Увертюра Шахед: сільський оркестр розірвав соцмережі

Перетворили страх на музику, і підірвали соцмережі. Сільський оркестр підлітків з Київщини зіграв увертюру Шахед. Автор композиції — музикант-переселенець з Херсонщини. Увертюра викликала жваве обговорення у соцмережах: одні схвалили креативність, інші — розкритикували.

Політ, але не джмеля, а Шахеда: соцмережі вибухнули на сільський оркестр

Творчість і гумор допомагають підліткам збирати кошти на ЗСУ. У селі Ківшовата на межі Київської та Черкаської областей, є унікальний естрадно-симфонічний оркестр. Перші згадки про нього датуються 1933 роком. Канцелярські книги колгоспа-мільйонника згадують про посаду диригента.

Нині диригентом є пан Сергій. Учасники оркестру — місцеві школярі. Тут саме йде репетиція увертюри Шахед. Відео з цією увертюрою за добу у соцмережах набрало мільйон переглядів і понад 3 тисячі коментарів! Школярів не лише хвалять!

Попросили дозволу взяти наше відео на представленні на Всесвітній конференції. Мені телефонували з різних куточків України обурені тим, що ми граємо те, що нібито не чуємо, — каже диригент оркестру Гармонія Сергій Недужий.

Автор увертюри Шахед — Дмитро Корнієнко, професійний музикант та переселенець з Херсонської області. До приходу РФ на його рідну землю чоловік грав джаз. Нині навчає підлітків. Ділиться, що увертюру він ще не допрацював.

Нам була цікава реакція людей в цілому. Одні розуміють, інші — категорично не розуміють цього. Мистецтво повинне викликати цікавість, реакцію — негативну чи позитивну.

Ростислав, який відтворює головну партію увертюри, каже, що майже кожну ніч чує російські Шахеди. А іноді навіть бачить, як ППО збиває цілі.

Трійко дівчат-саксофоністок зітхають — їхня партія у творі дуже коротка.

Ми граємо приземлення Шахеда, як він падає.

Цією увертюрою оркестр планує відкривати концерти перед хвилиною мовчання. З початком повномасштабної війни підлітки почали виступати, де можуть, аби зібрати кошти для військових. Всі гроші зі скриньок віддають на потреби захисників, хоч оркестр і сам потребує підтримки.

Дорого обходяться ремонти інструментів, адже купівля — недосяжна. Гроші шукають у громади та благодійників. Оркестр має навіть інструмент 1953 року, він досі у справному стані.

А ще діти вчать нові мелодії. Крім увертюри Шахед, тішиться барабанщиця Руслана, вивчили козацький марш.

Та народна творчість буває різною! Про неї не можна забувати ні на мить, саме тому хор Гомін запише всі твори Миколи Леонтовича.

