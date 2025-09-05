Тисячі донацій: як українці ділилися кров’ю до Дня Незалежності

До Дня Незалежності Україна отримала ще один доказ сили — у готовності людей ділитися кров’ю.

Загальнонаціональна кампанія донорства, організована телемарафоном Єдині новини та Українським центром трансплант-координації, зібрала тисячі донацій по всій країні.

Донорська кампанія до Дня Незалежності: результати

Мета кампанії: показати, що донорство — не разова акція, а культура регулярної допомоги.

Кожна донація посилює можливості шпиталів і стабілізує запас крові для військових і цивільних пацієнтів по всій країні.

У період з 18 по 31 серпня українці здійснили 14 690 донацій крові та тромбоцитів — на 12% більше, ніж торік за той самий відрізок.

Саме така динаміка дозволяє впевнено закривати потреби шпиталів, зазначає заступник генерального директора СДУ Український центр трансплант-координації Олександр Сергієнко.

— Українці протягом усього широкомасштабного вторгнення активно здають кров, за що їм дуже велика подяка. І ця тенденція, здавати кров на регулярній безоплатній основі, зберігається весь цей час.

Завдяки цьому Україна стабільна у самозабезпеченні крові та компонентами крові та, зокрема, задовольняє всі замовлення сил безпеки та сил оборони, які надходять.

До ініціативи долучилися ведучі, журналісти, редактори, оператори та багато інших колег з каналів-виробників марафону.

Донать кров, не зупиняйся!

Кампанія до Дня Незалежності стала символом єдності: тисячі донацій додали сил шпиталям і врятували не одне життя. Проте донорський рух не може обмежуватись двома тижнями серпня — він потребує постійної підтримки.

Дізнатися, де можна здати кров у своєму місті, можна на сайті Українського центру трансплант-координації. Там доступна інтерактивна карта пунктів прийому крові.

Часто виникає запитання: чи можу я стати донором крові та чи є якісь протипокази? Вікна-новини зібрали всю необхідну інформацію, а саме: хто може стати донором крові, чи існують протипокази та з якого віку можна здавати власну кров.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!