Скандал навколо Госпітальєрів: командирка медбатальйону відповіла на звинувачення у непрозорості звітів

Добровольчий медичний батальйон Госпітальєри, який упродовж 12 років є одним із символів фронтової медицини в Україні, опинився в епіцентрі репутаційної кризи.

Дискусія розгорнулася після публікацій журналістки Ольги Худецької та низки активістів, які закинули організації відсутність актуальних звітів про використання багатомільйонних пожертв.

Командирка медичного батальйону Госпітальєри пояснила затримки у фінансовій звітності

Основні претензії стосуються збору на 20 мільйонів гривень для облаштування нової бази, використання особистих банківських рахунків командирки Яни Зінкевич паралельно з рахунками фонду, а також функціонування мережі з 14 юридичних осіб, пов’язаних із керівництвом організації.

Окрему увагу було приділено закордонним зборам у Великій Британії та операціям із криптогаманцями, з яких нібито вивели понад 200 тисяч доларів без публічного звітування.

Командирка батальйону та народна депутатка Яна Зінкевич оперативно відреагувала на звинувачення, визнавши, що звітність дійсно виходила не в повному обсязі.

Головними причинами затримки вона назвала надвисоке операційне навантаження, складну логістику та фізичне знищення попередньої бази батальйону в Павлограді російським авіаударом, що призвело до втрати частини первинної документації.

Благодійний фонд організації налічує лише декілька штатних працівників, які фізично не завжди встигають за темпами фінансових потоків та вимогами до публічного аудиту.

Моє дітище фактично зараз розривають і руйнують через якісь там зовсім незрозумілі справи, і я зараз стараюся цю структуру захистити.

— зазначила Зінкевич у коментарі NV.ua, наголошуючи, що за кожною цифрою стоїть титанічна робота з евакуації понад 42 тисяч поранених.

За її словами, зведений звіт за 2025 рік уже перебуває в розробці, а податкова звітність була подана у встановлені законом терміни.

Особливе занепокоєння громадськості викликала практика подвійних банок для збору коштів. Яна Зінкевич пояснила, що використання особистої картки поруч із рахунком фонду є вимушеним кроком для забезпечення оперативності закупівель амуніції та обладнання.

Вона запевнила, що кошти з обох рахунків спрямовуються на єдину мету, а суми зборів коригуються залежно від надходжень. Щодо нової бази, командирка оприлюднила конкретні цифри: об’єкт площею 6000 квадратних метрів було придбано за 561 680 доларів США, а лише заміна вікон обійшлася у 2 мільйони гривень.

Вона підкреслила, що батальйон готовий до перевірок і планує продемонструвати роботу своїх складів та нової інфраструктури журналістам.

Яна Зінкевич анонсувала великий брифінг, де обіцяє представити докази доброчесності та розставити крапки над “і” у питанні використання криптоактивів та майна.

