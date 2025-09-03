Я не впораюся з цим брудом: Маша Єфросиніна зізналася, чому не піде в політику

Телеведуча Маша Єфросиніна стала гостею Аліни Шаманської у проекті 55 за 5 на ICTV2. Дивись цей випуск о 7:00 4 вересня.

Формат програми простий і водночас непростий: за короткий час ведуча ставить гостям півсотні несподіваних запитань. Саме вони й виводять співрозмовників на відвертість.

Маша Єфросиніна про політичні амбіції

Під час запису програми одне з питань Аліни захопило гостю зненацька. Коли Шаманська попросила назвати одне слово, яким її описують друзі. Маша не одразу знайшла відповідь, і, здається, навіть трохи зашарілася. Тож ведуча запропонувала звернутися до команди Марії.

І тоді з-за кадру пролунала відповідь: “жінка-головнокомандувачка”. Це визначення викликало усмішку у Єфросиніної. І на питання Шаманської, чи вам це подобається, Маша вже впевнено сказала: “Так”.

А от на питання про те, чи пішла б вона у політику, Маша зізналася, що не уявляє себе в цій царині. Мовляв, друзі жартома про це питають, проте відповідь — однозначна:

Ні-ні-ні, я не впораюся з цим брудом, мені не цікаво боротися з вітряками. Принаймні одна частина моєї родини там вже була — це мій чоловік, — сказала ведуча.

І додала: лише якби на її порозі з’явилася людина й сказала, що саме від цього залежатиме мир в Україні, вона б замислилася.

Коли розмова торкнулася теми проблем України, Єфросиніна була категоричною: “найбільша біда — корупціонери і срачі”.

А на запитання, що б вона вигукнула, якби її почули в усьому світі, відповіла без вагань:

Прокиньтеся! Насправді зло перемагає добро, і вас це все також стосується. Вас і ваших дітей. Прокидайтеся, люди, так не може бути!

Благодійний WEEKEND повертається

Окрім того, говорили й про ті речі, які Марію надихають та приносять задоволення. Зокрема — підготовка до фестивалю Благодійний WEEKEND.

Подія відбудеться 6–7 вересня у Києві на набережній ТРЦ River Mall і цього року святкує своє дев’ятиріччя.

За словами телеведучої, це буде простір, куди варто прийти всією родиною: концерти за участю Alyona Alyona, MamaRika, Roxolany та інших зірок, спортивні активності, дитячі розваги, маркет і фудкорт.

Ти витрачаєш кошти на свої потреби на майданчику, а вони також йдуть у благодійний збір. Ми маємо рятувати жінок і дітей, які перебувають у скрутному становищі, — пояснила вона.

Загалом кожна гривня від продажу квитків піде до Фонду Маша — на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та на закупівлю спорядження для жінок-військовослужбовиць.

— Ми ризикнули зробити фестиваль у нових реаліях, бо розуміємо: жінкам та їхнім родинам потрібно не лише відновлення, а й простір, де можна відчути себе живими, почутими, в ресурсі. Благодійний WEEKEND — це саме таке місце. І одночасно можливість допомогти тим, хто зараз найбільше потребує нашої підтримки, — зазначила Єфросиніна.

Після кількарічної паузи фестиваль повертається, аби стати місцем сили, радості й великої мети.

