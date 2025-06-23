Минулого тижня спалахнув скандал, що стосувався українця Назарія Гусакова. Львів’янин, якому тисячі українців допомагали з лікуванням коштами, і який став медійною особою, ймовірно, виявився шахраєм.

Чоловік уже виїхав за кордон. Розповідаємо від самого початку хто такий Назарій Гусаков, яка його історія і чи справді він використав інвалідність для шахрайства.

Хто такий Назарій Гусаков

Львів’янин Назарій Гусаков має діагноз СМА — спинальна м’язова атрофія. Це рідкісне генетичне захворювання, за якого вражаються м’язи. У Назарія цей діагноз стоїть з 1 року і 2 місяців.

Чоловік постійно збирав кошти у небайдужих собі на ліки. Назарію 31 рік, він пересувається за допомогою крісла колісного. За словами чоловіка, крім ліків він потребував ще фізичної реабілітації.

Гусаков, певно, став одним із найвідоміших людей з інвалідністю в країні. Усе завдяки активним сторінкам у соцмережах, численним інтерв’ю, та розповідям про життя зі СМА. Поступово чоловік набирав популярності, адже комунікував із відомими блогерами, військовими, політиками та іншими. Також він не нехтував зніманнями з блогерами, записом подкастів.

Загалом Назарій вів активне соціальне життя, займався забезпеченням прав людей з інвалідністю в Україні та паралельно збирав кошти собі на лікування. Та стало відомо, що ліки він отримував за державні кошти. Адже держава закуповує ліки проти СМА.

Назарій мав регулярну підтримку Львівської міської ради, адже був єдиним дорослим зареєстрованим пацієнтом із СМА другого типу.

Цікавим фактом є те, що різним українським медіа він розповідав геть різні факти про себе: УП — про роботу з NAV, NV — про постійні потреби у спеціальному харчуванні, заняттях та терапії, блогеру Маркусу — скільки потребує коштів на місяць.

Що відомо про лікування Гусакова від СМА

Попри допомогу від львівської громади, Гусаков проводив постійні збори. Він заявляв, що місто не може покрити всі його витрати, а фінансувати потрібно також масажі, терапію тощо. На його заклики реагували чимало медійних осіб та українських видань.

Під час червневого збору Гусаков зібрав 1,3 млн грн на банку в Mono, 377 тисяч у Приваті. Щодо донатів криптовалютою поки інформації немає. Він назвав цей збір На танець життя.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що за результатами експертизи Гусаков потребував про три флакони ліків щомісяця. Раз на певний період хтось із родичів Гусакова приходив до поліклініки за продовженням лікування.

Безкоштовно ліки надавав йому і виробник Рош, і держава. Виходило 36 флаконів, хоча сам Гусаков казав, що отримує тільки 20. Підписників він закликав активно донатити, аби він міг вчасно купувати ліки.

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Як викрили Гусакова

Ситуація набула розголосу 17 червня, коли волонтери попросили Назарія надати звіти за витрачені кошти. Також вони помітили, що блогер використовує щоразу одне й те саме фото ліків для збору коштів.

Однак люди не могли перевірити, на що саме донатять. За словами користувачів X, які запідозрили шахрайство, людям хочеться бачити звітність, адже саме так вони розуміють, на що саме йдуть кошти.

Паралельно із цим з’явилася інформація, що Гусаков зареєстрований на російських сайтах азартних ігор, і, ймовірно, мав чи має залежність. Виданню Lviv.Media він заявив, що не грає в азартні ігри, але раніше працював на букмекерську контору.

На закиди та звинувачення Назарій вирішив не реагувати ніяк. Він написав у своєму каналі, що ті, хто донатити більше не хоче, можуть цього не робити.

Будь ласка, не донатьте мені якщо ви рахуєте “мої мільйони”. Я дякую, що маю роботу і тим, хто підтримує мене просто так. Підтримує моє життя. Я дякую місту та моїм лікарям, що маю частину ліків, котрі покриває місто. Нехай цього мало і невідомо, як довго буде, але воно є.

Також він заявив, що єдина проблема полягає у тому, що він не відокремлював власні кошти від тих, що йому надсилали благодійники. До слова, на криптогаманцях у чоловіка виявили мільйони доларів.

Гусаков пообіцяв надати бухгалтерські звіти про використання коштів. Зокрема і команді Bihus.info, які теж допомагали йому.

Реакція президента України та Monobank

На скандал з Назарієм Гусаковим відреагував навіть президент України. Про ситуацію йому доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Третє: окрема доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Нині перевіряється уся інформація щодо Гусакова, що є у публічному просторі. За попередніми даними Назарій Гусаков міг використати щонайменше чотири фінансові установи та інші цифрові сервіси.

Встановлюють кількість людей, які могли постраждати від його ймовірно незаконних дій. 13 червня чоловік залишив Україну та виїхав за кордон.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський теж відреагував на фінансовий скандал та розповів, що буде з коштами, які збирав Гусаков на банку.

Він збирав гроші на лікування та зібрав чимало. Збирав, до речі, не тільки на Банку, а й на рахунки Привату. Наразі схоже, що він обманював і використав гроші не за призначенням.

Олег розповів, що також ділився зборами цього чоловіка, хоча знайомими вони не були. За словами Гороховського, працівники Монобанку не сприяли зборам та не допомагати знімати кошти. У банку проводять додаткове розслідування та шукають способи, як підвищити прозорість зборів.

— Коли людина робить щось погане, часто кажуть: “Бог його за це покарає”. З Назарієм так вийшло, що Бог покарав його в кредит, одразу й так сильно, що навряд чи він зможе нагрішити за все своє життя і на третину цього кредиту, — додав співзасновник Монобанку.

Удар по благодійності

Президент, міський голова Львова, співзасновник Монобанку та всі ті, хто допомагав збирати кошти Назарію, висловили побоювання щодо того, що подібні випадки шахрайства можуть вдарити по благодійності та довірі людей в Україні.

Надто це небезпечно під час війни, коли допомоги потребують тисячі людей.

Дуже важливо — відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь, — сказав Зеленський.

— Я побоююся, щоб резонанс навколо цієї історії і, як наслідок, втрата довіри та відсутність бажання допомагати надалі хворим людям, зрештою, не позбавили їх шансів на допомогу, — додав Гороховський.

Я не коментуватиму чужі гроші, збори й криптогаманці. Але цей випадок доводить: потрібно бути уважними. Подавати звіти про використані кошти – це необхідність. Та водночас — не дозволити собі зневіритися. Бо добро і довіра — це те, на чому ми ще досі тримаємось, — написав Садовий.

Раніше ми розповідали про “цілителів”, що виманювали кошти по Європі.

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