Для тебе Новини
Партнерський матеріал

До Дня Святого Миколая: Українські вертольоти організували екскурсію та захід для дітей загиблих захисників

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Грудня 2025, 12:00 3 хв.
До Дня Святого Миколая: Українські вертольоти організували екскурсію та захід для дітей загиблих захисників

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь