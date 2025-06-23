На прошлой неделе разразился скандал, касавшийся украинца Назария Гусакова. Львовянин, которому тысячи украинцев помогали с лечением деньгами, и который стал медийным лицом, вероятно, оказался мошенником.

Мужчина уже выехал за границу. Рассказываем с самого начала кто такой Назарий Гусаков, какова его история и действительно ли он использовал инвалидность для мошенничества.

Кто такой Назарий Гусаков

У львовянина Назария Гусакова диагноз СМА — спинальная мышечная атрофия. Это редкое генетическое заболевание, при котором поражаются мышцы. У Назария этот диагноз стоит с 1 года и 2 месяцев.

Мужчина постоянно собирал деньги у неравнодушных себе на лекарства. Назарию 31 год, он передвигается с помощью кресла колесного. По словам мужчины, кроме лекарств он нуждался еще и в физической реабилитации.

Гусаков, похоже, стал одним из самых известных людей с инвалидностью в стране. Все благодаря активным страницам в соцсетях, многочисленным интервью и рассказам о жизни со СМА. Постепенно мужчина набирал популярность, ведь общался с известными блогерами, военными, политиками и другими. Также он не пренебрегал съемками с блогерами, записью подкастов.

В общем, Назарий вел активную социальную жизнь, занимался обеспечением прав людей с инвалидностью в Украине и параллельно собирал деньги себе на лечение. Но стало известно, что лекарства он получал за государственные деньги. Ведь государство закупает лекарства против СМА.

Назарий получал регулярную поддержку Львовского городского совета, ведь был единственным взрослым зарегистрированным пациентом со СМА второго типа.

Интересным фактом является то, что разным украинским медиа он рассказывал разные факты о себе: УП — о работе с NAVI, NV — о постоянных потребностях в специальном питании, занятиях и терапии, блогеру Маркусу — сколько нужно денег в месяц.

Что известно о лечении Гусакова от СМА

Несмотря на помощь от львовской громады, Гусаков проводил постоянные сборы. Он заявлял, что город не может покрыть все его расходы, а финансировать нужно массажи, терапию и т.д. На его призывы реагировали многие медийные лица и украинские издания.

Во время июньского сбора Гусаков собрал 1,3 млн грн в банке в Mono, 377 тысяч в Привате. Насчет донатов криптовалютой пока информации нет. Он назвал этот сбор На танец жизни.

Городской глава Львова Андрей Садовой рассказал, что по результатам экспертизы Гусаков нуждался в трех флаконах лекарства ежемесячно. Раз в определенный период кто-то из родственников Гусакова приходил в поликлинику за продолжением лечения.

Бесплатно лекарство предоставлял ему и производитель Рош, и государство. Получалось 36 флаконов, хотя сам Гусаков говорил, что получает только 20. Подписчиков он призвал активно донатить, чтобы он мог вовремя покупать лекарства.

Читать по теме Отбирают у пенсионеров последнее: новая схема мошенников Российские агенты выбирают самые уязвимые категории украинцев!

Как разоблачили Гусакова

Ситуация получила огласку 17 июня, когда волонтеры попросили Назария предоставить отчеты за потраченные деньги. Также они заметили, что блогер использует каждый раз одно и то же фото лекарства для сбора средств.

Однако люди не могли проверить, на что именно донатят. По словам заподозривших мошенничество пользователей X, людям хочется видеть отчетность, ведь именно так они понимают, на что именно идут деньги.

Параллельно с этим появилась информация, что Гусаков зарегистрирован на российских сайтах азартных игр, и, вероятно, имел или имеет зависимость. Изданию Lviv.Media он заявил, что не играет в азартные игры, но ранее работал на букмекерскую контору.

На упреки и обвинения Назарий решил никак не реагировать. Он написал в своем канале, что те, кто донатить больше не хотят, могут этого не делать.

Пожалуйста, не донатьте мне, если вы считаете “мои миллионы”. Я благодарен, что имею работу и тем, кто поддерживает меня просто так. Поддерживают мою жизнь. Я благодарю город и моих врачей, что имею часть лекарств, которые покрывает город. Пусть этого мало и неизвестно, как долго будет, но оно есть.

Также он заявил, что единственная проблема заключается в том, что он не отделял свои деньги от тех, что отправляют благотворители. К слову, на крипто-кошельках у мужчины нашли миллионы долларов.

Гусаков пообещал предоставить бухгалтерские отчеты по использованию денег. В том числе и команде Bihus.info, которые тоже помогали ему.

Реакция президента Украины и Monobank

На скандал с Назарием Гусаковым отреагировал даже президент Украины. О ситуации ему докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Третье: отдельный доклад о скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

Сейчас проверяется вся информация о Гусакове, которая есть в публичном пространстве. По предварительным данным, Назарий Гусаков мог использовать по меньшей мере четыре финансовых учреждения и другие цифровые сервисы.

Устанавливают количество людей, которые могли пострадать от вероятно незаконных действий. 13 июня мужчина покинул Украину и уехал за границу.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский тоже отреагировал на финансовый скандал и рассказал, что будет с деньгами, которые собирал Гусаков на банке.

Он собирал деньги на лечение и собрал немало. Собирал, кстати, не только на Банке, но и на счета Привата. Похоже, что он обманывал и использовал деньги не по назначению.

Олег рассказал, что также делился сборами этого мужчины, хотя знакомыми они не были. По словам Гороховского, работники Монобанка не оказывали содействия в сборах и не помогали снимать деньги. В банке проводят дополнительное расследование и ищут способы, как повысить прозрачность сборов.

— Когда человек делает что-то плохое, часто говорят: “Бог его за это накажет”. С Назарием так получилось, что Бог наказал его в кредит, сразу и так сильно, что вряд ли он сможет нагрешить за всю свою жизнь и на треть этого кредита, — добавил соучредитель Монобанка.

Удар по благотворительности

Президент, городской глава Львова, соучредитель Монобанка и все те, кто помогал собирать деньги Назарию, выразили опасения относительно того, что подобные случаи мошенничества могут ударить по благотворительности и доверию людей в Украине.

Особенно это опасно во время войны, когда в помощи нуждаются тысячи людей.

Очень важно — восстановить справедливость и избежать какой-либо дискредитации сборов и волонтерства как такового. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ, — сказал Зеленский.

— Я боюсь, чтобы резонанс вокруг этой истории и, как следствие, потеря доверия и отсутствие желания помогать в дальнейшем больным людям, в конце концов, не лишили их шансов на помощь, — добавил Гороховский.

Я не буду комментировать чужие деньги, сборы и крипто-кошельки. Но этот случай доказывает: нужно быть внимательными. Предоставлять отчеты об использованных средствах — это необходимость. Но в то же время — не позволить себе отчаяться. Потому что добро и доверие — это то, на чем мы до сих пор держимся, — написал Садовой.

Раньше мы рассказывали о “целителях”, выманивавших деньги по Европе.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.