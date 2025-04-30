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Новое преимущество для вступления — раскладываем по полочкам закон о волонтерстве среди молодежи

Мария Дзюба, редактор сайта 30 апреля 2025, 16:30
Новое преимущество для вступления — раскладываем по полочкам закон о волонтерстве среди молодежи
Фото Pexels
Законопроект 13037
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