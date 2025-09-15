Скрытая звуковая разведка! Подари военным шанс слышать врага лучше — сбор

Праздник новостей превращается в праздник силы! В сентябре Вікна СТБ отмечают 30 лет в эфире, а Факти ICTV — 25.

Но здесь никто не ждёт подарков. Хотят сами их дарить! Поэтому Starlight News объявляет быстрый сбор на аудиометрический комплекс BARAK-2.

Это современная система, которая “слышит” выстрелы врага на десятки километров и определяет их координаты. Именно так артиллеристы 147-й бригады ДШВ смогут бить точнее и быстрее.

Разве это не прекрасный сбор к двум большим юбилеям сразу?!

Сбор от Starlight News

Starlight News ставит цель собрать 2,5 миллиона гривен.

Присоединиться к сбору можно по ссылке начиная с 15 сентября. Окончательные результаты будут известны уже после 19 сентября.

Средства пойдут на BARAK-2 — комплекс, предназначенный для ведения скрытой звуковой разведки позиций артиллерии противника, классификации по типу оружия (миномёт, пушка, танк).

Он позволит украинским артиллеристам быстро выявлять орудия противника и отвечать прицельно.

Именно в таком усилении нуждается 147-я артиллерийская бригада Десантно-штурмовых войск, созданная в 2025 году для дальнобойной огневой поддержки десанта.

Её возглавляет полковник Виктор Довгаль, офицер с боевым опытом ещё с 2014 года и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

