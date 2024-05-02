Поддержка женщин в бизнесе! Как предпринимательницы могут получить грант до $15 тысяч — условия и требования

С начала полномасштабной войны немало бизнесов в Украине было открыто женщинами. Чтобы стимулировать это и поддерживать их, Ощадбанк будет предоставлять гранты до $15 тысяч предпринимательницам. Какие условия и как получить грант на бизнес в Украине — читай в материале.

Как получить грант до $15 тысяч украинским предпринимательницам

Ощадбанк стал партнером гранта Створюй!, по которому женщинам-предпринимателям в области производства будут предоставляться индивидуальные гранты. Сумма грантов — до $15 тысяч. Об этом сообщили на сайте банка.

Грант до $15 000 можно потратить на приобретение оборудования и частично (вместе не более 30% суммы гранта) на программное обеспечение и обучение.

Программа действует с 1 апреля по 30 октября 2024 года или до исчерпания бюджета, отведенного на гранты. Получить грант на развитие бизнеса могут те, кто отвечает этим требованиям:

Сейчас также смотрят

женщины-предприниматели ФЛП/ООО с долей участия более 50%, зарегистрированных и действующих в Украине;

бизнес должен быть в области производства и переработки, с акцентом на инновации и развитие;

деятельность не должна быть на временно оккупированных территориях;

бизнес не должен иметь задолженностей перед госбюджетом и не иметь привлечений к уголовной ответственности за коррупцию;

бизнес должен быть официально зарегистрирован, его деятельность на момент подачи заявки на грант должна быть дольше года.

Подавать заявки можно только от своего имени. Подать заявку можно до 1 августа 2024 по этой ссылке. Общий бюджет программы — $1 млн.

Своей целью грантовый проект считает поддержку женского предпринимательства, а также стимулирование развития предприятий производства и переработки. В программу включены БФ Киевская школа экономики при поддержке Western NIS Enterprise Fund и в партнерстве с АО Ощадбанк.

Ранее мы рассказывали о наборе на обучение от Google Украина.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.