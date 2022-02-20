Хочеш бути почутим? Розкажемо, як правильно подати електронну петицію та коли її розглянуть

Чи видавалось вам почути від когось, коли все пішло не за планом, що час писати звернення до президента? І як би кожному хотілось бути почутим! Але не кожен знає, як правильно висловитись і де це зробити.

Гарним рішенням для початку комунікації з владою можуть стати електронні петиції.

Що це таке, навіщо потрібне і як ним користуватись? Пояснюємо далі.

Що таке електронна петиція

Електронна петиція — це зручна форма для звернення громадян до президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, або ж органу місцевого самоврядування для розв’язання певної проблеми.

Потрібно лише описати, що саме вас турбує, направити свій запит у відповідний орган, у компетенції якого входять розгляд та розв’язання питання, а також зібрати підписи своїх однодумців.

Як правильно сформулювати свій запит

З огляду на вже наявні звернення, часто проблема або в неправильному формулюванні, що більше схоже на твій роздум на рівні семикласника, або у відсутності конкретного запиту для розв’язання питання.

Тому, коли ти наважишся подати електронну петицію, потрібно добре подумати та спершу відповісти собі на питання: що б ви хотіли, щоб певний орган влади зробив? Чи входить це до його компетенцій?

Це потрібно для того, щоб проблема не залишилася зовсім без уваги. Якщо подати петицію у відомство, яке не відповідає за розв’язання таких питань, то воно не матиме права втручатись і виконувати не свої обов’язки.

Таке рішення закріплене Законом України Про звернення громадян, де одним із порушень права громадян на звернення, реалізованого у формі електронної петиції, є розгляд петиції не уповноваженим на те суб’єктом.

Тому пропишіть окремо такі пункти:

куди ви подаватимете свою електронну петицію: президенту, у Верховну Раду чи Кабмін, або ж орган місцевого самоврядування (попередньо перевіривши, хто відповідальний за розв’язання питання);

у чому полягає твоя проблема, лише чітко та фактовно;

як може розв’язувати твою проблему той, до кого ви звертаєтесь.

Як подати електронну петицію

Як для подання, так і для підтримки певної петиції, необхідно зареєструватись на сайті. Звернутися до президента України за допомогою електронної петиції можна на сайті petition.president.gov.ua. Реєстрація для подання петиції Для того щоб зареєструватись на сервісі, необхідно натиснути кнопку Вхід/Реєстрація у верхній правій частині сторінки. Як увійти Після цього відкриється меню системи ідентифікації ID.GOV.UA, де є можливість обрати зручний спосіб входу. Далі потрібно натиснути на кнопку Подати петицію, що розташована у верхньому правому куті розділу електронних петицій. Потім одразу відобразиться спеціальна форма створення нової електронної петиції. На наступній сторінці створення нової електронної петиції потрібно зазначити коротко суть звернення та текст петиції, після чого ввести захисний код. Потім потрібно лише натиснути кнопку Створити петицію. Тоді електронна петиція потрапляє на перевірку адміністратора сайту на відповідність вимогам, установленим Законом України Про звернення громадян. Якщо вона відповідає їм, то оприлюднюється на сторінці. Триває збір підписів протягом двох робочих днів з дня її надсилання автором (ініціатором). У разі невідповідності користувач отримує повідомлення на вказану ним електронну пошту. Публікація петиції Щойно електронна петиція була опублікована на сайті, кожен громадянин може ознайомитися з нею та підтримати своїм підписом.

Порядок розгляду електронної петиції та ухвалення рішення

Далі процедура досить зрозуміла. Якщо петиція набирає 25 тисяч підписів протягом трьох місяців з дня оприлюднення, то її направляють у відповідний комітет.

Після чого ухвалюється рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради, де і має обговорюватись подальша доля петиції.

Зазвичай це має відбутися не пізніше ніж через десять днів після оприлюднення її у розділі На розгляді.

На таку публікацію сайт має всього три дні після набрання необхідної кількості підписів.

Якщо петиція адресована президентові України, то про своє рішення він має оголосити публічно на своєму сайті.

Загалом на відповідь можна чекати вже наступного робочого дня після закінчення розгляду петиції. Переглянути її можна на сторінці з відповідями або ж у письмовому варіанті, що надсилають автору (ініціатору) петиції.

Якщо твоє звернення визнають доцільним, то пропозиції можуть бути з часом реалізовані. Так, наприклад, президент може внести на розгляд законопроекти, що можуть розв’язувати проблеми, викладені у петиції.

Проте якщо електронна петиція в установлений строк не набрала необхідної кількості підписів, після трьох місяців її перебування на сайті вона розглядається, як звернення громадян, відповідно до Закону України Про звернення громадян.

Тобто кожна подана петиція не має залишатись непоміченою.

Порядок розгляду електронної петиції, адресованої органам місцевого самоврядування

Існують певні відмінності у розгляді петиції президенту України, ВРУ, Кабміну та органам місцевого самоврядування. І питання полягає не лише в їхніх повноваженнях.

Вимоги для петиції до органів місцевого самоврядування трохи відрізняються. Наприклад, кількість необхідних підписів залежить від кількості жителів адміністративно-територіальній одиниці.

Тому за певний період петиція має набрати не 25 тисяч підписів, а близько 5% від кількості населення, припустимо, міста. Отже, правила для кожної петиції потрібно перевіряти окремо.

У багатьох можуть виникнути питання щодо захищеності даних, тут ще й кібератаки останнім часом не додають впевненості.

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