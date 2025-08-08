Зірка серіалу Дивні дива щомісяця донатить на підтримку України

Канадський актор Фінн Вулфгард, найбільш відомий за роллю Майка Віллера у популярному серіалі Netflix Дивні дива, став одним із міжнародних прихильників України. У своєму інтерв’ю Variety 22-річний актор поділився, що щомісяця робить пожертви на офіційну фандрейзингову платформу United24.

Фінн Вулфгард, який також зіграв у кіноадаптації культового роману Стівена Кінга Воно, зазначив, що підтримка України є одним із двох ключових питань, які його хвилюють. Другим важливим для нього напрямком є боротьба за права корінних народів на землю, якою займається його батько-адвокат.

Актор також поділився й іншими подробицями свого світогляду. Він відкрито говорить про свій агностицизм, попри те, що релігія відігравала важливу роль у його дитинстві. При цьому Вулфгард називає Папу Лева XIV “крутим ліберальним чуваком”, який справді піклується про людей.

Також Фінн Вулфгард розповів, що йому діагностували біполярний розлад і що наразі він зосереджений на своїй кар’єрі, ставлячи роботу в пріоритет.

Що таке United24

United24 — це глобальна ініціатива, запущена урядом України у травні 2022 року для збору пожертв на підтримку країни. Усі кошти надходять на офіційні рахунки Національного банку України, а кожен донор може відстежити їх використання.

За три роки існування платформи було зібрано понад 56 мільярдів гривень, при цьому найбільші пожертви надійшли зі США, Великої Британії та Канади.

Більше про Фінна Вулфгарда: від юного актора до світової зірки

Акторська кар’єра Фінна Вулфгарда — це історія швидкого та вражаючого злету. Почавши з невеликих ролей, він швидко перетворився на одну з найяскравіших зірок нового покоління.

Його перші кроки в акторстві були доволі незвичайними: першу роль він отримав завдяки оголошенню на Craigslist. У 2014 році Фінн дебютував у ролі Зорана в серіалі Сотня, а наступного року з’явився в серіалі Надприродне.

Справжній прорив стався у 2016 році, коли він отримав роль Майка Віллера у серіалі Дивні дива від Netflix. Завдяки цій ролі він став обличчям покоління та здобув визнання, отримавши разом із колегами престижну нагороду кіноакторів США.

Далі кар’єра розвивалася стрімко. У 2017 році він не лише зняв свій перший музичний кліп для гурту Spendtime Palace, а й дебютував у повнометражному кіно, зігравши молодого Річі Тозієра в екранізації роману Стівена Кінга Воно. Цікаво, що обидва проекти — Дивні дива та Воно — мали спільну рису: їх дія відбувалася у 80-х роках, що було випадковим збігом.

У 2018 році він знявся в комедії Собачі дні, де зіграв альтруїстичного рознощика піци. Наступний рік приніс йому ще більше різнопланових ролей: він озвучив персонажа в мультсеріалі Кармен Сандієго, повторив роль Річі у фільмі Воно: Частина друга та знявся в драмі Щиголь, де зіграв молодого Бориса Павліковського, українського студента.

Також Фінн озвучив Паґслі Аддамса в анімаційному фільмі Сімейка Адамсів.

Попри молодий вік, Фінн був включений до списку Forbes 30 до 30 та визнаний одним із найкращих молодих талантів Голлівуду за версією The Hollywood Reporter.

Ульфгард знявся разом із Керрі Кун у фільмі Джейсона Райтмана Мисливці на привидів: З того світу, де він зіграв сина матері-одиначки, роль якої виконала Кун. Події стрічки розгортаються навколо родини, що переїжджає в маленьке місто та відкриває спадщину оригінальних мисливців на привидів.

Цікаво, що Фінн Вулфгард також розкриває свій талант як режисер. У 2020 році він дебютував з короткометражним фільмом Нічні зміни, який отримав схвальні відгуки критиків. Крім того, він є великим шанувальником коміксів, сам пише до них сценарії та бере участь у тематичних проектах.

Особливою рисою Фінна є його активна філантропічна діяльність. Він не боїться висловлювати свою громадянську позицію та підтримувати важливі соціальні ініціативи, зокрема, щомісячно жертвуючи кошти на платформу United24 для України.

Також Фінн Вулфгард зіграв у фільмі Очі: Легенда Карпат. Читай детальніше про фільм та Україну в ньому.

