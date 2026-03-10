Для тебе Війна в Україні

Скандал навколо Госпітальєрів: командирка медбатальйону відповіла на звинувачення у непрозорості звітів

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 10 Березня 2026, 15:00 3 хв.
госпітальєри
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь