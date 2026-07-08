Петиція про 4-денний робочий тиждень: 32 години без зниження зарплати

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували електронну петицію із пропозицією запровадити в країні чотириденний робочий тиждень.

Наразі документ на етапі збору підписів. Як його підписати і про що йдеться в документі — розповідаємо подробиці.

Петиція про 4 денний робочий тиждень: що пропонують

Автори документу пропонують скоротити тривалість робочого часу до 32 годин на тиждень без зменшення заробітної плати, аргументуючи це необхідністю підтримати фізичне та психологічне здоров’я українців в умовах війни.

Реформу рекомендують проводити кілька етапів. Спочатку має стартувати пілотний проєкт у низці державних установ, окремих галузях економіки та приватних компаніях.

Якщо результати виявляться успішними, чотириденний робочий тиждень планують зробити обов’язковим для підприємств усіх форм власності.

4 денний робочий тиждень: як це працює за кордоном

Найвідоміший експеримент з введення скороченого робочого часу пройшов у Великій Британії, де понад 60 компаній протягом шести місяців працювали за схемою 100:80:100: працівники отримували 100% зарплати, працювали 80% звичного часу, але мали зберегти 100% продуктивності.

Після завершення експерименту більшість роботодавців вирішили залишити новий графік на постійній основі.

Учасники повідомляли про зменшення професійного вигорання, покращення фізичного та психічного здоров’я, а також скорочення кількості лікарняних.

Подібні проєкти також проводилися в Ісландії, Ірландії та Іспанії. В Ісландії масштабне тестування у державному секторі показало, що продуктивність праці залишилася на тому ж рівні або навіть зросла, тоді як працівники стали більш задоволеними роботою.

В Іспанії уряд підтримав експеримент фінансово, компенсуючи компаніям частину витрат на перехід до нового графіка.

Петиція про 4 денний робочий тиждень: як підписати

Щоб підтримати петицію, потрібно перейти на сторінку документа на сайті Кабінету Міністрів України, натиснути кнопку: Підписати та авторизуватися одним із доступних способів — через Дія.Підпис, BankID або електронний підпис (КЕП).

Після підтвердження особи голос буде автоматично зарахований.

Для розгляду урядом петиція має набрати 25000 підписів за 90 днів. Станом на 8 липня зібрано понад 7000 голосів.

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