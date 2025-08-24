Музыка нашей независимости: 34 года лучших украинских песен

Песня сопровождает украинцев всю жизнь. С песней украинские казаки ходили в бой, а наши солдаты защищают Украину сейчас. Песни оказывают значительное влияние на настроение. Они закладываются в нашей голове так сильно, что иногда мы не можем избавиться от навязчивой мелодии и напеваем ее днями.

Украинские песни — о любви, преданности, жизни, боли. Сейчас свое творчество артисты рассказывают о нашей войне, о том, как нам сложно и как болит всем украинцам эта рана.

Иногда за относительно подвижной и веселой мелодией надо расслышать и понять глубокие слова. Мы подобрали для тебя песни украинской независимости, которые были самыми популярными каждый год. Уверены, что здесь ты увидишь немало знакомых исполнителей.

1991 год

Ірчик зі Львова — Українська ламбада

Одной из самых популярных песен первого года независимости стала Українська ламбада от исполнительницы Ірчик зі Львова. Она приобрела свою безумную популярность после фестиваля Червона рута – 91.

1992 год

Ирина Билык — Божевільна

В этот период карьера Ирины Билык стремительно развивается. Через несколько лет ее назовут украинской Мадонной. В 1992 году песня Божевільна покорила многих украинцев.

1993 год

Вика Врадий — То моє море

Фестиваль Червона рута открыл много молодых талантов. Одним из них оказалась Вика Врадий. Девушка всегда сама писала тексты и долго была “сестричкой” для Братьев Гадюкиных. Со временем она начала строить самостоятельную карьеру. В 1993 году записала альбом и поехала в тур в США, там и осталась.

1994 год

Виктор Павлик и Анна Мария — Ти подобаєшся мені

Эта песня просто покорила сердца едва ли не всех украинок. До сих пор ее можно услышать в семейном кругу и не только. Виктор Павлик был солистом группы и спел эти лирические строчки. Эта композиция сделала коллектив Анна Мария лучшей поп-группой Украины на тот момент.

Еще одна песня, о которой нельзя не вспомнить, ведь она известна до сих пор. Жители одного украинского города очень полюбили эту композицию.

Брати Гадюкіни — Файне місто Тернопіль

1995 год Плач Єремії — Вона Кто не пил в компании вино под эту песню, исполненную под гитару? Если еще нет, то попробуй. Эта композиция покорила украинцев, несмотря на то, что является немного грустной. 1996 год Ирина Билык — Так просто Снова Ирина Билык получает успех. Легкая мелодия и слова быстро запоминаются и распространяются среди людей. 1997 год Воплі Відоплясова — Весна Придет весна! Как будто просто и ничего сверхъестественного. Весна приходит каждый год. Но весна всегда приносит надежду, жизнь и радость. Поэтому композиция с подвижной мелодией не смогла оставить украинцев равнодушными. 1998 год Океан Ельзи — Там, де нас нема Группа Океан Ельзи существует в течении почти всей независимости Украины. Она не раз восхищала мир своими хитами. В них многие видят себя, свои мысли и чувства. Поэтому Там, де нас нема сразу стала хитом. 1999 год Наталья Могилевская — Місяць В этот период Наталья Могилевская развивает свою карьеру певицы. Ее песня Місяць нравится украинцам и становится песней года. 2000 год Друга Ріка — Впусти мене Группа выпускает свой дебютный альбом и сразу становится популярной. Впусти мене настолько сильно понравилась украинским меломанам, что группу признали Открытием года. 2001 год Океан Ельзи — Квітка Группа снова покоряет музыкальные чарты и выпускает полюбившуюся украинцам песню. Люди начинают подбирать аккорды и петь под гитару в компаниях. 2002 год Верка Сердючка — Гоп-Гоп-Гоп Украинцы наверняка знают все песни этой украинской артистки. Они звучали почти на каждом украинском застолье, от свадьбы до дня рождения. Мы танцевали “гоп, чида, гоп” и весело пели. 2003 год София Ротару — Одна калина София Ротару была популярной артисткой еще до провозглашения независимости Украины. Ее репертуар насчитывает несколько сотен песен на разных языках. Но для украинцев Одна калина стала настоящей семейной композицией. Также в этом году выходит еще одна знаковая для украинцев песня, которую тысячи людей поют до сих пор. Скрябін и Ирина Билык — Мовчати 2004 год Руслана — Дикі танці Именно с этой песней Украина впервые одержала победу на песенном конкурсе Евровидение в 2004 году. Под Дикі танці Русланы зажигала вся Европа. 2005 год С.К.А.Й. — Тебе це може вбити Лирический трек тернопольской группы покорил украинцев. Эта песня звучала на 25-ти радиостанциях страны. 2006 год Этот год был плодотворным на лирические песни о любви. Поэтому хочется выделить целых три композиции. Александр Пономарев — Варто чи ні Этой песней неоднократно признавались в любви, делали предложение руки и сердца и ставили первый танец молодоженов на свадьбе. Все любимые “лебідки” умилялись и плакали от проявленной нежности. Эта композиция попала в самое сердце украинцев и мгновенно стала хитом. Друга Ріка — Три хвилини В этой песне описывается знакомая каждому история о том, как человек влюбляется. Этот процесс происходит всего за несколько минут, а ты уже понимаешь, что ты “загубився, влюбився та пропав”. Бумбокс — Квіти у волоссі Песня об истории любви, в которой, к сожалению, не был happy end. О том, как зародилась любовь между людьми, о внимании к маленьким деталям и настоящих искренних чувствах. 2007 год Бумбокс — Вахтерам Хотя эта песня на русском языке, но ее нельзя не упомянуть. За короткий промежуток времени она стала известной во многих странах, ведь история болезненной любви знакома каждому. Слова быстро засели в головах людей. Эта песня даже спустя более десяти лет не теряет своей популярности. А в 2012 году Вахтерам была заявлена в номинации Лучшая песня за 20 лет на премии YUNA. 2008 год Антитіла — БудуВуду “Палена вогнями” украинская группа Антитела покоряет украинцев своим энергичным треком. Клип на эту песню стал дебютным видео группы. Оно стремительно ворвалось в телеэфиры ведущих украинских музыкальных каналов, получив одобрительные отклики от тысячи преданных поклонников. Через две недели ротации клип возглавлял хит-парад страны. 2009 год Бумбокс — Наодинці Снова лирическая песня от группы Бумбокс, цепляющая каждого украинца. Ведь коллективу удалось сделать так, что в этой песне каждый может увидеть себя. Мы все время от времени переживаем одиночество, не можем найти общий язык с другими и находимся в состоянии отчаяния и печали. 2010 год Тина Кароль — Не дощ Популярная украинская певица выпускает лирическую песню о любви на украинском языке. Композицию часто можно услышать по радио, она занимает первые ступеньки хит-парадов.

2011 год

Скрябін — Місця щасливих людей

При жизни Андрея Кузьменко, более известного, как Кузьма Скрябин или просто Кузьма, группа выпустила много знаковых песен. Они до сих пор находят отклик в душах украинцев. Одной из таких была Місця щасливих людей, в которой рассказывается о воспоминаниях из разных городов. Действительно ли это были места счастливых людей?

2012 год

The Hardkiss — Make Up

В 2011 году в Украине была создана англоязычная рок-группа. Уже в следующем году она покоряет украинские хит-парады с композицией Make Up. А в 2013 году клип на эту песню становится лучшим на премии YUNA.

2013 год

Океан Ельзи — Обійми

“Коли настане день, закінчиться війна…” Сейчас эти слова как никогда актуальны, ведь в день после нашей победы родные наших защитников смогут наконец их обнять. К большому сожалению, не всех…

Эта песня стала очень популярна во многих странах мира. На нее есть множество ремиксов, и она долго возглавляла хит-парады радиостанций.

2014 год

Андрей Хлывнюк, Джамала, Дмитрий Шуров — Злива

Песню представили в канун годовщины Революции достоинства. Она стала композицией к фильму Зима, що нас змінила. Песня о болезненных для украинцев эпизодах, но это наша история.

2015 год

Onuka — Місто

Необычный стиль музыки исполнительницы понравился украинцам. Композиция возглавила чарты, а на премии YUNA Onuka стала Открытием года.

2016 год

Джамала — 1944

Песня о депортации крымских татар тронула сердца не только украинцев, но и всей Европы. Джамала победила с этой композицией на Евровидении-2016 и принесла песенный конкурс в Украину. Сейчас слова из песни очень перекликаются с настоящими событиями и получили новый смысл для украинцев.

2017 год

Антитіла — TDME

Композиция долго находилась на вершине чартов и хит-парадов. А клип на эту песню получился очень символичным. По сюжету, герой клипа — советский океанолог Слава Курилов — бросается в воду с борта круизного лайнера и через три дня преодолевает 100 км вплавь, чтобы освободиться от тоталитарного советского режима. В клипе его воплотил многократный чемпион мира и Европы по плаванию Олег Лисогор.

2018 год

KAZKA — Плакала

Текст отозвался многим украинским женщинам, а мелодия легко запоминалась и держалась в голове. Она покорила не только Украину, но и мир. Впоследствии даже появилась англоязычная версия песни.

2019 год

Тина Кароль и Юлия Санина — Вільна

Эта лирическая композиция, в которой речь идет о сильных женщинах, является саундтреком к фильму Віддана. Сама Тина Кароль назвала песню женским манифестом и мантрой о силе сестринства.

В этом году Танок на майдані Конґо выпустил еще одну песню, которую должен послушать каждый украинец, чтобы освежить свою память. Історія України за 5 хвилин просто “взорвала” сеть анимационным клипом. А школьники в шутку говорили, что она помогала им готовиться к экзамену по истории.

2020 год

The Hardkiss и MONATIK — Кобра

Этот неожиданный дуэт сразу очень понравился украинцам. Кобра занимала верхние ступени хит-парадов и звучала едва ли не на всех радиостанциях. А солистка группы The Hardkiss сравнила образ кобры с любовью. Ведь кобра опасна, но от нее и ее красоты человеку трудно отвести взгляд. Так же и с любовью: человек теряет контроль и становится уязвимым.

2021 год

Go_A — SHUM

Группа Go_A покорила украинцев своим народным звучанием. А песня SHUM, хоть и не принесла победы на Евровидении-2021, но точно не оставила европейцев равнодушными. Украина снова напомнила о себе как о талантливой стране.

2022 год

Kalush Orchestra — Stefania

Одна из главных песен 2022 года. Она принесла победу на песенном конкурсе Евровидение и покорила сердца людей. За зажигательной танцевальной мелодией скрывается глубокий смысл о связи поколений, уважении к родителям и материнской любви.

2023 год

SadSvit & Структура Щастя — Силуети

Песня о тех, кто остался только силуэтами в памяти, но в то же время напоминает силу памяти и важность каждой встречи в жизни. Эта глубокая и эмоциональная композиция, погружающая слушателя в мир воспоминаний и потерь.

SKOFKA — Чути гімн

Драйвовая и энергетическая песня, заряжающая патриотизмом и уверенностью в себе. С помощью ритмической мелодии и сильного текста SKOFKA напоминает о единстве и силе нации, вдохновляя слушателей стоять за свои убеждения.

SHUMEI & Zlata Ognevich — Буревіями

Это лирическая композиция с драматическим оттенком, которая переносит слушателя в водоворот эмоций и переживаний. Песня о внутренних бурях, трудностях и путях к восстановлению.

2024 год

Jerry Heil и alyona alyona — Teresa & Maria

Яркая и смелая композиция, объединяющая авторский стиль обеих артисток. Не зря она украла сердца фанатов Евровидения и завоевала третье место на песенном конкурсе.

Yarmak — Вавилон

Мощная и глубокая композиция отражающая сложные общественные и личные реалии. Используя текст и мелодию, Yarmak напоминает о важности сохранения собственной идентичности и правды в хаосе мира.

2025 год

Jerry Heil і Yarmak — З якого ти поверху неба?

Мелодичная и эмоциональная песня о любви и увлечениях, поднимающих выше повседневности. Композиция выражает безудержную нежность, создавая атмосферу легкости и мечтательности, затрагивающей слушателя.

Schmalgauzen — Сад закоханих лілій

Мечтательная и утонченная композиция, погружающая в мир романтики и нежности. Песня о чувствах, расцветающих как сад лилий.

Музыка вдохновляет украинцев. Слушая украинское, мы понимаем — победа за нами. Ранее мы рассказывали о феномене хора Гомин и как вирусный хит стал голосом культурной дипломатии.

