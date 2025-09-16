Відео Люди

Увертюра Шахед: сільський оркестр розірвав соцмережі

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини 16 Вересня 2025, 20:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь