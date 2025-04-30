Новое преимущество для вступления — раскладываем по полочкам закон о волонтерстве среди молодежи

Фото Pexels Первым законом, принятым Парламентом в 2025 году, стал проект о развитии волонтерства в системе образования. Его поддержали единогласно 298 депутатов. Президент Владимир Зеленский подписал закон о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования 30 апреля 2025 года. Этот документ, посвященный развитию волонтерства в системе образования, был разработан при участии Комитета по образованию, науке и инновациям вместе с Красным Крестом Украины, Украинской волонтерской службой и другими организациями.Разработка законопроекта Идея законопроекта появилась зимой 2023 года, когда волонтерское движение в Украине достигло беспрецедентного размаха. Как отметил народный депутат Украины Роман Грищук: С началом войны молодежь активно занималась волонтерством: плела сетки, помогала военным и разбирала завалы. Осознавая важность этого движения, представители Министерства образования и науки совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами начали разработку законопроекта. Основной задачей стало признание навыков, приобретенных во время волонтерства, в системе формального образования. После многочисленных обсуждений было решено внедрить механизмы, позволяющие учитывать волонтерский опыт как часть неформального образования. Что предусматривает закон Документ предлагает ряд важных изменений: Документальное подтверждение волонтерской деятельности. Волонтеры смогут получать справки от организаций, с которыми они сотрудничали, что станет официальным подтверждением их опыта. Признание результатов волонтерства как практики. Навыки, приобретенные во время волонтерства, могут быть засчитаны как практика в учреждениях профессионально-технического и высшего образования. Читать по теме Для эффективных процессов важны не только деньги: соучредитель Checkbox Андрей Сухов о волонтерстве в медицине, образовании и военной отрасли Бизнесмен Андрей Сухов рассказал о поддержке социально важных украинских проектов Волонтерство как преимущество при поступлении. Абитуриенты смогут указывать свой волонтерский опыт в мотивационных письмах, что окажет положительное влияние при поступлении в вузы. Поддержка волонтерства образовательными учреждениями. Руководители учебных заведений должны способствовать волонтерским инициативам и создавать условия для участия учеников в общественно полезной деятельности. Почему это важно Мы должны развивать чувство ответственности за свою страну с самого детства. Волонтерство об этом, — подчеркивает Грищук. Формирование культуры волонтерства с ранних лет способствует не только личностному развитию, но и формирует конкурентоспособного участника рынка труда. Исследования проекта Мечтаем и действуем свидетельствуют, что молодежь все чаще воспринимает волонтерство как важный инструмент общественного участия. Благодаря новому закону эта тенденция получит еще больше поддержки. Педагоги в разных регионах сейчас вкладываются в развитие учащихся в любых сферах: от волонтерства и знаний об нравственной коммуникации, до создания социального предпринимательства и обустройства целых пространств для молодежи. Почему для них это важно? Наверное, в большинстве своем это личное желание поддержать молодежь. По данным исследования savED основными вызовами на текущий учебный год являются: снижение мотивации учащегося к обучению (53% среди учителей и учительниц и 59% среди представительства администрации) и неумение учащихся и учениц самостоятельно учиться (42% и 35%, в частности, если среди учителей и учительниц в городах об этом вызове говорят 39%, то в селах — 50%). Учредитель и руководитель ОО Украинская Волонтерская Служба Анна Бондаренко отметила в комментарии — во многих громадах школьники приобщаются к волонтерству либо совместно с молодежными центрами, либо с их учителями. — Мы видим тенденцию, что в малых громадах у подростков немного возможностей неформального образования и творческой реализации, поэтому школы часто становятся единственным центром, где ученики могут развивать свои таланты или помогать другим. Мы знаем истории как ученики самостоятельно организовывают благотворительные литературники, ярмарки или фестивали кино и собирают деньги на помощь защитникам. Они делают спортивные проекты для сверстников, клубы настольных игр, посещают приюты для животных. Конечно, для этого всего им необходима поддержка взрослых, и неравнодушные учителя берут на себя роль руководителей волонтерства, — говорит руководитель. Именно поэтому, когда Украинская Волонтерская Служба запустила проект Школьный урок волонтерства, то ожидали, что активисты или волонтеры будут проводить наибольшее количество уроков. Однако педагоги проявили огромный интерес к материалам и проводят около 90% уроков. Сейчас более 154 000 учеников уже посетили более 4200 уроков волонтерства. — Благодаря уроку волонтерства ученики узнают основные характеристики и виды волонтерства, исследуют простые способы приобщиться к помощи в свободное время. Поэтому урок скорее первый шаг в волонтерство, а дальше уже учителя организуют дополнительные активности по интересам класса. Новый законопроект не добавляет лишней работы педагогам, а наоборот фиксирует, что государство считает волонтерский вклад молодежи важным. В частности, как инструмент личного развития учеников. Изменения в законах должны открыть больше возможностей самовыражения учеников и признания их деятельности. Ведь тысячи учеников и учителей уже занимаются волонтерством и никто их не принуждает к этому. Для администраций образовательных учреждений появятся возможности поддерживать тех педагогов, которые готовы активнее работать с учениками, — заключает Анна Бондаренко. Риски и вызовы Несмотря на многочисленные преимущества, законопроект имеет несколько потенциальных рисков: Возможность принуждения. Важно обеспечить добровольный характер волонтерства и избежать давления со стороны администраций учебных заведений. Бюрократическая нагрузка. Организации должны быть готовы к выдаче документов волонтерам, в то время как учебные заведения не обязаны этим заниматься. Подделка справок. Для предотвращения злоупотреблений предусмотрены подзаконные акты, которые будут регулировать порядок признания волонтерского опыта. Этот законопроект является важным шагом к интеграции волонтерства в образовательную систему Украины. Он не только способствует популяризации волонтерской деятельности среди молодежи, но и усиливает гражданскую ответственность, необходимую для восстановления страны. Однако волонтеры по-прежнему сталкиваются с многочисленными проблемами, которые требуют внимания. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Волонтерство, Обучение, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter