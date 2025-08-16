Відео Люди

Я думала про смерть… Як волонтери рятують дружин та дітей загиблих військових

Ірина Тимчишин 16 Серпня 2025, 21:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь