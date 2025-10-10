Безкоштовний ретрит для волонтерів: відпочинок для тих, хто присвячує себе Україні

Всім нам хоча б колись потрібно відпочивати. І якими б важливими не були наші справи, тіло і душа мають вимикатися від усіх процесів і відновлюватися.

Саме тому громадська організація Українська Волонтерська Служба оголосила набір на ретрит для волонтерів та волонтерок.

Учасники матимуть змогу відпочити, завести нові знайомства з однодумцями, отримати взаємну підтримку й можливість навчання.

Ретрит для волонтерів: як долучитися і що варто знати

В організацію кажуть: роблять те, у що щиро вірять — підтримують людей, які підтримують інших.

— Адже велика місія — не лише допомагати тим, хто цього потребує, а й дбати про тих, хто щодня віддає себе волонтерській справі.

Нині триває набір на чотири ретрити для різних груп волонтерів:

14-18 жовтня — для волонтерів та ініціатив, які працюють з молоддю з прифронтових територій.

11-15 листопада — для тих, хто організовує збори та допомогу військовим.

18-22 листопада — для волонтерок-дружин та партнерок військових.

25-29 листопада — для тих, хто працює на прифронті та допомагає людям на тимчасово окупованих територіях.

Дедлайн подання заявок — 15 жовтня, зареєструватись можна за посиланням.

Організатори покривають вартість проїзду, проживання та харчування. Участь у ретриті передбачає внесок на волонтерські ініціативи. Поспішай, адже кількість місць обмежена.

Волонтерство — важлива частина нашого спротиву та боротьби. І це не одномоментне явище, а дещо більше. Як зароджувався волонтерський рух в Україні протягом століть — читай в матеріалі.

