Хочешь быть услышанным? Расскажем, как правильно подать электронную петицию и когда ее рассмотрят

Приходилось ли вам слышать от кого-нибудь, когда все пошло не по плану, что пора писать обращение к президенту? И как бы каждому хотелось быть услышанным! Но не каждый знает, как правильно высказаться и где это сделать.
Хорошим решением для начала коммуникации с властями могут стать электронные петиции.
Что это такое, зачем нужно и как им пользоваться? Объясняем дальше.
Электронная петиция — это удобная форма для обращения граждан к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров, или органа местного самоуправления для решения определенной проблемы.
Нужно только описать, что вас беспокоит, направить свой запрос в соответствующий орган, в компетенции которого входят рассмотрение и решение вопроса, а также собрать подписи своих единомышленников.
Учитывая уже существующие обращения, часто проблема либо в неправильной формулировке, что больше напоминает твои размышления на уровне семиклассника, либо в отсутствии конкретного запроса для решения проблемы.
Поэтому, когда вы решитесь подать электронную петицию, нужно хорошенько подумать и сначала ответить на вопросы: что бы вы хотели, чтобы определенный орган власти сделал? Входит ли это в его компетенции?
Это нужно для того, чтобы проблема не осталась совсем без внимания. Поскольку если подать петицию в ведомство, не отвечающее за решение таких вопросов, то оно не будет иметь права вмешиваться и выполнять не свои обязанности.
Такое решение закреплено Законом Украины Об обращении граждан, где одним из нарушений права граждан на обращение, реализуемого в форме электронной петиции, является рассмотрение петиции не уполномоченным на то субъектом.
Поэтому пропишите отдельно следующие пункты:
Обратиться к президенту Украины с помощью электронной петиции можно на сайте petition.president.gov.ua.
Для того чтобы зарегистрироваться на сервисе, необходимо нажать кнопку Вход/Регистрация в правой верхней части страницы.
После этого откроется меню системы идентификации ID.GOV.UA, где можно выбрать удобный способ входа.
Затем сразу отобразится специальная форма создания новой электронной петиции.
Затем нужно нажать кнопку Создать петицию. Тогда электронная петиция попадает на проверку администратора сайта на соответствие требованиям, установленным Законом Украины Об обращении граждан.
В случае несоответствия пользователь получает уведомление на указанную им электронную почту.
Как только электронная петиция была опубликована на сайте, каждый гражданин может ознакомиться с ней и поддержать своей подписью.
Дальше процедура достаточно понятна. Если петиция набирает 25 тысяч подписей за три месяца со дня обнародования, то ее направляют в соответствующий комитет.
После чего принимается решение о включении в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады, где и должна обсуждаться дальнейшая судьба петиции. Обычно это должно произойти не позднее чем через десять дней после обнародования его в разделе На рассмотрении.
На такую публикацию у сайта есть всего три дня после получения необходимого количества подписей.
Если петиция адресована президенту Украины, о своем решении он должен объявить публично на своем сайте.
В целом ответа можно ожидать уже на следующий рабочий день после завершения рассмотрения петиции. Просмотреть ее можно на странице с ответами или же в письменном варианте, который присылают автору (инициатору) петиции.
Если ваше обращение будет признано целесообразным, то предложения могут быть со временем реализованы. Так, например, президент может внести на рассмотрение законопроекты, которые помогут решить проблемы, изложенные в петиции.
Однако если электронная петиция в установленный срок не набрала необходимого количества подписей, после трех месяцев ее нахождения на сайте она рассматривается, как обращение граждан, в соответствии с Законом Украины Об обращении граждан. То есть каждая поданная петиция не должна оставаться незамеченной.
Есть определенные отличия в рассмотрении петиции президенту Украины, ВРУ, Кабмину и органам местного самоуправления. И дело не только в их полномочиях.
Требования для петиции в органы местного самоуправления несколько отличаются. Например, количество необходимых подписей зависит от количества жителей административно-территориальной единицы.
Поэтому за определенный период петиция должна набрать не 25 тысяч подписей, а около 5% от количества населения, допустим, города. Таким образом, правила для каждой петиции нужно проверять отдельно.
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