Стиль життя Здоров'я та краса

Тисячі донацій: як українці ділилися кров’ю до Дня Незалежності

Марія Бондар, редакторка сайту 05 Вересня 2025, 17:11 2 хв.
Марафон донорство крові
Фото Pixabay

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь