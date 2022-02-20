Хочешь быть услышанным? Расскажем, как правильно подать электронную петицию и когда ее рассмотрят

Приходилось ли вам слышать от кого-нибудь, когда все пошло не по плану, что пора писать обращение к президенту? И как бы каждому хотелось быть услышанным! Но не каждый знает, как правильно высказаться и где это сделать.

Хорошим решением для начала коммуникации с властями могут стать электронные петиции.

Что это такое, зачем нужно и как им пользоваться? Объясняем дальше.

Что такое электронная петиция

Электронная петиция — это удобная форма для обращения граждан к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров, или органа местного самоуправления для решения определенной проблемы.

Нужно только описать, что вас беспокоит, направить свой запрос в соответствующий орган, в компетенции которого входят рассмотрение и решение вопроса, а также собрать подписи своих единомышленников.

Как правильно сформулировать свой запрос

Учитывая уже существующие обращения, часто проблема либо в неправильной формулировке, что больше напоминает твои размышления на уровне семиклассника, либо в отсутствии конкретного запроса для решения проблемы.

Поэтому, когда вы решитесь подать электронную петицию, нужно хорошенько подумать и сначала ответить на вопросы: что бы вы хотели, чтобы определенный орган власти сделал? Входит ли это в его компетенции?

Это нужно для того, чтобы проблема не осталась совсем без внимания. Поскольку если подать петицию в ведомство, не отвечающее за решение таких вопросов, то оно не будет иметь права вмешиваться и выполнять не свои обязанности.

Такое решение закреплено Законом Украины Об обращении граждан, где одним из нарушений права граждан на обращение, реализуемого в форме электронной петиции, является рассмотрение петиции не уполномоченным на то субъектом.

Поэтому пропишите отдельно следующие пункты:

куда вы будете подавать свою электронную петицию: президенту, в Верховную Раду или Кабмин, или орган местного самоуправления (предварительно проверив, кто ответственный за решение вопроса);

в чем заключается ваша проблема, только четко и с конкретными фактами;

как может решить вашу проблему тот, к кому вы обращаетесь.

Как подать электронную петицию

Как для представления, так и для поддержки определенной петиции необходимо зарегистрироваться на сайте. Обратиться к президенту Украины с помощью электронной петиции можно на сайте petition.president.gov.ua. Регистрация Для того чтобы зарегистрироваться на сервисе, необходимо нажать кнопку Вход/Регистрация в правой верхней части страницы. Вход После этого откроется меню системы идентификации ID.GOV.UA, где можно выбрать удобный способ входа. Далее нужно нажать кнопку Подать петицию, расположенную в верхнем правом углу раздела электронных петиций. Затем сразу отобразится специальная форма создания новой электронной петиции. На следующей странице создания новой электронной петиции следует указать коротко суть обращения и текст петиции, после чего ввести защитный код. Затем нужно нажать кнопку Создать петицию. Тогда электронная петиция попадает на проверку администратора сайта на соответствие требованиям, установленным Законом Украины Об обращении граждан. Если она отвечает им, то обнародуется на странице Продолжается сбор подписей в течение двух рабочих дней со дня отправки автором (инициатором). В случае несоответствия пользователь получает уведомление на указанную им электронную почту. Публикация петиции Как только электронная петиция была опубликована на сайте, каждый гражданин может ознакомиться с ней и поддержать своей подписью.

Порядок рассмотрения электронной петиции и принятие решения

Дальше процедура достаточно понятна. Если петиция набирает 25 тысяч подписей за три месяца со дня обнародования, то ее направляют в соответствующий комитет.

После чего принимается решение о включении в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады, где и должна обсуждаться дальнейшая судьба петиции. Обычно это должно произойти не позднее чем через десять дней после обнародования его в разделе На рассмотрении.

На такую ​​публикацию у сайта есть всего три дня после получения необходимого количества подписей.

Если петиция адресована президенту Украины, о своем решении он должен объявить публично на своем сайте.

В целом ответа можно ожидать уже на следующий рабочий день после завершения рассмотрения петиции. Просмотреть ее можно на странице с ответами или же в письменном варианте, который присылают автору (инициатору) петиции.

Если ваше обращение будет признано целесообразным, то предложения могут быть со временем реализованы. Так, например, президент может внести на рассмотрение законопроекты, которые помогут решить проблемы, изложенные в петиции.

Однако если электронная петиция в установленный срок не набрала необходимого количества подписей, после трех месяцев ее нахождения на сайте она рассматривается, как обращение граждан, в соответствии с Законом Украины Об обращении граждан. То есть каждая поданная петиция не должна оставаться незамеченной.

Порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной органам местного самоуправления

Есть определенные отличия в рассмотрении петиции президенту Украины, ВРУ, Кабмину и органам местного самоуправления. И дело не только в их полномочиях.

Требования для петиции в органы местного самоуправления несколько отличаются. Например, количество необходимых подписей зависит от количества жителей административно-территориальной единицы.

Поэтому за определенный период петиция должна набрать не 25 тысяч подписей, а около 5% от количества населения, допустим, города. Таким образом, правила для каждой петиции нужно проверять отдельно.

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