Я не справлюсь с этой грязью: Маша Ефросинина призналась, почему не пойдет в политику

Телеведущая Маша Ефросинина стала гостьей Алины Шаманской в проекте 55 за 5 на ICTV2. Смотри этот выпуск в 7:00 4 сентября.

Формат программы простой и одновременно трудный: за короткое время ведущая задает гостям полсотни неожиданных вопросов. Именно они и выводят собеседников на откровенность.

Маша Ефросинина о политических амбициях

Во время записи программы один из вопросов Алины застал гостью врасплох. Когда Шаманская попросила назвать одно слово, которым ее описывают друзья. Маша не сразу нашла ответ, и, кажется, даже немного растерялась. Поэтому ведущая предложила обратиться к команде Марии.

И тогда из-за кадра прозвучал ответ: “женщина-главнокомандующая”. Это определение вызвало улыбку у Ефросининой. И на вопрос Шаманской, нравится ли вам это, Маша уже уверенно сказала: “Да”.

А вот на вопрос о том, пошла бы она в политику, Маша призналась, что не представляет себя в этой области. Мол, друзья в шутку об этом спрашивают, однако ответ — однозначный:

Нет-нет-нет, я не справлюсь с этой грязью, мне не интересно бороться с ветряными мельницами. По крайней мере одна часть моей семьи там уже была — это мой муж, — сказала ведущая.

И добавила: только если бы на ее пороге появился человек и сказал, что именно от этого будет зависеть мир в Украине, она бы задумалась.

Когда разговор затронул тему проблем Украины, Ефросинина была категорична: “самая большая беда — коррупционеры и срачи”.

А на вопрос, что бы она выкрикнула, если бы ее услышали во всем мире, ответила без колебаний:

Проснитесь! На самом деле зло побеждает добро, и вас это все также касается. Вас и ваших детей. Просыпайтесь, люди, так не может быть!

Благотворительный WEEKEND возвращается

Кроме того, говорили и о тех вещах, которые Марию вдохновляют и приносят удовольствие. В частности — подготовка к фестивалю Благотворительный WEEKEND.

Событие состоится 6-7 сентября в Киеве на набережной ТРЦ River Mall и в этом году празднует свое девятилетие.

По словам телеведущей, это будет пространство, куда стоит прийти всей семьей: концерты с участием Alyona Alyona, MamaRika, Roxolana и других звезд, спортивные активности, детские развлечения, маркет и фудкорт.

Ты тратишь средства на свои нужды на площадке, а они также идут в благотворительный сбор. Мы должны спасать женщин и детей, которые находятся в трудном положении, — пояснила она.

В целом каждая гривна от продажи билетов пойдет в Фонд Маша — на психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны, и на закупку снаряжения для женщин-военнослужащих.

— Мы рискнули сделать фестиваль в новых реалиях, потому что понимаем: женщинам и их семьям нужно не только восстановление, но и пространство, где можно почувствовать себя живыми, услышанными, в ресурсе. Благотворительный WEEKEND — это именно такое место. И одновременно возможность помочь тем, кто сейчас больше всего нуждается в нашей поддержке, — отметила Ефросинина.

После многолетней паузы фестиваль возвращается, чтобы стать местом силы, радости и большой цели.

