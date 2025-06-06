От княжеских времен до современности: как волонтерство стало частью ДНК украинцев

На третий год полномасштабной войны идея благотворительности и волонтерства глубоко укоренилась в украинском обществе.

Трудно найти бизнес или учреждение, которое не присоединилось бы к помощи, а донаты на поддержку армии или нуждающихся стали обычной практикой.

Украинское волонтерство превратилось в настоящий феномен, признанный во всем мире. Это не случайно, ведь стремление помогать людям является неотъемлемой частью украинской истории.

Platfor.ma исследовала, как зарождались традиции благотворительности на украинских землях — от князей и гетманов до современных волонтеров.

Корни милосердия: от князей до братств

Хотя термин “волонтер” в современном понимании появился лишь в XVII-XVIII веках, а в Украине закрепился после обретения независимости, добрые дела совершались задолго до этого.

Со времен принятия христианства заботу об уязвимых слоях населения брали на себя князья и церковь.

Особо выделялся Ярослав Мудрый, который открыл училище для 300 сирот, а его уставы обязывали духовенство заботиться о нуждающихся.

Русская правда даже содержала статьи о защите детей, что было новаторством для того времени.

Владимир Мономах заботился о бедных, а его сестра Анна Всеволодовна основала школу для девочек.

Первые бесплатные больницы появились благодаря переяславскому епископу.

В литовско-польский период возникли новые формы благотворительности.

Городами опекались муниципалитеты и православные братства, а в селах — общины. Появились толоки для совместных хозяйственных работ.

Дворянская благотворительность предполагала воспитание сирот вместе со своими детьми.

Городские братства — первые общественные объединения, включавшие ремесленников, шляхтичей, духовенство и казаков, — активно поддерживали школы, больницы, типографии, собирая средства из собственных взносов и пожертвований.

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Гетманы-меценаты и предприниматели-благотворители

Казацкая эпоха ознаменовалась деятельностью гетманов-меценатов.

Петр Могила реставрировал церкви и развивал образование.

Петр Конашевич-Сагайдачный завещал всё имущество на образовательные и благотворительные нужды.

Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа (которого считают самым щедрым благотворителем казацкой эпохи) также активно вкладывали средства в образование и культуру.

Иван Скоропадский и Данило Апостол поддерживали строительство церквей и книгопечатание. Для многих гетманов сохранение украинской культуры и науки было приоритетом.

С XIX века благотворительностью начали заниматься предприниматели.

Фирма Братья Яхненко и Симиренко кормила тысячи крестьян во время голода.

Киев стал центром активизма: в 1913 году здесь действовало более 80 благотворительных организаций.

Семьи Терещенко, Поповых, Ханенко основывали больницы, приюты, гимназии.

Сахарозаводчик Василий Симиренко отдавал 10% прибыли на развитие украинской культуры, поддерживая театры, газеты и писателей, а всё своё имение завещал “на украинские дела”.

Кооперация и новая волна волонтерства

В начале XX века в Галичине под лозунгом “Свой к своему за своим” зародилось кооперативное предпринимательство.

Украинцы объединялись, чтобы противодействовать польскому капиталу и развивать собственное производство.

Появлялись шпихлиры (амбары для зерна), кооперативные магазины, например Народная торговля.

Это не только укрепляло экономику, но и объединяло украинцев. Митрополит Андрей Шептицкий активно поддерживал это движение.

Приход советской власти свернул естественные благотворительные миссии, трактуя их как “лицемерную помощь”.

Понятие “доброволец” получило идеологическую окраску служения коммунистам.

Лишь с 1991 года в Украине появилось полноправное понятие “волонтер”.

Однако кардинальные изменения произошли в 2014 году с Революцией Достоинства и началом войны. Украинское общество мгновенно консолидировалось.

Появились мощные волонтерские организации, такие как Повернись живим или Армия SOS, которые обеспечивали военных и помогали переселенцам.

Международные эксперты признали украинское волонтерское движение уникальным по своей действенности.

Современный феномен: Объединенная сила нации

С началом полномасштабной войны волна волонтерства приобрела беспрецедентные масштабы.

Объединились все украинцы, как в стране, так и за её пределами, а также консолидировался весь цивилизованный мир.

Помощь людям и армии стала неотъемлемой частью жизни, а находчивые украинцы придумали тысячи креативных способов фандрайзинга.

Это вывело Украину на новый уровень благотворительности. В 2023 году наша страна заняла второе место в рейтинге World Giving Index, а в 2024 году — седьмое.

По данным рейтинга, 77% взрослых украинцев помогают незнакомцам, 67% делают пожертвования, а 27% занимаются волонтерством.

Столетия проходят, но украинцы и украинки продолжают поддерживать и помогать, подтверждая, что привычка помогать — это не просто черта характера, а глубоко укоренившаяся национальная традиция.

Ранее мы рассказывали о том, как пенсионер с Полтавщины собрал 2 миллиона гривен для ВСУ, показав пример безграничной преданности и поддержки армии. Детальнее о его истории читай в материале.

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