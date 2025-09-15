Для тебя Война в Украине

Скрытая звуковая разведка! Подари военным шанс слышать врага лучше — сбор

Мария Бондар, редактор сайта 15 сентября 2025, 18:00 2 мин.
Сбор от Старлайта на ДШВ

