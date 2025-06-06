От княжеских времен до современности: как волонтерство стало частью ДНК украинцев

Фото Instagram На третий год полномасштабной войны идея благотворительности и волонтерства глубоко укоренилась в украинском обществе. Трудно найти бизнес или учреждение, которое не присоединилось бы к помощи, а донаты на поддержку армии или нуждающихся стали обычной практикой. Украинское волонтерство превратилось в настоящий феномен, признанный во всем мире. Это не случайно, ведь стремление помогать людям является неотъемлемой частью украинской истории.Platfor.ma исследовала, как зарождались традиции благотворительности на украинских землях — от князей и гетманов до современных волонтеров. Корни милосердия: от князей до братств Хотя термин “волонтер” в современном понимании появился лишь в XVII-XVIII веках, а в Украине закрепился после обретения независимости, добрые дела совершались задолго до этого. Со времен принятия христианства заботу об уязвимых слоях населения брали на себя князья и церковь. Особо выделялся Ярослав Мудрый, который открыл училище для 300 сирот, а его уставы обязывали духовенство заботиться о нуждающихся. Русская правда даже содержала статьи о защите детей, что было новаторством для того времени. Владимир Мономах заботился о бедных, а его сестра Анна Всеволодовна основала школу для девочек. Первые бесплатные больницы появились благодаря переяславскому епископу. В литовско-польский период возникли новые формы благотворительности. Городами опекались муниципалитеты и православные братства, а в селах — общины. Появились толоки для совместных хозяйственных работ. Дворянская благотворительность предполагала воспитание сирот вместе со своими детьми. Городские братства — первые общественные объединения, включавшие ремесленников, шляхтичей, духовенство и казаков, — активно поддерживали школы, больницы, типографии, собирая средства из собственных взносов и пожертвований. Читать по теме Новое преимущество для вступления — раскладываем по полочкам закон о волонтерстве среди молодежи Как новый закон вписывает волонтёрство в систему образования и открывает возможности для молодежи? Гетманы-меценаты и предприниматели-благотворители Казацкая эпоха ознаменовалась деятельностью гетманов-меценатов. Петр Могила реставрировал церкви и развивал образование. Петр Конашевич-Сагайдачный завещал всё имущество на образовательные и благотворительные нужды. Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа (которого считают самым щедрым благотворителем казацкой эпохи) также активно вкладывали средства в образование и культуру. Иван Скоропадский и Данило Апостол поддерживали строительство церквей и книгопечатание. Для многих гетманов сохранение украинской культуры и науки было приоритетом. Сторінка з Букваря Івана Федорова, книги, створеної у 1574 році у друкарні львівського Успенського братства. С XIX века благотворительностью начали заниматься предприниматели. Фирма Братья Яхненко и Симиренко кормила тысячи крестьян во время голода. Киев стал центром активизма: в 1913 году здесь действовало более 80 благотворительных организаций. Семьи Терещенко, Поповых, Ханенко основывали больницы, приюты, гимназии. Сахарозаводчик Василий Симиренко отдавал 10% прибыли на развитие украинской культуры, поддерживая театры, газеты и писателей, а всё своё имение завещал “на украинские дела”. Фото: Історична правда. Мліївський цукрокомбінат Симиренків, збудований в 1848 році. Кооперация и новая волна волонтерства В начале XX века в Галичине под лозунгом “Свой к своему за своим” зародилось кооперативное предпринимательство. Украинцы объединялись, чтобы противодействовать польскому капиталу и развивать собственное производство. Появлялись шпихлиры (амбары для зерна), кооперативные магазины, например Народная торговля. Это не только укрепляло экономику, но и объединяло украинцев. Митрополит Андрей Шептицкий активно поддерживал это движение. Приход советской власти свернул естественные благотворительные миссии, трактуя их как “лицемерную помощь”. Понятие “доброволец” получило идеологическую окраску служения коммунистам. Фото: Facebook. Шпихлир Лишь с 1991 года в Украине появилось полноправное понятие “волонтер”. Однако кардинальные изменения произошли в 2014 году с Революцией Достоинства и началом войны. Украинское общество мгновенно консолидировалось. Появились мощные волонтерские организации, такие как Повернись живим или Армия SOS, которые обеспечивали военных и помогали переселенцам. Международные эксперты признали украинское волонтерское движение уникальным по своей действенности. Современный феномен: Объединенная сила нации С началом полномасштабной войны волна волонтерства приобрела беспрецедентные масштабы. Объединились все украинцы, как в стране, так и за её пределами, а также консолидировался весь цивилизованный мир. Помощь людям и армии стала неотъемлемой частью жизни, а находчивые украинцы придумали тысячи креативных способов фандрайзинга. Фото: Instagram Это вывело Украину на новый уровень благотворительности. В 2023 году наша страна заняла второе место в рейтинге World Giving Index, а в 2024 году — седьмое. По данным рейтинга, 77% взрослых украинцев помогают незнакомцам, 67% делают пожертвования, а 27% занимаются волонтерством. Столетия проходят, но украинцы и украинки продолжают поддерживать и помогать, подтверждая, что привычка помогать — это не просто черта характера, а глубоко укоренившаяся национальная традиция. Ранее мы рассказывали о том, как пенсионер с Полтавщины собрал 2 миллиона гривен для ВСУ, показав пример безграничной преданности и поддержки армии. Детальнее о его истории читай в материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. 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