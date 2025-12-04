На Покровський напрямок: авіакомпанія “Українські вертольоти” передала авто бійцям 79-ї бригади

Працівники найбільшого вертолітного оператора України знову волонтерять. На Дніпропетровщині відбулась передача позашляховика від колективу авіакомпанії “Українські вертольоти” до 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Пікап допомагатиме десантникам виконувати завдання із захисту України на Покровському напрямку.

Як Українські вертольоти посилюють Покровський напрямок

Заступник командира аеромобільного батальйону 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш зазначив, що зараз настав такий етап ведення бойових дій, коли питання логістики стає все важчим.

— Тому що противник розуміє, що воювати з нами безпосередньо на передньому краї йому складно. Хай там як, все-таки український десантник і якийсь там мобілізірований-могілізіровиний Ванька — це дві великі різниці. І тому пробують якраз вражати в основному логістику нашу.

А вся логістика зараз тримається на чому? Так, бойові броньовані машини — класна штука, дають рівень захисту, але не завжди їх актуально використовувати. Тому легкі пікапи, джипи стають “робочими конячками” цієї війни. Половина логістики, якщо не більше, покладена на них: евакуація поранених, виїзд людей на позиції, підвіз боєприпасів, їжі тощо — все замикається саме на них.

Військові подарували працівникам авіакомпанії особливі волонтерські шеврони та коїн аеромобільного батальйону 79 ОДШБр. Вони займуть почесне місце в офісі “Українських вертольотів”.

— Підтримувати наше військо — це не опція, це єдине рішення, яке може бути в бізнесу в Україні в нинішніх умовах. Тут не може бути роздумів. Отримуємо запит від військової частини й купуємо те, що потрібно нашим захисникам, — каже Голова Ради директорів авіакомпанії “Українські вертольоти” Володимир Ткаченко.

Звісно, оцінюємо свої можливості, але хай там як, треба працювати на підсилення фронту, треба допомагати Силам оборони України. Тому шукаємо можливості, а не відмовки, як нам тяжко. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Віримо в перемогу.

Щоб такі поїздки та передачі необхідного військовим майна були можливі, в авіакомпанії прийняли рішення направляти частину прибутку на підсилення фронту. А також колектив одноголосно прийняв рішення направляти додатково частину від своїх зарплат на благодійність. Таким чином щомісяця формується певний запас коштів для купівлі автівок, дронів та іншого.

— Підтримка фронту від тилу — дуже важлива. І я вам скажу, що ми одні без інших не зможемо виграти цю війну. Вдячний, що люди, які знаходяться по той бік, наскільки нас поважають, що змогли подарувати цей новенький автомобіль. Знаю, що це дасть бойовий дух хлопцям, що ми потрібні, нас цінують, — поділився командир розвідувального взводу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Бездольний.

Авіакомпанія “Українські вертольоти” системно підтримує військо. Купують те, що в запитах, а запити до керівництва приходять постійно. Якщо рахувати тільки від початку повномасштабного вторгнення, то на допомогу військовим спрямували уже понад 214 млн грн. Це були різні потреби 32 різних підрозділів Сил оборони України.

