Хочеш бути почутим? Розкажемо, як правильно подати електронну петицію та коли її розглянуть

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Лютого 2022, 09:00
Як подати електронну петицію
Фото: Unsplash

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