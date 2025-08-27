Хор Гомін запише всі твори Леонтовича — що відомо про амбітний проект

Останніми роками українська культура відчуває ренесанс: талановиті виконавці, запит від глядача і слухача та сила соціальних мереж — всі ці фактори так вдало зійшлися, що нині на театральні вистави та концерти шалений попит та черги.

Нещодавнім відкриттям для більшості українців став хор Гомін. Тепер виконавці першими в Україні запишуть всі твори Миколи Леонтовича.

Хор Гомін виконає та запише твори Леонтовича

Після приголомшливого злету, хор Гомін Львівського органного залу влаштовує всеукраїнський тур, а також новий сезон.

Попереду ще один амбітний проект — виконати та записати всі хорові твори відомого українського композитора Миколи Леонтовича до його 150-річчя, яке Україна відзначить у 2027 році.

Подібного ще ніхто не робив.

Нагадаємо, що Микола Леонтович — український композитор та хоровий диригент. Найбільше він відомий світу завдяки хорової обробки народної пісні Щедрик.

Композиція є популярною для музичного супроводу у тематичних стрічках, зокрема у відомому фільмі Сам у дома грає англомовна версія Carol of the Bells.

Однак доробок Леонтовича набагато ширший. І це одна із причин, чому Гомін береться за запис його композицій зараз.

Проект відкриє слухачам повну панораму творчості генія.

У Львівській міській раді повідомили, що ідея у хористів зʼявилася після того, як колектив отримав від Всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича та його голови правління Олександра Тарасенка у подарунок збірку Леонтович. Хорові твори.

Почути твори Леонтовича у виконанні хору Гомін можна буде вже 31 серпня у Львівському органному залі. Квитки на подію були розпродані ще у червні, але охочі зможуть послухати запис концерту в мобільному додатку Ukrainian Live.

Окрім того, наступні концерти також транслюватиме Радіо Культура.

