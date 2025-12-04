Для тебе Новини
Партнерський матеріал

На Покровський напрямок: авіакомпанія “Українські вертольоти” передала авто бійцям 79-ї бригади

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Грудня 2025, 10:10 3 хв.
На Покровський напрямок: авіакомпанія “Українські вертольоти” передала авто бійцям 79-ї бригади
Фото: Українські вертольоти

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь