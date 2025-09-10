В Киеве состоялся большой фестиваль Благодійний WEEKEND, который снова организовала Маша Ефросинина. Мероприятие собрало несколько тысяч гостей и стало двумя днями отдыха, музыки и взаимоподдержки.

Конечно же, война напоминала о себе — оба вечера концертную программу прерывали воздушные тревоги. В воскресенье артисты и участники даже спустились в укрытие, где прозвучала музыка, которая многих растрогала до слез.

Как прошел Благодійний WEEKEND Маши Ефросининой

Фестиваль имел несколько пространств, где каждый находил что-то для себя. Детей ждала масштабная зона развлечений — с батутами, играми и мастер-классами. Взрослые в это время могли пройти медицинский чекап, диагностику у трихолога или дерматолога, а также восстановить силы в beauty-корнере.

В Образовательном пространстве Фонда Маша проходили тренинги и духовные практики. Их проводили инфлюенсеры Diana Gloster, Настя Коротка, Анна Ризатдинова, Наталка Денисенко и Ксения Агафонова.

Алина Шаманская и Никита Добрынин организовали тёплый Public Talk, где откровенно говорили с гостями о разводах, жизненных изменениях и трудностях военного времени.

Ведущими фестиваля стали Юлия Зорий и Григорий Герман из программы Ранок у великому місті на ICTV2, а также Вадим Олейник и Сергей Середа. Благотворительный розыгрыш перед вечерним концертом провели Андрей Черепущак и Настя Ткаченко.

Тревоги — не помеха: как Киев объединился и сделал пожертвования на Благодійному WEEKEND Маши Ефросининой / 6 Фотографий

Концертную программу пришлось прервать

Свои песни подарили зрителям Ульяна Шуба, ROXOLANA, Кристина Соловий и MamaRika.

Оба вечера сопровождались тревогами. В субботу концерт пришлось полностью остановить.

Маша Ефросинина вспоминает:

— Когда во время концерта прозвучала сирена воздушной тревоги, меня охватило отчаяние. Первые минуты я не могла в это поверить, потому что до последнего не хотела даже думать, что многомесячная подготовка будет перечеркнута вражеской атакой. Но так случилось.

Артистки KOLA и alyona alyona уже ждали в гримерке своего выхода. Девушки в один голос сказали, что будут ждать до последнего отбой, чтобы подарить ожидаемое выступление посетителям фестиваля. Но этого не произошло.

Она признается: ночь с субботы на воскресенье была одной из самых тяжелых, но отступать команда не собиралась.

— Мы должны были продолжать, потому что наш фестиваль — это не только развлечения, это сбор средств. Каждый билет — это донат, — объясняет Маша.

Концерт в укрытии

В воскресенье выступление Христины Соловий также сократили тревоги. Несмотря на это, певица поблагодарила Ефросинину за приглашение и объявила о своём возвращении на сцену.

Сразу после этого Маша пригласила гостей спуститься в укрытие. Там ко всем присоединилась MamaRika. Вместе с публикой она исполнила Ой у лузі червона калина, а затем спела свои хиты Лелека, Зв’язок и конечно же — Люди.

— Когда Настя сказала, что никуда не поедет и готова выступать в укрытии, люди встретили это криками радости. Мы все вместе двинулись к подземной парковке.

Когда она вышла и спела Люди, я поняла, что нет другой песни на земле, которая бы так точно передавала то, что я чувствовала во время фестиваля.

Тепло, поддержку, свет от всех: артистов, гостей, команды. А я именно этого и хотела, когда задумывала фестиваль. Хотела создать на два дня такой островок добра и поддержки. Я не сдержала слез, — рассказала Маша Єфросинина.

