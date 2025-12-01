Ко Дню Святого Николая: Українські вертольоти организовали экскурсию и мероприятие для детей погибших защитников

В канун праздника Николая авиакомпания “Українські вертольоти” провела мероприятие для детей-сирот защитников и защитниц. Сыновья и дочери воинов-защитников встретились с Николаем-Чудотворцем, получили много разных подарков и посетили интерактивную выставку Ukraine WOW.

Насыщенный приятными эмоциями день для детей из Киева и области, участвующих в благотворительной платформе “Українські вертольоти”, авиакомпания организует не впервые в этом году. Но здесь надеются, что этот праздник дети запомнят как предновогодний.

— Дети наших защитников и защитниц, которые являются подопечными авиакомпании, потеряли обоих родителей. Мы не можем им вернуть родительскую опеку и материнское тепло, но чувствуем своим долгом поддерживать их, быть им друзьями. Поэтому ежемесячно мы покупаем им разные подарки и регулярно организовываем мероприятия, — считает Глава Совета директоров авиакомпании “Українські вертольоти” Владимир Ткаченко.

Чтобы дети видели, что мир не только жесток, в нем много и проявлений добра, и прекрасных вещей, и причин для гордости. Их жизнь должна быть наполнена хорошими эмоциями, приятными впечатлениями. Кажется, у нас выходит вызывать у них улыбки.

Организаторы сначала вручили подарки от коллектива авиакомпании “Українські вертольоти”. Это были аккумуляторные лампы для письменного стола и павербанки, чтобы дети могли делать домашние задания при отключении электроэнергии.

Актуальные подарки уже вызывали у малышей приятные эмоции. А потом к ним еще и пришел Святой Николай и его подруги Ангелочки. Аниматоры развлекали детей подвижными забавами и тоже подарили сладкие наборы.

А кульминацией мероприятия стала экскурсия на самую популярную выставку — на Ukraine WOW. Экспозиция содержит пять тематических блоков и содержит более 100 экспонатов, десятки интерактивных зон. Фразу WOW и ОГО дети выкрикивали в каждом зале.

— Очень патриотическая экскурсия. Даже я не знала, сколько всего разного добились наши украинцы. Очень верно, что все это собрали в одном месте. И что сотрудники авиакомпании организовали детям экскурсию. Это такое, что запоминается, — поделилась Надежда, бабушка и официальная опекунка Тимофея.

В память об экскурсии авиакомпания “Українські вертольоти” подарила детям мячи с подписью Андрея Шевченко, пазлы Тараса Шевченко или подушки в форме животных из картин Марии Приймаченко.

Всеукраинский проект Благотворительная платформа “Дітям наших Захисників” авиакомпания “Українські вертольоти” развивает в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей, Международной торговой палатой — ICC Ukraine.

Кроме того, коллектив авиакомпании под руководством Владимира Ткаченко постоянно передает технику и оборудование на фронт, а также поддерживает ветеранов и семьи погибших защитников. Если считать только с начала полномасштабного вторжения, то на благотворительную помощь было направлено почти 313 млн гривен.

