У Києві відбувся великий фестиваль Благодійний WEEKEND, який знову організувала Маша Єфросиніна. Подія зібрала кілька тисяч гостей і стала двома днями відпочинку, музики та взаємопідтримки.

Звісно ж війна нагадувала про себе — обидва вечори концертну програму переривали повітряні тривоги. В неділю артисти та учасники навіть спустилася до укриття, де прозвучала музика, яка багатьох розчулила до сліз.

Як пройшов Благодійний WEEKEND Маші Єфросиніної

Фестиваль мав кілька просторів, де кожен знаходив щось для себе. Малюків чекала масштабна зона розваг — з батутами, іграми та майстер-класами. Дорослі тим часом могли пройти медичний чекап, діагностику у трихолога чи дерматолога, а також відновити сили у beauty-корнері.

В Освітньому просторі Фонду Маша відбувалися тренінги та духовні практики. Їх проводили інфлюенсерки Diana Gloster, Настя Коротка, Анна Різатдінова, Наталка Денисенко та Ксенія Агафонова.

Аліна Шаманська та Нікіта Добринін організували теплий Public Talk, де відверто говорили з гостями про розлучення, життєві зміни та труднощі воєнного часу.

Ведучими фестивалю стали Юлія Зорій та Григорій Герман з Ранку у великому місті на ICTV2, а також Вадим Олійник і Сергій Середа. Благодійний розіграш перед вечірнім концертом провели Андрій Черепущак та Настя Ткаченко.

Тривоги — не завада: як Київ єднався і донатив на Благодійному WEEKEND’і Маші Єфросиніної / 6 Фотографій

Концертну програму довелось перервати

Свої пісні подарували глядачам Уляна Шуба, ROXOLANA, Христина Соловій та MamaRika.

Обидва вечори супроводжувалися тривогами. У суботу концерт довелося зупинити повністю.

Маша Єфросиніна пригадує:

— Коли під час концерту пролунала сирена повітряної тривоги мене охопив розпач. Перші хвилини я не могла в це повірити, бо до останнього не хотіла навіть думати, що багато місячну підготовку перекреслить ворожа атака. Але так сталося.

Артистки, KOLA і alyona alyona вже чекати в гримерці на свій вихід. Дівчата в один голос сказали, що чекатимуть до останнього на відбій, щоб подарувати очікуваний виступ відвідувачам фестивалю. Та цього не сталося.

Вона зізнається: ніч з суботи на неділю була однією з найважчих, та відступати команда не збиралася.

— Ми мусили продовжувати, бо наш фестиваль — це не лише про розваги, це збір. Кожен квиток — це донат, — пояснює Маша.

Концерт в укритті

В неділю виступ Христини Соловій також скоротили тривоги. Попри це співачка подякувала Єфросиніній за запрошення та оголосила про своє повернення на сцену.

Саме після цього Маша запросила гостей спуститися в укриття. Там до всіх приєдналася MamaRika. Разом із публікою вона виконала Ой у лузі червона калина, а потім заспівала свої хіти Лелека, Зв’язок і Люди.

— Коли Настя сказала, що нікуди не поїде і готова виступати в укритті, люди зустріли це вигуками радості. Ми всі разом рушили до підземного паркінгу.

Коли вона вийшла і заспівала Люди, я зрозуміла, що немає іншої пісні на землі, яка б так точно передавала те, що я відчувала протягом фестивалю.

Тепло, підтримку, світло від всіх: артистів, гостей, команди. А я саме цього і хотіла, коли задумувала фестиваль. Хотіла створити на два дні такий острівець добра і взаємопідтримки. Я не втримала сліз, — розповіла Маша Єфросиніна.

Пісня супроводжує українців упродовж цілого життя. Саме зараз через свою творчість артисти розповідають про нашу війну, про те, як нам складно та як болить ця рана. Вікна-новини підібрали для тебе пісні української незалежності, які були найпопулярніші кожного року.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!