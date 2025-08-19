Львівський хор Гомін Органного залу зробив безпрецедентний внесок у зміцнення обороноздатності України, передавши 1 мільйон гривень для потреб Головного управління розвідки.

Кошти, зібрані під час благодійних концертів у столиці, були урочисто вручені особисто начальнику ГУР, генерал-лейтенанту Кирилу Буданову.

Цей мільйон стане частиною нового проекту ГУР, спрямованого на підвищення безпеки в акваторії Чорного моря.

Дякую за вашу допомогу і за вашу пісню. Коли музиканти застосовують свій талант для дієвої підтримки, це наближає нашу перемогу,— сказав Кирило Буданов, звертаючись до артистів.

Мистецтво як зброя

Крім грошової допомоги, артисти вручили генералу Буданову тематичні поштові марки із зображенням хору як символ вдячності розвідникам.

Це стало свідченням того, що українська культура є невіддільною частиною боротьби за незалежність.

Співдиректор Органного залу, Тарас Демко, наголосив на цій важливості:

Мистецтво і культура не можуть бути поза політикою. Зараз кожен українець повинен усіма доступними способами допомагати нашим Силам оборони.

Музика перемоги: як львівський хор Гомін зібрав мільйон для ГУР / 3 Фотографії

Співпраця заради спільної мети

Благодійна ініціатива відбулася у співпраці з Благодійним фондом Діани Подолянчук, який системно підтримує українську воєнну розвідку.

Ми задонатили перший мільйон гривень на новий проект. Це лише початок — чекайте новин, — повідомила Діана Подолянчук, підкреслюючи, що подібні акції триватимуть

Цей внесок Гомону показує, що творчість і патріотизм можуть бути потужною рушійною силою.

Музика перемоги: як львівський хор Гомін зібрав мільйон для ГУР / 2 Фотографії

У час війни кожен українець знаходить свій фронт, і для музикантів він пролягає через ноти, що перетворюються на реальну допомогу.

Фото: ГУР

