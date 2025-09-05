Тисячі донацій: як українці ділилися кров’ю до Дня Незалежності

До Дня Незалежності Україна отримала ще один доказ сили — у готовності людей ділитися кров’ю.
Загальнонаціональна кампанія донорства, організована телемарафоном Єдині новини та Українським центром трансплант-координації, зібрала тисячі донацій по всій країні.
Донорська кампанія до Дня Незалежності: результати
Мета кампанії: показати, що донорство — не разова акція, а культура регулярної допомоги.
Кожна донація посилює можливості шпиталів і стабілізує запас крові для військових і цивільних пацієнтів по всій країні.
У період з 18 по 31 серпня українці здійснили 14 690 донацій крові та тромбоцитів — на 12% більше, ніж торік за той самий відрізок.
Саме така динаміка дозволяє впевнено закривати потреби шпиталів, зазначає заступник генерального директора СДУ Український центр трансплант-координації Олександр Сергієнко.
— Українці протягом усього широкомасштабного вторгнення активно здають кров, за що їм дуже велика подяка. І ця тенденція, здавати кров на регулярній безоплатній основі, зберігається весь цей час.
Завдяки цьому Україна стабільна у самозабезпеченні крові та компонентами крові та, зокрема, задовольняє всі замовлення сил безпеки та сил оборони, які надходять.
До ініціативи долучилися ведучі, журналісти, редактори, оператори та багато інших колег з каналів-виробників марафону.
Донать кров, не зупиняйся!
Кампанія до Дня Незалежності стала символом єдності: тисячі донацій додали сил шпиталям і врятували не одне життя. Проте донорський рух не може обмежуватись двома тижнями серпня — він потребує постійної підтримки.
Дізнатися, де можна здати кров у своєму місті, можна на сайті Українського центру трансплант-координації. Там доступна інтерактивна карта пунктів прийому крові.
Часто виникає запитання: чи можу я стати донором крові та чи є якісь протипокази? Вікна-новини зібрали всю необхідну інформацію, а саме: хто може стати донором крові, чи існують протипокази та з якого віку можна здавати власну кров.
