Стиль життя Шоу-біз

Тривоги — не завада: як Київ єднався і донатив на Благодійному WEEKEND’і Маші Єфросиніної

Марія Бондар, редакторка сайту 10 Вересня 2025, 19:00 4 хв.
Підсумки фестивалю Благодійний WeekEnd Маші Єфросиніної

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь