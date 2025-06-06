Історії Розповіді

Від княжих часів до сучасності: як волонтерство стало частиною ДНК українців

Марія Дзюба, редакторка сайту 06 Червня 2025, 20:30
Від княжих часів до сучасності: як волонтерство стало частиною ДНК українців
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