живем под постоянными обстрелами, каждый из нас может оказаться в ситуации, когда надо оперативно оказать относительно простую помощь, которая может спасти жизнь.

Именно понимание, что мы банально не знаем, как вести себя в таких ситуациях, подтолкнуло нас к этой инициативе.

Проект PROHIDNA — работы выполняли подростки

— В ноябре читали ваш пост о проекте PROHIDNA. В отличие от проектов, которые мы обсудили во время нашего интервью, этот — исключительно образовательный, направленный на доступность качественного образования для талантливых детей. Тогда же вы анонсировали, что будет создана команда студентов, которые смогут совместно разрабатывать собственный проект. Расскажите подробнее, чего удалось достичь за эти несколько месяцев?

— В какой-то момент мы поняли, что именно от детей, которые сейчас учатся в школе, зависит то, в какой стране нам жить через 10-20 лет. Поэтому мы, как бизнес, решили поделиться опытом нашей команды по построению ІТ-продуктов с талантливыми учениками Лицея Наукова зміна.

Все по-взрослому — мы решили запустить реальный проект по разработке и запуску системы информирования родителей учеников о приходе/выходе ребенка из школы. Была сформирована команда проекта из учеников, по каждому направлению в команду был добавлен ментор из проекта Checkbox и началась работа!

Вместе с учениками сформировали концепцию продукта, его функционал, оптимальное техническое решение и начали фазу разработки — создали бэкэнд-сервер, чат-бот, разработали программу для одноплатного микрокомпьютера Raspberry Pi, создали портал управления. При этом сотрудники Checkbox выступали исключительно как тренеры, а все работы выполняли лицеисты. Я очень рад, что проект был положительно воспринят участниками и администрацией лицея.

Сейчас в лицее уже установлен рабочий прототип системы и уже несколько классов пользуется системой в тестовом режиме.

— Этот продукт создан конкретно под этот лицей, или его можно масштабировать на другие образовательные учреждения?

— На сегодня в планах проекта запустить решение на все классы лицея, а потом уже можно будет предлагать готовое решение для других школ страны.

Вклад бизнесов в социальные проекты и победу

— Сегодня многие украинские бизнесы приобщаются к волонтерской деятельности, при этом, очевидно, все это делают в меру своих возможностей: кто-то выделяет определенный процент от заработка, другие поддерживают какие-то волонтерские направления. По вашему мнению, как можно сейчас определить, достаточно ли помогает бизнес государству и обществу?

— Лично я определяю социально ответственным бизнес, который, кроме своей основной профильной деятельности, занимается или поддерживает социальные проекты.

Добросовестная уплата налогов это, конечно, тоже важный вклад, но часто бизнес имеет возможность выделять ресурсы на вещи, которые в силу тех или иных причин не имеют сейчас поддержки, но важны для развития нашего общества.

Но бизнес сам решает, сколько может, или хочет выделять ресурсов на такие инициативы.

— Если возвращаться к благотворительности и социальным проектам, как бизнесы могут присоединиться, например, к тому, что делает Checkbox? Это исключительно финансовая поддержка, или партнеры могут подключаться к работе, например, в части пиара, предоставления услуг логистики или предоставления помещений? Допустим, наше интервью читает предприниматель. Как он может присоединиться к тому, чем вы занимаетесь?

Наиболее простым и действенным методом будет действительно донат на соответствующие фонды и союзы. На самом деле, чтобы команды научились организовывать процессы достаточно эффективно, часто необходимы не только деньги. Если мы говорим об обучении домедицинской помощи, предприниматель может приобщиться тем, что организует для своей команды, или своего села/района/города такие курсы.

Также действительно важно коммуницировать о важности этой сферы, о важности того, что каждый человек должен уметь оказать базовую помощь пострадавшему, ведь это будет делать нашу жизнь более безопасной.

— Каким вы видите вклад бизнеса в победу и восстановление государства в годовой перспективе, и, например, в перспективе пяти лет?

— Бизнес генерирует доходы бюджета, создает товары и услуги, поэтому можно сказать, что бизнес является определенным фундаментом, на котором функционирует государство. Но победа добывается на поле боя ценой жизней наших людей и через дипломатию в виде сотрудничества с нашими партнерами. Поэтому я воздержусь от оценок.

Но в чем бизнес точно полезен Силам обороны в части одержания победы — это своей гибкостью и адаптивностью — там, где бюрократический двигатель государственного аппарата будет долго заводиться, небольшие коммерческие команды могут в сотни раз быстрее решить задачу.

Если ты развиваешь свой бизнес, тебе будет полезен следующий материал о том — как предпринимательницам получить грант $15 тысяч на поддержку бизнеса.

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