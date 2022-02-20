Хочешь быть услышанным? Расскажем, как правильно подать электронную петицию и когда ее рассмотрят

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 февраля 2022, 09:00
Як подати електронну петицію
Фото: Unsplash

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