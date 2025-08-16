Я думала про смерть… Як волонтери рятують дружин та дітей загиблих військових

На Львівщині діє унікальний простір підтримки для родин військових. Програма Camp+, створена фондом Голоси дітей, — це тритижневий реабілітаційний табір для дружин та дітей загиблих, зниклих безвісти або полонених захисників.

Тут вони знаходять сенс жити після втрати найрідніших.

Софії — 11 років. Відколи на війні загинув її тато, вона понад два роки майже не говорила. Про співи годі й казати, але недавно знову почала співати.

Зізнається: це її відволікає. Тато за життя просив доньку співати й танцювати.

Мама Софії та дружина загиблого бійця 72-ї бригади Тетяна залишилася з трьома дітьми.

— Життя зупинилось. Я не знала, що мені робити. Я в себе пішла, не могла контролювати емоції… Коли мене запросили Голоси дітей, ми поспілкувалися індивідуально і вони дійсно пояснили те, на що я сама не могла дати відповідь, — каже Тетяна.

Жінки тут діляться своїм болем утрати й разом проводять час за іграми та заняттями.

Чоловік Олени зник безвісти восени 2024. Хоча вона знає, що він загинув, формально його статус досі не визначений.

— Розумієте, коли стається таке, життя ділиться на до і після. Я була між небом і землею. Я часто думала про суїцид. Мене не зупиняли діти, мені не хотілося жити, — каже Олена.

Дізнавшись про кемп, на реабілітацію спочатку хотіла відправити старшу доньку, але волонтери табору переконали приїхати разом із дітьми.

Вони витягують таких жінок, як я, з самого дна.

Реабілітація розрахована на 21 день і одночасне відвідування для 16 родин. Тут психологи окремо працюють із кожною віковою групою: окремо для жінок і три групи для дітей різного віку.

Займаються за спеціальними програмами, є також індивідуальні консультації.

Раніше ми розповідали тобі історію жінок, які завдяки мистецтву проживають свій біль утрати.