На Покровское направление: авиакомпания “Українські вертольоти” передала авто бойцам 79-й бригады

Сотрудники крупнейшего вертолетного оператора Украины снова волонтерят. В Днепропетровской области состоялась передача внедорожника от коллектива авиакомпании “Українські вертольоти” 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде. Пикап будет помогать десантникам выполнять задачи защиты Украины на Покровском направлении.

Как “Українські вертольоти” усиливают Покровское направление

Заместитель командира аэромобильного батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Богдан Януш отметил, что сейчас наступил такой этап ведения боевых действий, когда вопрос логистики становится все труднее.

— Потому что противник понимает, что воевать с нами прямо на переднем крае ему сложно. Как бы там ни было, все-таки украинский десантник и какой-то там мобилизованный-могилизированый Ванька — это две большие разницы. И поэтому пробуют как раз поражать в основном нашу логистику.

А вся логистика сейчас держится на чем? Да, боевые бронированные машины — классная штука, дают уровень защиты, но не всегда их актуально использовать. Поэтому легкие пикапы, джипы становятся “рабочими лошадками” этой войны. Половина логистики, если не больше, возложена на них: эвакуация раненых, выезд людей на позиции, подвоз боеприпасов, еды и т.д. — все замыкается именно на них.

Военные подарили работникам авиакомпании особые волонтерские шевроны и коин аэромобильного батальона 79 ОДШБр. Они займут почетное место в офисе “Українських вертольотів”.

— Поддерживать наше войско — не опция, это единственное решение, которое может быть у бизнеса в Украине в нынешних условиях. Здесь не может быть размышлений. Получаем запрос от воинской части и покупаем то, что нужно нашим защитникам, — говорит Председатель Совета директоров авиакомпании “Українські вертольоти” Владимир Ткаченко.

Конечно, оцениваем свои возможности, но как бы там ни было, надо работать на усиление фронта, нужно помогать Силам обороны Украины. Поэтому ищем возможности, а не отговорки, как нам тяжело. Помогали, помогаем и помогаем. Верим в победу.

Чтобы такие поездки и передачи необходимого военному имуществу были возможны, в авиакомпании приняли решение направлять часть прибыли на усиление фронта. А также коллектив единогласно принял решение направлять дополнительно часть своих зарплат на благотворительность. Таким образом, ежемесячно формируется определенный запас средств для покупки автомобилей, дронов и прочего.

— Поддержка фронта от тыла очень важна. И я вам скажу, что мы одни без других не сможем выиграть эту войну. Благодарен, что люди, которые находятся по ту сторону, насколько уважают нас, что смогли подарить этот новенький автомобиль. Знаю, что это даст боевой дух ребятам, что мы нужны, нас ценят, — поделился командир разведывательного взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бездольный.

Авиакомпания “Українські вертольоти” системно поддерживает войско. Покупают то, что в запросах, а запросы руководству приходят постоянно. Если считать только с начала полномасштабного вторжения, то на помощь военным было направлено уже более 214 млн грн. Это были разные потребности 32 разных подразделений Сил обороны Украины.

