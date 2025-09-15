Прихована звукова розвідка! Подаруй військовим шанс чути ворога краще — збір

Свято новин перетворюється на свято сили! У вересні Вікна СТБ відзначають 30 років в ефірі, а Факти ICTV — 25.

Проте тут ніхто не чекає на подарунки. Хочуть самі їх дарувати. Тож Starlight News оголошує швидкий збір на аудіометричний комплекс BARAK-2.

Це сучасна система, яка “чує” постріли ворога на десятки кілометрів і визначає їхні координати. Саме так артилеристи 147-ї бригади ДШВ зможуть бити точніше й швидше. Хіба ж це не прекрасний збір до одразу двох великих ювілеїв?!

Збір від Starlight News

StarLight News ставить за мету зібрати 2,5 мільйона гривень.

Долучитися до збору можна за посиланням, починаючи від 15 вересня. Остаточно результати збору стануть відомими вже після 19 вересня.

Читати на тему Обличчя Вікон: журналісти, які творили історію сучасної України

Кошти підуть на BARAK-2 — комплекс, призначений для ведення прихованої звукової розвідки позицій артилерії противника, класифікація за типом зброї (міномет, ствол, танк).

Він дозволить українським артилеристам швидко виявляти гармати противника і відповідати прицільно.

Саме такого підсилення потребує 147-ма артилерійська бригада Десантно-штурмових військ, створена у 2025 році для далекобійної вогневої підтримки десанту.

Її очолює полковник Віктор Довгаль, офіцер з досвідом боїв ще з 2014 року та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Головне фото: Facebook

А загальнонаціональна кампанія донорства, організована телемарафоном Єдині новини та Українським центром трансплант-координації, зібрала тисячі донацій по всій країні. Читай підсумки — за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!