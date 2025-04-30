Новое преимущество для вступления — раскладываем по полочкам закон о волонтерстве среди молодежи

Первым законом, принятым Парламентом в 2025 году, стал проект о развитии волонтерства в системе образования. Его поддержали единогласно 298 депутатов.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования 30 апреля 2025 года.

Этот документ, посвященный развитию волонтерства в системе образования, был разработан при участии Комитета по образованию, науке и инновациям вместе с Красным Крестом Украины, Украинской волонтерской службой и другими организациями.

Разработка законопроекта

Идея законопроекта появилась зимой 2023 года, когда волонтерское движение в Украине достигло беспрецедентного размаха.

Как отметил народный депутат Украины Роман Грищук:

С началом войны молодежь активно занималась волонтерством: плела сетки, помогала военным и разбирала завалы.

Осознавая важность этого движения, представители Министерства образования и науки совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами начали разработку законопроекта.

Основной задачей стало признание навыков, приобретенных во время волонтерства, в системе формального образования.

После многочисленных обсуждений было решено внедрить механизмы, позволяющие учитывать волонтерский опыт как часть неформального образования.

Что предусматривает закон

Документ предлагает ряд важных изменений:

Документальное подтверждение волонтерской деятельности.

Волонтеры смогут получать справки от организаций, с которыми они сотрудничали, что станет официальным подтверждением их опыта.

Признание результатов волонтерства как практики.

Навыки, приобретенные во время волонтерства, могут быть засчитаны как практика в учреждениях профессионально-технического и высшего образования.