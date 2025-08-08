Звезда сериала Очень странные дела ежемесячно доначит в поддержку Украины

Канадский актер Финн Вулфхард, наиболее известный по роли Майка Уиллера в популярном сериале Netflix Очень странные дела, стал одним из международных сторонников Украины. В своем интервью журналу Variety 22-летний актер рассказал, что ежемесячно делает пожертвования на официальную фандрайзинговую платформу United24.

Финн Вулфхард, который также сыграл в киноадаптации культового романа Стивена Кинга Оно, отметил, что поддержка Украины — одно из двух ключевых вопросов, которые его волнуют. Вторым важным направлением для него является борьба за права коренных народов на землю, которой занимается его отец-адвокат.

Актёр также поделился другими подробностями своего мировоззрения. Он открыто говорит о своём агностицизме, несмотря на то, что религия играла важную роль в его детстве. При этом Вулфхард называет Папу Льва XIV “крутым либеральным чуваком”, который действительно заботится о людях.

Также Финн Вулфхард рассказал, что ему диагностировали биполярное расстройство и что сейчас он сосредоточен на своей карьере, ставя работу в приоритет.

Что такое United24

United24 — это глобальная инициатива, запущенная правительством Украины в мае 2022 года для сбора пожертвований в поддержку страны. Все средства поступают на официальные счета Национального банка Украины, а каждый донор может отследить их использование.

За три года существования платформы было собрано более 56 миллиардов гривен, при этом крупнейшие пожертвования поступили из США, Великобритании и Канады.

Больше о Финне Вулфхарде: от юного актера до мировой звезды

Актёрская карьера Финна Вулфхарда — это история быстрого и впечатляющего взлета. Начав с небольших ролей, он быстро превратился в одну из самых ярких звёзд нового поколения.

Его первые шаги в актерстве были довольно необычными: первую роль он получил благодаря объявлению на Craigslist. В 2014 году Финн дебютировал в роли Зорана в сериале Сотня, а в следующем году появился в сериале Сверхъестественное.

Настоящий прорыв случился в 2016 году, когда он получил роль Майка Уиллера в сериале Очень странные дела от Netflix. Благодаря этой роли он стал лицом поколения и получил признание, вместе с коллегами выиграв престижную награду киноактеров США.

Далее карьера развивалась стремительно. В 2017 году он не только снял свой первый музыкальный клип для группы Spendtime Palace, но и дебютировал в полнометражном кино, сыграв молодого Ричи Тозиера в экранизации романа Стивена Кинга Оно. Интересно, что оба проекта — Очень странные дела и Оно — имели общую особенность: действие происходило в 80-х годах, что было случайным совпадением.

В 2018 году он снялся в комедии Собачьи дни, где сыграл альтруистичного разносчика пиццы. Следующий год принес ему ещё больше разноплановых ролей: он озвучил персонажа в мультсериале Кармен Сандиего, повторил роль Ричи в фильме Оно: Часть вторая и сыграл молодого Бориса Павликовского, украинского студента, в драме Щегол.

Также Финн озвучил Пагсли Аддамса в анимационном фильме Семейка Аддамсов.

Несмотря на молодой возраст, Финн был включен в список Forbes 30 до 30 и признан одним из лучших молодых талантов Голливуда по версии The Hollywood Reporter.

Вулфхард снялся вместе с Керри Кун в фильме Джейсона Райтмана Охотники за привидениями: После жизни, где сыграл сына матери-одиночки, роль которой исполнила Кун. События ленты разворачиваются вокруг семьи, которая переезжает в маленький город и открывает наследие оригинальных охотников за привидениями.

Интересно, что Финн Вулфхард также проявляет себя как режиссер. В 2020 году он дебютировал с короткометражным фильмом Ночные смены, который получил положительные отзывы критиков. Кроме того, он является большим поклонником комиксов, сам пишет к ним сценарии и участвует в тематических проектах.

Особенной чертой Финна является его активная филантропическая деятельность. Он не боится выражать свою гражданскую позицию и поддерживать важные социальные инициативы, в частности, ежемесячно жертвуя средства на платформу United24 в поддержку Украины.

Также Финн Вулфгард сыграл в фильме Глаза: Легенда Карпат. Читай подробнее о фильме и Украине в нем.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!