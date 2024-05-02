Підтримка жінок у бізнесі! Як підприємиці можуть отримати грант до $15 тисяч — умови та вимоги

З початку повномасштабної війни чимала кількість бізнесів в Україні була відкрита жінками. Аби стимулювати це та підтримувати їх, Ощадбанк надаватиме гранти до $15 тисяч жінкам-підприємицям. Які умови та як отримати грант на бізнес в Україні — читай у матеріалі.

Як отримати грант до $15 тисяч українським підприємицям

Ощадбанк став партнером гранту Створюй!, за яким жінкам-підприємицям у галузі виробництва надаватимуть індивідуальні гранти. Сума грантів — до $15 тисяч. Про це повідомили на сайті банку.

Грант до $15 000 можна витратити на придбання обладнання і частково (разом не більше 30% суми гранту) на програмне забезпечення та навчання.

Програма діє з 1 квітня до 30 жовтня 2024 року або ж до вичерпання бюджету, відведеного на гранти. Отримати грант на розвиток бізнесу можуть ті, хто відповідає цим вимогам:

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бізнес має бути у галузі виробництва та перероблення, мати акцент на інновації та розвиток;

діяльність не повинна бути на тимчасово окупованих територіях, бізнес не повинен мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;

бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим, його діяльність на момент подачі заявки на грант повинна бути довшою за рік.

Подавати заявки можна лише від свого імені. Подати заявку можна до 1 серпня 2024 року за цим посиланням. Загальний бюджет програми — $1 млн.

Своєю метою грантовий проект вважає підтримку жіночого підприємництва, а також стимулювання розвитку підприємств виробництва та перероблення. До програми долучені БФ Київська школа економіки за підтримки Western NIS Enterprise Fund та у партнерстві з АТ Ощадбанк.

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