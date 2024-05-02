Поддержка женщин в бизнесе! Как предпринимательницы могут получить грант до $15 тысяч — условия и требования

С начала полномасштабной войны немало бизнесов в Украине было открыто женщинами. Чтобы стимулировать это и поддерживать их, Ощадбанк будет предоставлять гранты до $15 тысяч предпринимательницам. Какие условия и как получить грант на бизнес в Украине — читай в материале.
Ощадбанк стал партнером гранта Створюй!, по которому женщинам-предпринимателям в области производства будут предоставляться индивидуальные гранты. Сумма грантов — до $15 тысяч. Об этом сообщили на сайте банка.
Грант до $15 000 можно потратить на приобретение оборудования и частично (вместе не более 30% суммы гранта) на программное обеспечение и обучение.
Грант до $15 000 можно потратить на приобретение оборудования и частично (вместе не более 30% суммы гранта) на программное обеспечение и обучение.
Программа действует с 1 апреля по 30 октября 2024 года или до исчерпания бюджета, отведенного на гранты. Получить грант на развитие бизнеса могут те, кто отвечает этим требованиям:
Подавать заявки можно только от своего имени. Подать заявку можно до 1 августа 2024 по этой ссылке. Общий бюджет программы — $1 млн.
Своей целью грантовый проект считает поддержку женского предпринимательства, а также стимулирование развития предприятий производства и переработки. В программу включены БФ Киевская школа экономики при поддержке Western NIS Enterprise Fund и в партнерстве с АО Ощадбанк.
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