До Дня Святого Миколая: Українські вертольоти організували екскурсію та захід для дітей загиблих захисників

Напередодні свята Миколая авіакомпанія “Українські вертольоти” провела захід для дітей-сиріт захисників та захисниць. Сини та доньки воїнів-захисників зустрілись із Миколаєм-Чудотворцем, отримали багато різних подарунків та відвідали інтерактивну виставку Ukraine WOW.

Насичений приємними емоціями день для дітей із Києва та Київщини, які є учасниками благодійної платформи “Дітям наших захисників”, авіакомпанія організовує не вперше цього року. Але тут сподіваються, що це свято діти запам’ятають як передноворічне.

— Діти наших захисників та захисниць, які є підопічними авіакомпанії, втратили обох батьків. Ми не можемо їм повернути батьківську опіку та материнське тепло, але відчуваємо своїм обов’язком підтримувати їх, бути їм друзями. Тому щомісяця ми купуємо їм різні подарунки та регулярно організовуємо заходи, — вважає Голова Ради директорів авіакомпанії “Українські вертольоти” Володимир Ткаченко.

Щоб діти бачили, що цей світ не лише жорстокий, у ньому багато і проявів добра, і прекрасних речей, і причин для гордості. Їхнє життя має бути наповнене хорошими емоціями, приємними враженнями. Здається, у нас виходить викликати у них усмішки.

Організатори спочатку вручили подарунки від колективу авіакомпанії “Українські вертольоти”. Це були акумуляторні лампи для письмового столу та павербанки, щоб діти могли робити домашні завдання під час відключень електроенергії.

Актуальні подарунки вже викликали у малих приємні емоції. А потім до них ще й завітав Святий Миколай та його подруги Ангелята. Аніматори розважали дітей рухливими забавами й теж подарували солодкі набори.

А кульмінацією заходу стала екскурсія на найпопулярнішу виставку сучасності — на Ukraine WOW. Експозиція містить п’ять тематичних блоків та містить понад 100 експонатів, десятки інтерактивних зон. Фразу WOW та ОГО діти вигукували у кожному із залів.

— Дуже патріотична екскурсія. Навіть я не знала, скільки всього різного досягли наші українці. Дуже правильно, що усе це зібрали в одному місці. І що працівники авіакомпанії організували дітям сюди екскурсію. Це таке, що запам’ятовується, — поділилась пані Надія, бабуся та офіційна опікунка Тимофія.

На згадку про екскурсію авіакомпанія “Українські вертольоти” подарувала дітям ще м’ячі з підписом Андрія Шевченка, пазли Тараса Шевченка або подушки у формі тварин із картин Марії Приймаченко.

Всеукраїнський проєкт Благодійна платформа “Дітям наших Захисників” авіакомпанія “Українські вертольоти” розвиває у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей, Міжнародною торговою палатою — ICC Ukraine.

Крім того, колектив авіакомпанії під керівництвом Володимира Ткаченка постійно передає техніку та обладнання на фронт, а також підтримує ветеранів та родини загиблих захисників. Якщо рахувати тільки від початку повномасштабного вторгнення, то на благодійну допомогу було спрямовано майже 313 млн грн.

