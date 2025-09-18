Шабля Мазепи і рідкісні стародруки: що покажуть на виставці Ukraine WOW

Пшеничне поле, 20-метрова козацька чайка, шабля Мазепи, Золотий мʼяч і три кубки Євробачення: у Києві на центральному залізничному вокзалі 26 вересня відкриється інтерактивна виставка-присвята Україні Ukraine WOW.

Ексклюзивно для Факти ICTV організатори привідкрили одну з експозицій та показали унікальні стародруки — книги 17-18-го століть, в яких вживається назва Україна.

Виставка Ukraine WOW: які унікальні експонати покажуть українцям

Співзасновниця Ukraine WOW Ярослава Гресь розповідає, як після успішної виставки у 2019 році планували провести наступну у березні 2022 в аеропорту Бориспіль. Одну із тодішніх ідей — показати книги мандрівників та істориків, які у 17-18 століттях подорожували Україною і писали про нашу землю — вдалося реалізувати тільки зараз.

Оригінали видань відшукали і придбали у приватних колекціях та на аукціонах, а декілька стародруків надали для виставки з бібліотеки Вернадського.

Ми розуміли, що книга сама по собі, якою б старовинною і важливою вона не була, не може на інтерактивній виставці виглядати аж так атрактивно, щоб до неї тисячі людей побігли відразу. Подумали, що ж нам зробити такого, щоб ці книги заговорили.

Тоді вирішили запросити відомих українських діячів, аби дали свої голоси книгам. Голоси стародрукам надали Тарас Чмут, Сергій Жадан, Антон Птушкін, Андрій Лузан, Сергій Стерненко і Тімоті Снайдер. Кожен з них читав авторів відповідно до своєї діяльності.

Жадан — уривки з Вольтера. Історик Тімоті Снайдер озвучив працю Гербінія. А Тарас Чмут став голосом Гійома де Боплана.

Книги про те, як Україна сприймалася мандрівниками та істориками, і описувалася у працях, цікаві й важливі для сьогодення, каже дослідниця стародруків та керівниця відповідного відділу Національної бібліотеки України імені Вернадського Наталія Бондар.

Поєднання такої різної тематики, бо навіть людина, яка дуже далека і не підійшла б до стародруків, тут підійде. Це дуже цінний і цікавий ракурс. Це ракурс і популяризації читання, давніх пам’яток, бібліотек.

У 2019 році Ukraine WOW зібрав рекордну кількість відвідувачів, понад 330 тисяч. І було б ще більше, та почалася пандемія коронавірусу. Але нині, навіть попри повномасштабну війну, організатори сподіваються вразити глядачів сотнею унікальних експонатів та десятками інтерактивних зон.

Тут можна провести цілий день, вивчаючи українську спадщину, ким були люди, які правили Україною, творили Україну багато століть тому. А також подивитися, як попри війну, прямо зараз творяться українські вау.

