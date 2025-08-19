Львовский хор Гомін Органного зала сделал беспрецедентный вклад в укрепление обороноспособности Украины, передав 1 миллион гривен для нужд Главного управления разведки (ГУР).Средства, собранные во время благотворительных концертов в столице, были торжественно вручены лично начальнику ГУР, генерал-лейтенанту Кириллу Буданову. Этот миллион станет частью нового проекта ГУР, направленного на повышение безопасности в акватории Черного моря.Спасибо за вашу помощь и за вашу песню. Когда музыканты используют свой талант для действенной поддержки, это приближает нашу победу, — сказал Кирилл Буданов, обращаясь к артистам. Искусство как оружие Помимо денежной помощи, артисты вручили Кириллу Буданову тематические почтовые марки с изображением хора в знак благодарности разведчикам. Это стало свидетельством того, что украинская культура является неотъемлемой частью борьбы за независимость. Один из руководителей Органного зала Тарас Демко подчеркнул важность этого: Искусство и культура не могут быть вне политики. Сейчас каждый украинец должен всеми доступными способами помогать нашим Силам обороны. Музыка победы: как львовский хор Гомін собрал миллион для ГУР / 3 Фотографии Сотрудничество ради общей цели Благотворительная инициатива состоялась в сотрудничестве с Благотворительным фондом Дианы Подолянчук, который системно поддерживает украинскую военную разведку. Мы задонатили первый миллион гривен на новый проект. Это только начало — ждите новостей, — сообщила Диана Подолянчук, подчёркивая, что подобные акции будут продолжаться. Этот вклад хора Гомін показывает, что творчество и патриотизм могут быть мощной движущей силой. Музыка победы: как львовский хор Гомін собрал миллион для ГУР / 2 Фотографии Во время войны каждый украинец находит свой фронт, и для музыкантов он проходит через ноты, которые превращаются в реальную помощь. Фото: ГУР Ранее Финн Вулфхард поделился своими мотивами донатов в поддержку Украины, рассказав о важности помощи в это сложное время. Читай подробнее в нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Музыка, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter