Від княжих часів до сучасності: як волонтерство стало частиною ДНК українців

На третій рік повномасштабної війни, ідея благодійності та волонтерства глибоко вкорінилася в українському суспільстві.

Важко знайти бізнес чи установу, що не долучилася б до допомоги, а донати на підтримку армії чи нужденних стали звичною практикою.

Українське волонтерство перетворилося на справжній феномен, визнаний у всьому світі.

Це не випадково, адже прагнення допомагати людям є невіддільною частиною української історії.

Platfor.ma дослідила, як зароджувалися традиції доброчинності на українських землях — від князів та гетьманів до сучасних волонтерів.

Корені милосердя: Від князів до братств Хоча термін “волонтер” у сучасному розумінні з’явився лише у XVII-XVIII століттях, а в Україні закріпився після здобуття незалежності, добрі справи вчинялися задовго до цього. З часів прийняття християнства турботу про вразливі верстви населення брали на себе князі та церква. Особливо виділявся Ярослав Мудрий, який відкрив училище для 300 сиріт, а його статути зобов’язували духовенство піклуватися про нужденних. Руська правда навіть містила статті про захист дітей, що було новаторством для тогочасного законодавства. Володимир Мономах дбав про бідних, а його сестра Анна Всеволодівна заснувала школу для дівчат. Перші безкоштовні лікарні з’явилися завдяки переяславському єпископу. У литовсько-польський період з’явилися нові форми благодійності. Містами опікувалися муніципалітети та православні братства, а в селах — громади. Виникли толоки для спільних господарських робіт. Дворянська благодійність передбачала виховання сиріт разом зі своїми дітьми. Міські братства — перші громадські об’єднання, що включали ремісників, шляхтичів, духовенство та козаків — активно підтримували школи, лікарні, друкарні, збираючи кошти з власних внесків та пожертв. Читати на тему Нова перевага для вступу — розкладаємо по поличках закон про волонтерство серед молоді Як новий закон вписує волонтерство в систему освіти та відкриває можливості для молоді? Гетьмани-меценати та підприємці-благодійники Козацька доба позначилася діяльністю гетьманів-меценатів. Петро Могила реставрував церкви та розвивав освіту. Петро Конашевич-Сагайдачний заповів усе майно на освітні та благодійні потреби. Богдан Хмельницький і Іван Мазепа (якого вважають найщедрішим благодійником козацької доби) також активно вкладали кошти в освіту та культуру. Іван Скоропадський та Данило Апостол підтримували будівництво церков і друкарство. Для багатьох гетьманів збереження української культури та науки було пріоритетом. З XIX століття благодійністю почали займатися підприємці. Фірма Брати Яхненки й Симиренко годувала тисячі селян під час голоду. Київ став центром активізму: у 1913 році тут діяло понад 80 благодійних організацій. Родини Терещенків, Попових, Ханенків засновували лікарні, притулки, гімназії. Цукрозаводчик Василь Симиренко віддавав 10% прибутків на розвиток української культури, підтримуючи театри, газети та письменників, а весь свій маєток заповів “на українські справи”. Кооперація та нова хвиля волонтерства На початку XX століття в Галичині під гаслом “Свій до свого по своє” зародилося кооперативне підприємництво. Українці об’єднувалися, щоб протидіяти польському капіталу та розвивати власне виробництво. З’являлися шпихлірі (комори для зерна), кооперативні крамниці, як-от Народна торгівля. Це не лише зміцнювало економіку, а й об’єднувало українців. Митрополит Андрій Шептицький активно підтримував цей рух. Прихід радянської влади згорнув природні благодійні місії, трактуючи їх як “лицемірну допомогу”. Поняття доброволець отримало ідеологічне забарвлення служіння комуністам. Лише з 1991 року в Україні з’явилося повноправне поняття “волонтер”. Проте кардинальні зміни сталися у 2014 році з Революцією Гідності та початком війни. Українське суспільство миттєво консолідувалося. З’явилися потужні волонтерські організації, як-от Повернись живим чи Армія SOS, які забезпечували військових та допомагали переселенцям. Міжнародні експерти визнали український волонтерський рух унікальним за своєю дієвістю. Сучасний феномен: об’єднана сила нації З початком повномасштабної війни хвиля волонтерства набула безпрецедентних масштабів. Об’єдналися всі українці, як у країні, так і за її межами, а також консолідувався весь цивілізований світ. Допомога людям та війську стала невіддільною частиною життя, а винахідливі українці вигадали тисячі креативних способів фандрейзингу. Це вивело Україну на новий рівень благодійності. У 2023 році ми посіли друге місце у рейтингу World Giving Index, а у 2024 році — сьоме. За даними рейтингу, 77% дорослих українців допомагають незнайомцям, 67% донатять, а 27% волонтерять. Століття минають, але українці та українки продовжують підтримувати та допомагати, підтверджуючи, що звичка допомагати — це не просто риса характеру, а глибоко вкорінена національна традиція. Раніше ми розповідали про те, як пенсіонер з Полтавщини зібрав 2 мільйони гривень для ЗСУ, показавши приклад безмежної відданості та підтримки армії. Детальніше про його історію читай в матеріалі.

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